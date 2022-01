Kommentti: NHL:ssä kuolataan nyt suomalaisen työmiehen perään – ja syystä

Artturi Lehkonen loistaa NHL:n jumbojoukkueen valopilkkuna. Hänestä on tulossa siirtorajan halutuimpia pelaajia, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Montrealin Artturi Lehkonen, 26, ei ole NHL:n mediaseksikkäimpiä suomalaisnimiä. Kuudetta kauttaan Canadiensissa pelaava Lehkonen tunnetaan tunnollisena puurtajana, joka ei itsestään juuri numeroa tee.

Viime aikoina Lehkonen on kuitenkin alkanut nousta NHL-väen huulille. Viimeistä sopimuskauttaan pelaavasta suomalaislaiturista on nimittäin muodostumassa yksi siirtorajan kuumimmista nimistä.

Ainakin Rangersin, Calgaryn ja Minnesotan on jo raportoitu olevan kiinnostuneita hankkimaan Lehkosen. Lista kiinnostuneista on varmasti pidempikin.

Miksi turkulaisesta työmiehestä sitten on yhtäkkiä tällainen kiinnostus noussut?

On pelaajia, joita tarvitaan viemään joukkue pudotuspeleihin. Sitten on pelaajia, joita tarvitaan pudotuspeleissä menestymiseen. Lehkonen kuuluu jälkimmäisiin.

Kun kauden tärkeimmät pelit koittavat, näppärien kikkapoikien sijaan Lehkosen kaltaiset, puolustussuuntaan luotettavat, kovan työmoraalin mustelmia pelkäämättömät soturit nousevat arvoon.

NHL:n on myös matkimisliiga. Kun jossain keksitään jotakin toimivaa, muut seuraavat yleensä perässä.

Yksi tuplamestari Tampan merkittävimmistä peliliikkeistä ennen mestaruuksiaan tapahtui vuoden 2020 siirtorajalla, kun se värväsi kaksi karheaa työmiestä, Blake Colemanin ja Barclay Goodrow’n, tuomaan laatua kolmosketjuunsa. He olivat tärkeitä tekijöitä molemmissa pudotuspelimarsseissa, vaikka eivät pistepörsseissä loistaneetkaan.

Tampan esimerkin ansiosta colemanit ja goodrow’t ovat mestariehdokkaiden silmissä entistä kovemmassa arvossa.

Lehkosessa on paljon samaa.

Kaiken lisäksi Lehkonen on vielä kesällä rajoitettu vapaa agentti, joten hänen kohdallaan kyse ei ole vain yhden kevään vuokrapelaajasta, kuten ei ollut edellä mainitulla Tampan kaksikollakaan.

Lehkonen ei anna kaukalossa tuumaakaan periksi.

Montrealin kausi on ollut kammottava fiasko, ja uusittu seurajohto on aloittelemassa omaa rakennusprojektiaan Canadiensissa.

Maaliskuun siirtorajalla Montreal on myyjän roolissa, mutta sopimustilanteiden ja peliesitysten vuoksi joukkueelta ei löydy jonoksi asti pelaajia, jotka herättäisivät kärkipään joukkueissa kiinnostusta.

Lehkonen on sen lyhyen jonon kärjessä, ja hänen kauppaaminen esimerkiksi varausvuoroja vastaan alkaa vaikuttaa todennäköiseltä.

Halvalla sopimuksella hän on myös helposti liikuteltavissa.

Lehkonen on myös kaikessa hiljaisuudessa pelaamassa uransa parasta kauttaan, vaikka joukkueena Montreal on nyt huonompi kuin kertaakaan Lehkosen NHL-uran aikana.

Lehkonen on tuikkinut Montrealin sysimustan kauden valopilkkuna.

Kovin tilasto on tässä: Lehkosen maaliodottamien suhde tasaviisikoin pelatessa on hurja 58,5%. Se on ylivertaisesti koko joukkueen paras ja lähes käsittämätön siihen nähden, että joukkueena Montrealin lukema on 44,9%.

Koko NHL:stä Lehkonen löytyy kyseisestä tilastosta 25. sijalta vähintään 300 minuuttia pelanneiden osalta – liki ainoana pudotuspelipaikkojen ulkopuolella olevan joukkueen pelaajana.

Vaaralliset maalipaikat on Lehkosen jäällä ollessa kirjattu Montrealille 59-prosenttisesti.

Canadiensin muista vakiohyökkääjistä vain Jake Evans (50,4%) ja Tyler Toffoli (50,4%) pääsevät maaliodottaman suhteessa niukasti plussan puolelle.

Tehopisteitä Lehkosella on 41 ottelun jälkeen kasassa 7+12=19. Ottelukohtainen pistetahti 0,46 on Lehkosen NHL-uran korkein.

Lehkonen on ollut Montrealin surkean kauden valopilkku.

Hänen peliaikakeskiarvonsa tällä kaudella on vain runsaat 14 minuuttia, mutta viime peleissä se on alkanut nousta ykkösketjun pelaajan lukemiin.

Viime peleissä Lehkonen on myös vuosien tauon jälkeen päästetty pelaamaan ylivoimaa, mikä saattaa hyvinkin olla merkki ”myynti-ikkunaan” näytteillepanosta.

Edelliset seitsemän ottelua Lehkonen on nakuttanut piste per peli -tahdilla. Tätä Lehkosen hinnasta neuvotteleva Montrealin johto on varmasti seurannut mielissään.

Ei yksikään joukkue toki Lehkosta tehopisteiden takia ole hankkimassa, mutta tätä menoa hän saattaa hyvinkin löytää itsensä keväällä Stanley Cup -jahdista.

Siirto uuteen ympäristöön voisi olla hyvä piristysruiske myös koko Lehkosen uralle.

Lehkosen käyrä on jäänyt polkemaan Montrealissa paikalleen. Hänestä on muovattu puolustusspesialisti, jonka rooli ja vastuu ovat olleet melko pieniä.

Eikä Lehkonen ole varmasti ollut aina kovin tyytyväinen kohteluunsa kiekkomekassa. Viime kaudella häntä istutettiin välillä katsomossakin.

Kuten mainittua, Lehkosta ei ole jostakin syystä päästetty vuosiin edes näyttämään osaamistaan ylivoimalla, vaikka hän aikoinaan tuli Montrealiin enemmänkin hyökkäyspään pelaajana.

Harva muistaa, että esimerkiksi viimeisellä Euroopan-kaudellaan Lehkonen kruunattiin Ruotsin SHL:n pudotuspelien maalikuninkaaksi.

Tuskin Lehkosta minnekään kärkiketjujen ratkaisijaksi ollaan nyt hankkimassa, mutta kireän palkkakaton aikana monet nimekkäimmistä Stanley Cup -suosikeista joutuvat päästämään arvoaan nostaneita vapaita agenttejaan kauden jälkeen menemään.

Tämä voisi avata pidemmässä katsannossa Lehkoselle tilaisuuden kasvattaa rooliaan ja aloittaa ikään kuin puhtaalta pöydältä.