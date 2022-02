Pörssihirmu Mikko Rantanen osui, mutta ennätysjahti kosahti yllättäen – Vezinasta taisteleva Juuse Saros komeaan merkkipaaluun

Mikko Rantanen on kuudentena NHL:n pistepörssissä. Tammikuun kakkostähti Juuse Saros torjui uransa 100. voiton.

Coloradon Mikko Rantanen takoo tulosta NHL:ssä raisuun tahtiin. Tiistain kierroksella Rantanen laukoi jo kauden 24. maalinsa.

Se ei kuitenkaan Coloradolle riittänyt, vaan joukkue kärsi yllättäen 2–3-kotitappion rankkarikisan jälkeen heittopussi Arizonalle.

Samalla katkesi Coloradon 18 kotivoiton putki, jolla se oli enää viiden päässä kaikkien aikojen ennätyksestä.

Edellispelien tapaan ykkössentterinä pelannut Rantanen laukoi vielä kotijoukkueen 2–1-johtoon toisessa erässä nopeasta vastahyökkäyksestä.

Rantasen maalilla Colorado oli kiinni voitossa aina varsinaisen peliajan viimeiselle minuutille asti, kunnes Lawson Crouse toi Coyotesin tasoihin.

Rantanen pääsi yrittämään maalintekoa vielä rankkarikisassa muttei onnistunut yllättämään 38 torjunnan kojoottisankari Scott Wedgewoodia.

Pistepörssissä kuudentena oleva Rantanen on tehnyt 41 ottelussa hurjat tehot 24+30=54. Maalipörssissä suomalaistähti on yhdeksäntenä.

Rantanen paahtaa jo toista kautta putkeen hurjalla, yli 0,5 maalin ottelukohtaisella keskiarvolla.

Saroselle sata täyteen

Nashvillen Juuse Saros oli taas kerran loistoiskussa, kun Predators otti kotonaan 4–2-voiton Vancouverista. Kotijoukkueen tähtivahti torjui ottelussa 30 kertaa.

Nashvillen Mikael Granlund ja Vancouverin Juho Lammikko syöttivät molemmat yhden maalin.

Saros saavutti myös komean merkkipaalun, sillä voitto oli hänen NHL-uransa 100:s. Saros on torjunut toistaiseksi 193 ottelussa, joista hän on aloittanut 177.

Saroksesta tuli historian kahdeksas sataan voittoon yltänyt suomalaisvahti NHL:ssä.

Juuse Saros on Nashvillen tärkein pelaaja.

Saros on ollut kuluvalla kaudella loistoiskussa. Hämeenlinnalainen on yhä vahvasti mukana taistelussa parhaan maalivahdin Vezina Trophysta.

Saros on pelannut tällä kaudella eniten kaikista NHL-vahdeista (38 ottelua). Voittotilastossa hän on 24 voitollaan toisena.

Torjuntaprosentti on kova 92,7 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2,35.

Saros on ollut selvästi suurin syy, miksi Nashville porskuttaa yllättäen peräti toisena Läntisessä konferenssissa. Evolving-Hockeyn mukaan Saros on torjunut kauden aikana peräti 16 maalia kohtaamaansa maaliodottamaan paremmin (GSAx), mikä on sarjan terävintä kärkeä.

Maanantaina NHL valitsi Saroksen sarjan tammikuun kakkostähdeksi heti pistepörssin kärkimiehen, Floridan Jonathan Huberdeaun jälkeen.

Saros on tällä viikolla mukana myös tähdistötapahtumassa Las Vegasissa.