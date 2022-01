Ei kai taas? Valmentajalta huolestuttavia kommentteja Patrik Laineesta

Columbuksen päävalmentaja Brad Larsen yrittää auttaa tähtihyökkääjäänsä.

NHL-joukkue Columbus Blue Jacketsin päävalmentaja Brad Larsen lausui huomiota herättäviä kommentteja joukkueensa tähtihyökkääjästä Patrik Laineesta.

Laine on tällä kaudella pelannut 20 ottelua, joissa on syntynyt kuusi maalia ja yhdeksän syöttöpistettä. Palattuaan loukkaantumisen jälkeen kaukaloon joulukuun 30. päivä hän on pelannut 11 peliä tehoin 3+2.

Larsenilla kysyttiin The Athleticin toimittajan Aaron Portzlinen mukaan, onko kautensa reippaasti aloittanut Laine vaipumassa heikosti sujuneen viime kauden kaltaiseen alhoon.

– Mielestäni hän on hiipunut, siitä ei ole kysettäkään. Yritän auttaa häntä eteenpäin. Meillä on ollut hyviä keskusteluja. Me aiomme tehdä töitä, päästä läpi vaikeammasta jaksosta, emmekä aio kulkea samaa tietä kuin viime vuonna, Larsen sanoi.

– Jos keskustelumme muuttuvat vaikeiksi tai kiusallisiksi, se on okei. Haluan auttaa häntä kasvamaan pelaajana. Me tarvitsemme häntä. Teemme siis töitä. Hän palaa takaisin sille tasolle, jolle me haluamme hänen yltävän.

Laine, 23, siirtyi viime kaudella Columbukseen Winnipegistä. 45 ottelussa tamperelaistykki teki Columbukselle vain 10 maalia. Laine aikoi tällä kaudella pelata paremmin kuin viime kaudella, minkä ei hänestä pitäisi olla vaikeaa, koska hän oli omien sanojensa mukaan ollut ”paska”.

Columbus on joukkueena kerännyt 39 ottelusta 37 pistettä, eikä se uhkaa pudotuspelipaikkoja itäisessä konferenssissa.