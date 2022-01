Kommentti: NHL:n kikkakeisari on saanut uuden haastajan – Anton Lundell voi tehdä suomalaista kiekkohistoriaa

Anton Lundell on ilmoittautunut vahvasti mukaan Calder-kisaan, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Pitkään näytti siltä, että NHL:n Vuoden tulokkaan -palkinto on kolmen pelaajan kauppa.

Anaheim Ducksin jenkkikikkapoika Trevor Zegras ja Detroit Red Wingsin ruotsalaishyökkääjä Lucas Raymond sekä saksalaispuolustaja Moritz Seider ovat hallinneet tulokkaiden pistepörssiä ja keränneet isoimmat otsikot.

Kolmikon väliin on iskenyt suomalaiskiila. Kauden edetessä Calder-kisaan on ilmoittautunut vahvasti mukaan Florida Panthersin keskushyökkääjä Anton Lundell.

Lundell, 20, nousi perjantain vastaisena yönä tulokkaiden pistepörssin kolmanneksi tehoilla 10+17=27.

Kärjessä on Raymond, 19, saldolla 11+23=34 ja kakkosena Zegras, 20, tehoilla 12+20=32. Seider, 20, pelaa tulokkaista eniten (22.30 min/peli) ja on pörssin nelonen tehoilla 4+23=27.

Huomioitavaa on, että Lundellin pistetahti on kiristynyt kauden kuluessa. Kahden viime kuukauden aikana Lundell on tehnyt eniten pisteitä (7+13) tulokkaista. Joulun jälkeen Lundell on ainoa tulokas, joka on pystynyt pelaamaan piste per peli -tahdilla.

Otsikoiden ja näyttävyyden perusteella Zegras on edelleen suurin suosikki Calderiin, jos vain pistetahti jatkuu vastaavanlaisena kauden loppuun asti.

Zegras taiteili torstain kierroksella jälleen yhden häikäisevän osuman. Tällä kertaa Ducksin kikkakeisari peippaili kasuaaliin tyyliin ilmaveivimaalin vierasottelussa Montreal Canadiensia vastaan. Sulavampaa ilmaveiviä saa hakea.

Zegras on noussut pikavauhtia yhdeksi NHL:n viihdyttävimmistä pelaajista. Lähes joka ottelussa tapahtuu jotain, joka saa suut loksahtamaan auki. Välillä hän voi vetäistä kanin hatusta, kuten joulukuun alussa Buffalossa.

Amerikkalaishyökkääjä ei paljon stressaile kirkkaissa valoissa. Zegras pitää jäällä hauskaa surffaritukassaan ja peippailee näyttävästi silkinpehmeillä käsillään.

Kaikki ratkaisut eivät palvele niin sanotusti voittavaa jääkiekkoa, mutta juuri tällaisia persoonallisia viihdepaketteja NHL:n dollarikoneisto tarvitsee.

Lundell ei perusta peliään sirkustemppuihin. Espoolaista tuskin nähdään koskaan NHL-pelisarjan kansikuvapoikana Pohjois-Amerikassa, mutta Lundell on käsittämättömän kokonaisvaltainen pelaaja 20-vuotiaana.

Pistesaldon vaikuttavuutta lisää se fakta, että Lundell ei ole juurikaan pelannut ylivoimaa. Lundell on takonut ylivoiman kolmea syöttöpistettä ja alivoiman kahta syöttöpistettä lukuun ottamatta kaikki pisteensä tasakentällisin.

Normaalisti kärkitason tulokashyökkääjää suojellaan peluutuksessa laittamalla keltanokka jäälle suotuisiin tilanteisiin, mutta Lundell on heitetty heti syvään päätyyn. Suomalaistulokas on ajettu NHL:ään sisään puolustavassa roolissa, mikä kertoo paljon sekä valmennuksen luottamuksesta että Lundellin kokonaisvaltaisuudesta.

Lundell on aloittanut vaihdoistaan vain 42,95 prosenttia hyökkäysalueella, mutta silti tulosta tulee hyökkäyspäädyssä. Ainoastaan kolme Panthersin hyökkääjää (Ryan Lomberg, Eetu Luostarinen ja Patric Hörnqvist) on aloittanut vähemmän hyökkäysalueella kuin Lundell.

Lundellin pisteet ovat seurausta kypsästä 60 metrin pelaamisesta. Keskikaistalla mitään ei saa ilmaiseksi. Lundell on sisäistänyt tämän täydellisesti. Hän on koko sarjan riistotilastossa kolmantena 45 riistollaan. Se on enemmän kuin kellään muulla hyökkääjällä.

Tämän kauden tulokaskattaus on hienoa seurattavaa.

Hockey-Reference-sivustolla on tilasto, jossa arvioidaan kuinka monta pistettä pelaaja on tuonut joukkueelleen suorituksillaan.

Tulokkaista kovin lukema on Raymondilla (3,3), joka on sähköistänyt hiljalleen pohjamudista nousua tekevän Red Wingsin hyökkäyksen. Lundell on tilaston kakkonen lukemalla 2,7. Zegras seuraa heti perässä lukemalla 2,6.

Zegras ja Raymond ovat tulokasluokan dynaamisimmat pelaajat, jotka pistävät varmasti Calderista äänestävien toimittajien silmään helpommin kuin Lundell tai Seider. Lundellin erottaa muista kärkitulokkaista se, että hän pelaa NHL:n kärkijoukkueessa vastuullisessa roolissa kuin konkari.

Vain yksi suomalainen on voittanut Calderin NHL:n historiassa. Teemu Selänne kruunattiin itseoikeutetusti parhaaksi tulokkaaksi kaudella 1992–1993. Lundellilla on saumat olla historian toinen suomalaisvoittaja.

Tänä keväänä Calder Trophyyn ei ole tarjolla kädenlämpöisiä voittajasuosikkeja.

On harvinaista, että vielä tässä vaiheessa runkosarjaa Calder Trophyn kohtalo on näin herkullisesti levällään. Loppukaudelle on luvassa yksi lähihistorian kiinnostavimmista Calder-kisoista.