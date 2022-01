Juuse Sarosta, 26, hehkutetaan hurjasti – verrataan Connor McDavidiin

Juuse Sarosta kehuttiin estoitta NHL-ohjelmassa.

NHL-maalivahti Juuse Saros sai osakseen hurjaa suitsutusta tilastoihin ja analytiikkaan keskittyvässä The Hockey PDOcast -ohjelmassa.

Podcastin juontaja Dimitri Filipovic hehkutti Nashville Predatorsin suomalaista maalivahtina. Filipovicin mielestä hänestä on hauskinta katsoa nimenomaan Sarosta NHL:ssä ottelusta toiseen.

Filipovic ja vieraana ollut ”maalivahtikuiskaaja” Kevin Woodley hehkuttivat erityisesti Saroksen liikettä. Filipovicin mielestä forssalainen kykenee jopa ylittämään pelipaikkansa rajat ja rajoitukset.

– Kun ajattelen liigan parhaita luistelijoita, ajattelen Connor McDavidia, Nathan MacKinnonia ja Juuse Sarosta, Filipovic sanoi.

Kommentista tekee huomionarvoisen tietenkin se, että McDavid ja MacKinnon ovat tuulennopeita hyökkääjiä.

– Saros on ketterä ja hän liikkuu tolpalta tolpalle sekä ulos maalilta räjähtävästi. Välillä tuntuu, että hän lentää kohta holtittomasti päin laitaa, mutta hän pysähtyy aina juuri oikeaan paikkaan. Hän ottaa oikean asennon ja ponnistaa irtokiekoista tulevien vetojen eteen, Filipovic ihmetteli.

Saroksen, 26, kyky liikkua kompensoi hänen toista, nykyveskoille poikkeuksellista ominaisuuttaan. Saros on pienikokoinen maalivahdiksi – vain 179-senttinen. Woodleyn mukaan moni NHL-seura ei halua nykyisin edes pelaajatarkkailijoiden raportteja niin pienistä maalivahdeista.

– Olen kuullut puhuttavan Saroksesta ”Kansan maalivahtina”. Kaikki rakastavat häntä. Valtaosa maalivahdeista ei ole yhtä isoja kuin Thatcher Demko (193 cm) tai Jacob Markström (197 cm) tai Andrei Vasilevksi (193 cm). Saros antaa toivoa pienille miehille. Ei tarvitse olla 198-senttinen pelatakseen NHL:ssä, jos osaa liikkua ja luistella kuin Saros, Woodley sanoi.

Sarosta pidetään New York Rangersin Igor Shestjorkinin takana yhtenä ehdokkaana voittamaan kauden parhaan maalivahdin Vezina-palkinnon. Hän on voittanut 20 peliä 37:stä pelaamastaan. Saroksen torjuntaprosentti on 92,7.

Natural Stat Trickin datan mukaan Saros on pystynyt pelastamaan Nashvillen torjunnoillaan yli 20 takaiskulta, jotka olisivat uponneet keskiarvoiselle veskarille maaliin. Lukema (Goals Saved Above Average) on NHL:n toiseksi paras Shestjorkinin jälkeen.