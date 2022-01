NHL-tuomio: Suomen hurjat maalitykit käsittämättömässä tilanteessa – mitä ihmettä NHL:n kammokolkasta taas kuuluu?

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ville Touru, Sami Hoffrén ja Ismo Lehkonen.

Ville Touru

Tähti

Suomen hurjat maalitykit Mikko Rantanen, Aleksander Barkov, Sebastian Aho ja Roope Hintz ovat kauden puolivälin jälkeen kaikki yhä vähintään 40 maalin tahdissa, vaikka heiltä kaikilta on jäänyt pelejä väliinkin – Barkovilta jopa 13! Puhutaan suorastaan käsittämättömästä tilanteesta, sillä suomalaisista 40 maalin rajan ovat historiassa rikkoneet vain Jari Kurri, Teemu Selänne ja Patrik Laine. Tämän kerhon jäsenmäärä voi jopa tuplaantua tällä kaudella.

Puheenaihe

Siirtospekulaatio alkaa voimistua pudotuspelitaistojen selkiytyessä. Artturi Lehkosesta on muodostumassa kuuma nimi ennen maaliskuun 21. päivän siirtorajaa. Kauden jälkeen vapaiksi agenteiksi päätyvistä Rasmus Ristolainen ja Joonas Korpisalo ovat myös mahdollisia kauppatavaroita. Mielenkiintoista on myös se, mitä Jarmo Kekäläinen tekee Laineen kanssa. Isot päätökset lähestyvät.

Suomalainen

Anton Lundell on noussut toden teolla mukaan taistoon vuoden tulokkaan Calder Trophysta, vaikka se vielä jokin aika sitten näytti Trevor Zegrasin, Lucas Raymondin ja Moritz Seiderin väliseltä kisalta. Joulutauon jälkeen Lundell on jo hakannut tehoja piste per peli -tahtiin. Teholukema +18 on valovuoden edellä mainittua kolmikkoa, ja roolikin vastuullisempi.

Anton Lundell, vuoden tulokas?

Farssi

Sami nikun, 25, NHL-ura ei meinaa lähteä millään käyntiin. Vuonna 2018 AHL:n parhaaksi puolustajaksi valittu Jyväskylän mies jäi Winnipegissä koirankoppiin, mutta ei tilanne paljon valoisammaksi ole Montrealissakaan muuttunut. Valtaosan kaudesta katsomossa istunut Niku siirrettiin tällä viikolla varamiesten taxi squadiin.

Yllätys

Yli 70 pisteprosentilla paahtaa yhä peräti viisi joukkuetta (COL, CAR, FLA, TBL, TOR).Täyden kauden mitassa 70% tarkoittaisi vähintään 115 pistettä, johon koko viime vuosikymmenellä ylsi vain yhdellä kaudella enemmän kuin yksi joukkue. Tällä kaudella NHL:ssä on poikkeuksellisen monta jäätävän kovaa joukkuetta. Em. viisikosta kaiken lisäksi kolme (FLA, TBL, TOR) pelaa samassa divisioonassa! Julmat (ja huikeat) pudotuspelien ensimmäiset kierrokset luvassa.

Sami Hoffrén

Tähti

Kuka näki ennen kautta, että Chris Kreider kilpailee Rocket Richard -palkinnosta vielä tässä vaiheessa kautta? Ei varmasti edes Kreider itse. New York Rangersin 30-vuotias härkähyökkääjä pelaa uransa parasta kautta. Tahti ei hyydy. Kuluneen viikon aikana Kreider iski kolmeen otteluun tehot 4+1. Maalitahti lupailee mieletöntä 58 maalin kautta.

Chris Kreider on todellinen superyllättäjä maalipörssin kärkinimenä.

Puheenaihe

Pistepörssin voitosta käydään kutkuttavan tasainen kilpajuoksu runkosarjan loppuun asti. Tällä hetkellä seitsemän pelaajaa paahtaa 100 pisteen vauhdissa. Pörssivoittoon vaadittaneen vähintään 120 pistettä. Suomalaisista Mikko Rantasen pistetahti enteilee myös sadan pinnan kautta, mikä alkaa olla Rantaselle peruskauraa. Maalipörssissä viisi veijaria on kivikovana rajana pidetyn 50 maalin vauhdissa.

Suomalainen

Kovassa grillissä viime viikot ollut Mikko Koskinen pelaa jykevää viikkoa. Edmonton Oilersin 33-vuotias suomalaisvahti on torjunut viikon sisään kolmesta ottelusta kolme voittoa vakuuttavalla torjuntaprosentilla 93,2. Olisi melkoisen kova temppu, jos Koskinen pystyisi kaiken draaman jälkeen kaappaamaan Oilersin ykkösvahdin paikan uudestaan itselleen.

Farssi

NHL:n surullisin organisaatio Arizona Coyotes jaksaa yllättää negatiivisesti kerta toisensa jälkeen. Nyt Coyotes on siirtymässä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi pelaamaan Arizona Staten pyhättöön, joka vetää vain 5 000 katsojaa kiduksiinsa. Tarkoitus on pelata hallissa siihen asti, jos Coyotesin uusi areena joskus valmistuu. No, nyt ainakin Coyotesilla on pieni mahdollisuus saada häkki täyteen.

Yllätys

Olen shokissa, että ESPN:n asiantuntija, vanhaa liittoa edustava ex-valmentaja John Tortorella jopa aavistuksen kehui Trevor Zegrasin tuoreinta tempausta. Anaheim Ducksin 20-vuotias tirehtööri naulasi rennonletkeään tyyliinsä perjantain vastaisena yönä ilmaveivimaalin Montrealissa. Näitä lisää ja isommat lusikat. Päähän lyöntiin keskittyviä puukäsiä ei kaipaa kukaan.

Ismo Lehkonen

Tähti

Devon Toews. Kun hän on kokoonpanossa, Colorado Avalanchen rekordi on 24-2-3. Hän ei ole ollut yhdessäkään pelissä pakkasella. Plusmiinus on +35. Hänestä puhutaan vähän, koska Cale Makar kikkailee vierellä, mutta Toews on laatuhevonen. Loistotreidi GM Joe Sakicilta. Toews pelaa aukottomasti puolustussuuntaan, ja siitä kun siirrytään hyökkäämään, Toewsin kiekollinen suoritusvarmuus on jatkuvasti yli 90 prosentin.

Puheenaihe

Loistava uutinen eurooppalaiselle jääkiekolle, että Vancouver Canucks nimesi GM:ksi ruotsalaisen Patrik Allvinin. Pato alkaa pikkuhiljaa murtua, kun ensin GM-pestin sai Jarmo Kekäläinen ja nyt Allvin. Canucksin palkkaus oli osoitus, että eurooppalaista osaamista joukkueen kasaamisen ja johtamisen puolesta arvostetaan. Lisäksi Emilie Castonguayn palkkaus apulais-GM:ksi oli hieno liike. Pitää muistaa, että naiset joutuvat yhä tulemaan aikamoisen mankelin läpi näihin pesteihin. Canucks on menossa oikeaan suuntaan.

Suomalainen

Mikko Rantanen. Olen ollut aika kriittinen häntä kohtaan välillä, mutta nyt se on sanottava ääneen: Rantanen on tällä hetkellä maailman paras laituri. Hän pystyy paikkaamaan mitä ketjua tahansa. Rantanen on suomalainen laastarilappu, joka paikkaa avomurtumatkin. NHL:stä ei löydy tällä hetkellä parempaa laituria. Jossain muussa joukkueessa Rantanen pelaisi kolme vaihtoa: ensimmäisen, toisen ja kolmannen erän.

Lehkonen linjaa: tässä on NHL:n paras laitahyökkääjä.

Farssi

Ottaa päähän nostaa taas kerran Arizona esille, mutta ei auta. Nyt höpötellään, että joukkue siirtyy pelaamaan 5 000 katsojan halliin. Urheiluromantikkona sanon, ettei tuo voi mennä läpi. Tuolla on paikkakuntia, missä myydään 20 000 katsojan halli jo pelkillä kausikorteilla loppuun. Millä ihmeellä Coyotes luulee jatkossa saavansa pelaajia, kun he kuitenkin elävät tiettyjen vapaiden agenttien varassa?

Yllätys

Ville Husso on ollut erittäin positiivinen yllätys. Husso on ryöstämässä Jordan Binningtonilta St. Louis Bluesin ykkösvahdin roolin. Husson tilastot ovat todella kovia. Upea juttu, että hän on tehnyt itsestään huippu-urheilijan. Pelinluku on ollut aina hyvää luokkaa, mutta nyt kestää myös fysiikka ja hän on paneutunut maalivahtipeliin tosissaan. Pitää olla eliittitason urheilija räjähtävyydeltään ja liikkuvuudeltaan, jos meinaa NHL:ssä torjua. Hussolla on nyt kova työntö päällä.