Sisäpiiriläinen kertoo Patrik Laineen vaikeasta tilanteesta – ”Hän on aivan ainutlaatuinen pelaaja, mutta...”

Toimittaja Aaron Portzline spekuloi Patrik Laineen tulevalla sopimuksella sekä jatkolla Columbuksessa.

Jääkiekkoilija Patrik Laineen tulevaisuus NHL:ssä ja Columbus Blue Jacketsissa puhuttaa. 23-vuotias maaliseppo käy läpi vaikeaa jaksoa. 21 ottelun tehot ovat 6+9, mutta esimerkiksi viimeisessä 11 ottelussa on syntynyt yksi maali.

The Athleticin sisäpiiriläinen Aaron Portzline vieraili Sportsnetin podcastissa kertomassa yleisesti Jarmo Kekäläisen ja Columbuksen tilanteesta sekä myös Patrik Laineen jatkosta seurassa.

Laineen sopimus päättyy kuluvan kauden jälkeen. Hänestä tulee rajoitettu vapaa agentti, eli hän ei voi siirtyä vapaasti minne haluaa.

Tarkasti Blue Jacketsia seuraava Portzline kertoo, että Laineen vaisuihin tilastoihin ei kannata tuijottaa liikaa. Asiat, joihin Laine ei voinut vaikuttaa, vetivät hyvin alkaneen kauden sivuraiteille.

– Laine tuli tällä kaudella harjoitusleirille sekä henkisesti että fyysisesti aivan eri iskussa kuin vuosi sitten. Viime vuonna hän ei ollut hyvä pelaaja. Kun tämä kausi alkoi, Laine näytti dominoivalta pelaajalta. Hän teki yli pisteen per peli. Sitten iski loukkaantuminen, Portzline kuvailee.

Laine kärsi vatsalihasvamman, joka piti hänet useita viikkoja sivussa.

Marraskuussa iski henkilökohtainen tragedia. Laineen Harri-isä kuoli.

– Hänen isänsä kuoli marraskuussa. Hän käy valtavasti eri asioita läpi. Miten se vaikuttaa häneen? Columbuksella on edessään todella vaikea päätös. Laineella on todella harvinaisia taitoja, hän on kuin jääkiekon yksisarvinen.

Patrik Laineen pitää löytää maalijyvä uudelleen.

Columbuksen ongelmana on, että Laineen 7,5 miljoonan dollarin palkka ei ainakaan laske ensi kaudeksi, sillä NHL:n työehtosopimussääntöjen mukaan seuran on tarjottava vähintään saman suuruista diiliä ensi kaudeksi.

Ainoa tilanne, jossa Laineen palkka olisi pienempi ja laskisi vähemmän kohti palkkakattoa olisi pidempi sopimus, jossa olisi matalampi vuosikeskiarvo.

Portzlinen mukaan on mahdollista, että Laine kaupataan ennen maaliskuun takarajaa. Moni seura pitää Laineen maalintekokykyä korkeassa arvossa ja Columbuksen pitää päättää, ovatko he valmiita sitoutumaan Laineeseen pitkäksi aikaa.

– Hän on aivan ainutlaatuinen pelaaja. Sellaisen pelaajan haluaa pitää hyvänä ja pitää mukana osana jälleenrakennusta. Hän on vasta 23-vuotias. Silti Laine on uransa alkuvaiheen pohjalta iso nimipelaaja, yhden vuoden sopimuksen palkka saattaa olla 7,5–8,5 miljoonaa dollaria. Voiko hänelle antaa pitkän sopimuksen, kun peli on niin epätasaista?

Portzline painottaa, että on selvää, että Columbus on täydessä jälleenrakennustilassa. Gustav Nyqvist, Max Domi, Joonas Korpisalo ja Jakub Voracek ovat jokainen enemmän tai vähemmän kaupan. Eritoten Domi ei tiettävästi ole tehnyt vaikutusta seuran sisällä.

– Organisaatio haluaa pitää huolen siitä, että esimerkiksi Korpisalo, Voracek ja Nyqvist pääsevät sellaisiin seuroihin, joissa heillä on mahdollisuus saada ura nosteeseen. He arvostavat, että pelaajat ovat hoitaneet asiansa tyylikkäästi. Domi taas lähetetään sinne, mistä saadaan paras palautus.