NHL:ssä tehtiin käsittämätön ennätys

Keith Yandlesta tuli NHL:n kaikkien aikojen teräsmies.

Tiistain NHL-kierroksella todistettiin historiallista hetkeä, kun Philadelphian puolustaja Keith Yandle nousi "teräsmiestilaston” ennätysmieheksi.

35-vuotias Yandle pelasi New York Islandersin vieraana 965. peräkkäisen runkosarjaottelunsa.

Sillä hän ohitti teräsmiestilastossa Doug Jarvisin, joka pelasi putkensa 1970- ja 80-lukujen aikana.

Yandlen käsittämätön putki alkoi 22-vuotiaana maaliskuussa 2009, jonka jälkeen hänellä ei ole jäänyt väliin yhtäkään joukkueensa ottelua runkosarjassa.

Ennätyksen lähestyessä uhaksi ilmaantui vielä koronaprotokolla, mutta sitäkin Yandle on onnistunut välttelemään, ja otteluputki on pysynyt elossa.

Yli 12 vuotta kestäneen otteluputkensa aikana Yandle on edustanut Phoenixia, New York Rangersia, Floridaa ja nyt Philadelphiaa.

NHL:n tilastonikkarien mukaan Yandle on pelannut 965 peräkkäisen ottelunsa aikana yli 25 000 vaihtoa ja lähes 21 000 peliminuuttia.

Parin viime kauden aikana Yandlen pelillinen taso on alkanut laskea. Tällä kaudella hän on pelannut useana iltana enää vain reilua kymmentä minuuttia, mikä on puolustajalle poikkeuksellisen pieni jääaika.

Entinen teräsmies Jarvis sai pitää ennätystä hallussaan reilun 35 vuoden ajan, mutta Yandlen valtakausi voi mahdollisesti jäädä hyvinkin lyhyeksi.

Arizonan Phil Kessel on nimittäin tilastossa vain 24 ottelua Yandlea perässä (941). Kesselin käynnissä oleva teräsmiesputki alkoi marraskuussa 2009.

Seuraavaksi pisimmät aktiiviset putket ovat San Josen Brent Burnsilla (639) ja Arizonan Clayton Kellerillä (330).

Suomalaisista NHL:n tämän hetken kovin teräsmies on Dallasin Esa Lindell (262), jolta ei ole jäänyt väliin yhtäkään ottelua kevään 2018 jälkeen.