Kommentti: Jarmo Kekäläinen on joutumassa todella vaikeaan tilanteeseen Patrik Laineen kanssa

Patrik Laineen ura on nyt mielenkiintoisessa taitekohdassa, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Kun Patrik Laine tykitti 18-vuotiaana tulokkaana sensaatiomaiset 36 maalia ja sijoittui 19-vuotiaana NHL:n maalipörssissä toiseksi, näytti vain ajan kysymykseltä, milloin Laine kruunataan maalikuninkaaksi ja tekee megasopimuksen Winnipeg Jetsin kanssa.

Nyt Laine, 23, pelaa NHL:ssä kuudetta kauttaan, mutta hänen tilanteensa on kovin toisenlainen kuin vielä jokunen vuosi sitten uumoiltiin.

Puheet maalikuninkuuksista ovat hiljenneet. Nyt pohditaan, mihin suuntaan Laineen NHL-ura on ylipäätään menossa.

Vuoden takainen siirto Columbukseen ajoi Laineen urakäyrän syöksykierteeseen.

Laine ei ole yltänyt Blue Jacketsissa kertaakaan sille tasolle, jolla hän parhaimmillaan Winnipegissä oli.

Viime kausi oli Laineelta pohjakosketus, josta oli vain yksi suunta. Hänen pelaamisensa ei kuitenkaan ole tälläkään kaudella lähtenyt rullaamaan Columbuksessa aivan toivotulla tavalla.

22 ottelun jälkeen kasassa ovat tehot 6+11.

Pelkästään numeroiden osalta tämä on ihan kohtuullinen suoritus. Mutta kuten Columbuksen tulokaspäävalmentaja Brad Larsen tällä viikolla sanoi, Laineen otteet ovat alkaneet taas luisua synkeän viime kauden kaltaisiksi.

Itseluottamus on Laineen tekemisestä kaukana. Se heijastuu kaikkeen kaukalossa.

Edistyneetkään tilastot eivät mairittele Lainetta. Tasaviisikoin hänen ollessa jäällä maaliodottamien suhdeluku (xGF%) on ollut vain 39,4%. Se on toista kautta putkeen heikoin Columbuksen vakiopelaajista.

Toisin sanoen Columbus on jälleen ollut eniten alakynnessä Laineen ollessa jäällä, 39–61-suhteella.

Edellisen ylivoimamaalinsa Laine on tehnyt 50 ottelua sitten. Syksystä 2019 lähtien Laine on tehnyt pelaamistaan 136 ottelusta vain yhdeksässä maalin ylivoimalla.

Hämmästyttäviä lukemia pelaajalle, joka pelaa ottelusta toiseen ykkösylivoiman laukaisu-uhkana ja joka vielä muutama vuosi sitten tunnettiin kaikkien aikojen maalintekijän Aleksandr Ovetshkinin veroisena ylivoiman erikoistykkinä.

Tämä oli aikoinaan tuttu näky Winnipegissä: Laine juhlimassa ylivoimamaalia.

Vaikka erikoista ylivoimasaldoa sekään ei selitä, Laineen puolustukseksi on todettava, että hän pelaa toista kautta NHL:n heikoimpiin kuuluvassa joukkueessa.

Kaukalon ulkopuolellakin hän on kokenut kovia. Isän äkillinen kuolema ei ole voinut olla vaikuttamatta jo ennestään kolhiintuneeseen itseluottamukseen, josta Laine on kaukalossa aina elänyt.

Alkukauteen mahtui vielä viheliäinen vatsalihasvammakin, joka piti Laineen sivussa pari kuukautta.

Joka tapauksessa on kuitenkin käynyt selväksi, että Laineen kaltaisen pelaajan on kovin vaikea saada ominaisuuksiaan kunnolla esiin Columbuksessa, jonka pelaaminen on ollut enemmän tai vähemmän sekaisin koko sen ajan, kun Laine on joukkuetta edustanut.

Laine on ainutlaatuinen pelaaja koko NHL:ssä – niin hyvässä kuin pahassa.

Hänellä on yhä kyvyt tehdä hattutemppu käytännössä missä ottelussa tahansa, mutta yhtä hyvin hän voi puurtaa 20 ottelua putkeen maaleitta.

Kuinka kauan Laine on vielä Columbuksen mies?

Vallitseva tilanne on hankala paitsi Laineelle myös Columbuksen GM:lle Jarmo Kekäläiselle, joka on nyt vaikeiden ratkaisujen äärellä.

Jo viime vuonna Laineen sopimustilanne oli mutkikas, ja hän päätyi tekemään vain yhden vuoden jatkon. Nyt painetta on vielä vuodentakaista selvästi enemmän.

Laine on nimittäin vain ensi kauden päässä rajoittamattomaksi vapaaksi agentiksi pääsystä.

Hän on jälleen oikeutettu vanhojen urotekojensa ansiosta muhkeaan 7,5 miljoonan dollarin jatkosopimukseen.

Käytännössä Kekäläisen vaihtoehdot alkavat olla joko Laineen kiinnittäminen monivuotisella sopimuksella tai hänen kauppaamisensa.

Muuten Laine voi ensi kauden jälkeen kävellä ulos Columbuksesta ilman mitään vastinetta.

Tällä haavaa ei vaikuta kovin todennäköiseltä, että Kekäläinen ja Laine löytäisivät molempia osapuolia tyydyttävän monivuotisen sopimuksen. Onko kummallakaan ylipäätään edes halua sellaiseen?

Blue Jackets on nyt jonkinlaisessa uudelleenrakennustilassa, joten suurta muutosta Laineen olosuhteisiin ja ympäristöön ei ole näkyvissä lähitulevaisuudessa.

Näin ollen Laineen kiinnittäminen Columbukseen pariksi seuraavaksi vuodeksi ”välimallin” sopimuksella ei myöskään oikein käy järkeen.

Helppo vaihtoehto ei ole myöskään Laineen kauppaaminen. Hänen markkina-arvonsa on nyt alempana kuin kertaakaan NHL-uransa aikana.

Kysymys kuuluu myös, kuka uskaltaa ottaa riskin Laineen kanssa.

Laineelle täytyy maksaa korkeaa palkkaa, mutta silti ei voi olla varma, mitä tulee vastineeksi.

Varsinkin näinä paikallaan pysyvän palkkakaton vuosina jokainen ylimääräinen dollari on etenkin huippujoukkueilla tiukassa.

Paremmassa joukkueessa, organisoidummassa pelitavassa ja parempien pelaajien ympäröimänä Laineesta on varmasti saatavissa irti paljon enemmän kuin mitä Columbus on toistaiseksi saanut, mutta kuka tämän kortin on valmis katsomaan – ja ennen kaikkea, mihin hintaan?

Tuskin Kekäläinen on halukas suursijoitustaan ihan pilkkahinnalla myymään, mutta ei hänellä nyt hyviä vaihtoehtoja vaikuta olevan tarjollakaan.

Koko Laineen NHL-ura on mielenkiintoisessa taitekohdassa. Vapaaksi agentiksi pääseminen on jo ovella, mutta samaan aikaan pelisuoritukset kaukalossa ovat kaukana uran alun huippuvuosista.

Tuleeko Laineesta NHL-kiertolainen, jonka potentiaalia joukkue toisensa perään yrittää kaivaa esiin vai löytyykö hänelle jostakin pysyvämpi koti, jossa Tesoman tykki alkaa taas jylistä vanhaan malliin?