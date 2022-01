Kommentti: Kilpailijat ja poliitikot raivostuivat, kun Yle alkoi näyttää NHL:ää – tästä syystä ratkaisu oli täysin oikea

Huippujääkiekon näkeminen maksutta on kansalaisoikeus, kirjoittaa uutispäällikkö Juha Hiitelä.

Kun Yleisradio ilmoitti syksyllä hankkineensa NHL:n televisiointioikeudet, sosiaalinen media räjähti. Yle tuhlaa verorahoja.

Populismia edusti kansanedustaja Harry Harkimo, joka vaati tv-sopimuksen julkistamista, vaikka itse tv-sopimuksia neuvotelleena tiesi aivan hyvin, että ne ovat salassa pidettävää aineistoa.

Relevantti keskustelu on tietysti se, pitääkö Ylen näyttää NHL:ää.

Pitääkö Ylen kilpailla kaupallisten medioiden kanssa NHL-pelien oikeuksista? Eikö markkinatalous hoida hommaa?

Ensin on syytä selvittää muutama perusasia.

Yle ei käynyt mitään kilpailua kaupallisen median kanssa. Yle osti oikeudet kaupalliselta toimijalta, ruotsalaiselta tv-yhtiöltä Nent Groupilta, joka pyörittää tv-kanavia joka puolella Eurooppaa. Jo ennen Nentiä oikeuksia olisi voinut ostaa mikä tahansa muukin mediayhtiö.

Lisäksi Ilta-Sanomien tietojen mukaan Yle sai lähetykset hyvin halvalla. Niin halvalla, että perinnelaji maastohiihdon yhden Suomen cup -viikonlopun tuottaminen tulee kalliimmaksi kuin 25:n NHL-ottelun näyttäminen.

Tiettävästi NHL on painostanut Nentiä näyttämään pelejä myös vapailla kanavilla, joita yhtiöllä itsellään ei ole. Nent eli Viaplay tekee jo Ylen kanssa laajamittaista yhteistyötä talvilajien kanssa, joten NHL-yhteistyö oli sille luonnollinen jatkumo.

Toinen kysymys on, onko Ylen tehtävä näyttää NHL:ää.

Ylen tehtävää määrittelee Yle-laki, jossa ei mainita urheilua sanallakaan. Lisäksi on olemassa EU:n direktiiviin perustuvat kansallisesti merkittävien televisiotapahtumien lista, mutta sillä listalla voi olla muutakin kuin urheilua (Italian vastaavalla listalla on San Remon laulukilpailut), eikä se velvoita Yleä hankkimaan kaikkia niitä tapahtumia, mitä listalla on.

Yle voi siis periaatteessa näyttää oikeastaan ihan mitä urheilua itse haluaa.

Mutta jos ajatellaan Yle-lain henkeä ja sitä, että Ylen tehtävä on toimia koko kansan mediayhtiönä, niin NHL:n näyttäminen sopii siihen kuin nenä päähän.

Jokainen kaupallisessa mediatalossa työskentelevä voi katsoa oman mediansa analytiikkaa ja todeta, että NHL on ylivoimaisesti kiinnostavin joukkueurheilusarja. Ja koska se on yleensä yli 30 euroa kuussa maksavan maksumuurin takana, se jää isolta osalta suomalaisia näkemättä.

NHL-pelejä näyttämällä Yle tekee juuri sitä, mitä julkisen palvelun yleisradioyhtiön kuuluukin tehdä. Näyttää suomalaisia kiinnostavia suomalaisurheilijoita ilmaiseksi suomalaisille katsojille.

Niin pienellä rahamäärällä, ettei sillä pyöritettäisi henkilökohtaista Yle-suosikkiani Radion sinfoniaorkesteria kuin viikkoja.

Ylen ensimmäinen NHL-lähetys keräsi 210 000 keskiarvokatsojaa, mikä on hyvä määrä siihen nähden, että ilmeisesti syntyneen kohun seurauksena Yle itse piti lopulta uudesta palvelustaan aika matalaa profiilia.

Sunnuntai-illan Seattle-NY Rangers oli TV2:n viikon 11. katsotuin tv-lähetys. Sen edellä oli vain suomalaisten perinneurheilulajeja, eli mäkihyppyä ja yhdistettyä.

Ikäjakaumadataa ei ole julkisesti saatavilla, mutta valistunut arvio on, että NHL-peliä katsoi enemmän alle 40-vuotiaita kuin kaikkia sen edellä olleita perinnelajilähetyksiä yhteensä.

Ja Ylen tehtävä on tarjota urheilua kaikille, ei ainoastaan perinnelajeista kiinnostuneille "boomereille”.

Kuvaavaa on, että samanlaista keskustelua Ylen rahankäytöstä ei käyty silloin, kun Yle näytti jalkapallon Mestarien liigaa, jossa ei välttämättä nähty kokonaisen kauden aikana kertaakaan ainuttakaan suomalaista.

Sopimus ei perustunut millään tavalla Ylen tehtävään, vaan ainoastaan Yle Urheilun silloisen johdon päätöksiin.

Tai samanlaista keskustelua ei käydä siitä, että Yle kaataa rekka-autolastillisen rahaa sekä Pekingin olympialaisiin että Qatarin jalkapallon MM-kisoihin, missä ihmisoikeuksia polkevat diktatuurit yrittävät valkopestä mainettaan ja missä suurimman taloudellisen hyödyn keräävät jättikokoiset sponsorikorporaatiot.

Tai vaikkapa maastohiihdon maailmancupista, joka on täsmälleen samanlainen kaupallisuuteen perustuva kilpailusarja kuin mikä tahansa muu sarja.

Yle tarjoaa siis kansalle sitä, mitä kansa haluaa. Kohtuullisella hinnalla. Suomalaisnäkökulmasta.

Missä tässä on ongelma? Suomalaisittain erittäin kiinnostavan huippujääkiekon katsominen on nyt mahdollista myös heille, joilla ei ole varaa maksukanaviin.