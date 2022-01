Suomalaissensaatio on loksauttanut leuat NHL:ssä – ”Kyllä maistuu”

Ville Husso on syrjäyttämässä Stanley Cup -veskaria valtaistuimelta St. Louisissa.

Ville Husso (vas.) on ollut monena iltana St. Louisin juhlittu sankari.

Vuonna 2016 SM-liigan parhaana maalivahtina NHL:ään suunnanneen Ville Husson, 26, tie valokeilaan ei ole kulkenut Pohjois-Amerikassa suorinta reittiä.

Hän tahkosi farmiliigoja neljän vuoden ajan ilman yhtäkään näyttöpaikkaa ylhäällä.

NHL-debyytti koitti vihdoin viime kaudella. Tänä talvena ja etenkin viime viikkojen aikana St. Louis Bluesin suomalaisvahti on noussut koko kiekkomaailman huulille.

13 ottelun torjuntaprosentti 94,3 ja päästettyjen maalien keskiarvo 1,88 ovat selvästi kauden kovimmat lukemat kaikista vähintään kuusi ottelua pelanneista NHL-vahdeista.

– Viime kaudella pääsin vasta vähän mukaan. Näin, mitä tämä on ja mitä NHL:ssä pelaaminen ylipäätään vaatii, Husso sanoo IS:lle.

– Kun tulin alkusyksystä tänne, minulla oli hyvä itseluottamus. Tiesin, että pystyn parantamaan ja pelaamaan tällä tasolla. Sain heti hyvän alun kauteen, ja siitähän se lähti.

Husson lupaavasti alkanut toinen NHL-kausi sai kuitenkin joulukuussa ikävän käänteen. Alavartalovamma vei helsinkiläisen kuukaudeksi telakalle juuri kun hän olisi päässyt antamaan näyttöjä ykkösvahti Jordan Binningtonin ollessa koronan takia sivussa.

Husso palasi maalille vajaat kolme viikkoa sitten. Sen jälkeen meno on ollut tyrmäävää.

Viisi starttia, viisi voittoa ja vain kuusi päästettyä maalia. Torjuntaprosentti tänä aikana 96,5.

Maanantaina NHL valitsi Husson liigan viime viikon kakkostähdeksi heti maalipörssin kärkimiehen Chris Kreiderin jälkeen.

– Pääsin tauon aikana kuitenkin treenaamaan. Valmistauduin ja pistin mentaalipuolen valmiiksi. Nyt olen pystynyt hyvin rullaamaan ja nauttimaan pelaamisesta.

– Koko joukkue on myös pelannut hyvin, ja olemme saaneet voittoja. Monen jätkän itseluottamus on korkealla.

HIFK:n kasvatti on kulkenut Pohjois-Amerikassa pitkän polun NHL:n valokeilaan.

Husson sensaatiomaiset otteet ovat olleet positiivinen yllätys, sillä vielä viime kaudella hän ei suuremmin säväyttänyt.

Husso ei kuitenkaan koe muuttaneensa pelaamisessa varsinaisesti mitään.

– Enemmänkin kaikki lähtee itselläni siitä, että pitää pystyä treeneissä taistelemaan joka kiekosta. Sitä kautta se tulee myös peleihin. Kaikki lähtee treeneistä.

– Viime kaudella opin paljon, ja olemme tehneet veskakoutsin kanssa paljon hommia. Ei tässä mitään suuria salaisuuksia ole.

Husso on haastamassa nyt tosissaan Stanley Cup -vahti Binningtonia Bluesin ykkösvahdin paikasta. Juuri tällä hetkellä hän on mennyt jo ohikin.

Viime viikolla Husso sai aloittaa ensi kertaa NHL-urallaan kolme ottelua putkeen, mikä oli päävalmentaja Craig Berubelta melkoinen osoitus luottamuksesta.

– Kyllä maistuu. Kun peli kulkee ja on hyvä fiilis, silloin on helppo mennä ja jatkaa pelaamista. Pääsee saman tien hyvään vireeseen.

– Ei ole helppo olla kakkosvahdin roolissa, kun kerran kahteen viikkoon tulee peli.

Husso on ollut etenkin tämän vuoden puolella jäätävässä torjuntavireessä.

Husso on pessyt tällä kaudella Binningtonin torjuntatilastoissa mennen tullen.

Varhain tiistaiaamuna lännen kakkosjoukkue St. Louis vieraili Calgaryssa, ja kolme ottelua virkaveljensä loistoa sivusta seurannut Binnington päästettiin vaihteeksi maalille.

Hän haparoi kuitenkin pahasti 1–7-tappiossa, mikä vahvisti entisestään Husson osakkeita.

Binnington päästi kahden erän aikana seitsemän maalia. Päätöserään maalille vaihdettiin Husso, joka hoiteli kaikki 13 laukausta.

Ainakin tällä erää kaksikon nokkimisjärjestys on palaamassa ”ennalleen”. Kaudella 2018–19 Husso oli nimittäin miehistä se, jonka piti saada näyttöpaikka ylhäältä.

Hän kuitenkin loukkaantui väärällä hetkellä, ja Binnington pääsi näyttämään kykyjään NHL:ssä. Samana keväänä kanadalainen huipensi satumaisen tarinansa torjumalla St. Louisille seurahistorian ensimmäisen Stanley Cupin.

– On ollut ilo seurata Binningtonin tarinaa sieltä parin vuoden takaa. Kuinka kaikki voi yhtäkkiä muuttua. Olen voinut itsekin nähdä, että mitä tahansa voi tapahtua, Husso sanoo.

Husson loisto on luonut Bluesin maalivahtiosastolle sähköisen tilanteen, josta on viime päivinä kohistu myös laajemmin Pohjois-Amerikassa.

Mestarivahti Binnington on kiinnitetty aina vuoteen 2027 ulottuvalla pitkällä ja rahakkaalla ”ykkösvahdin” sopimuksella.

Minimipalkalla viimeistä sopimuskauttaan pelaava Husso pelaa kuitenkin nyt niin hyvin, ettei häntä voi jättää kuluttamaan penkkiä.

– Kamppailu on kova. Molemmat haluavat totta kai pelata. Mutta se on ihan terveellinen tilanne.

Kilpailutilanteesta huolimatta Husson ja Binningtonin välillä ei kipinöi.

– Ehei, ihan hyvissä väleissä olemme. Olemme tunteneet jo monta vuotta. Pystymme heittämään hallilla läppää.

Binnington (oik.) kiilasi kolme vuotta sitten Husson ohi NHL:ään. Nyt suomalaisvahti on ottamassa paikkaansa takaisin.

Husso on löytänyt vireensä NHL-uransa kannalta kreivin aikaan. Tulevana kesänä hän on nimittäin vapaa agentti. Nähtyjen otteiden jatkuessa valinnanvaraa on varmasti.

– Totta kai viimeinen sopimusvuosi on vähän käynyt mielessä, mutta ei sen suuremmin. Yritän vain nyt keskittyä tähän kauteen ja seuraavaan peliin.

– Teen asiat niin hyvin kuin pystyn ja katsotaan sitten, mihin se johtaa, Husso sanoo.