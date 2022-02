Patrik Laine iski taas kaksi maalia – ruoski pelin jälkeen itseään

Patrik Laine teki kaksi pistettä kolmannessa ottelussa putkeen. Columbus kärsi kuitenkin ruman tappion kotiottelussa Floridaa vastaan.

Patrik Laine on tehnyt kolmeen otteluun komeat kuusi pistettä.

Columbus Blue Jacketsin laitahyökkääjä Patrik Laine teki maanantain NHL-kierroksella taas kaksi maalia.

Laine osui kahdesti toista kertaa peräkkäin – ja kun tätä edeltävässä ottelussa tilille tuli kaksi syöttöpistettä, suomalaistähden saldo kolmesta ottelusta on komea 4+2.

Laine upotti Columbuksen 2–4- ja 4–5-kavennusosumat Floridan verkkoon lähietäisyydeltä.

Maalit olivat laiha lohtu, sillä maali-iloitteluistaan tunnettu Panthers otti murskavoiton lukemin 8–4.

– Viimeksi kun kohtasimme, he kontrolloivat peliä koko 60-minuuttisen ajan. Meillä ei ollut palaakaan, Laine sanoi.

– Nyt meillä oli joitakin tosi hyviä hetkiä. He ovat varmaan yksi liigan kolmesta parhaasta joukkueesta. Me, minä mukaan lukien, emme voi menettää niin paljon kiekkoja. Siitä joutuu maksamaan, Laine ruoski.

Suomalaishyökkääjän kauden pistesaldo on nyt 24 ottelusta 10+11.

– Tuntuu ihan ok:lta. Maaleja on hienoa tehdä, mutta ei niillä oikein ole väliä, kun häviää 4–8. Silloin on ihan sama, onko tehnyt kuusi tai seitsemän maalia: tulos on silti tappio.

Floridan ilotulituksen kärkinimet olivat Mason Marchment (2+4), hattutempun (3+1) takonut Sam Reinhart ja peräti viisi maalia syöttänyt, huimaa tulokaskautta pelaava Anton Lundell.