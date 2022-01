Rask torjui voiton Bostonille, Vaakanainen urakoi hurjat minuutit

Philadelphian Ristolaiselle kauden toinen maali.

Jääkiekon NHL:ssä Boston Bruins voitti Winnipeg Jetsin 3–2. Ottelun sankariksi nousi David Pastrnak, joka teki Bostonin voittomaalin ylivoimalla päätöserässä.

Bostonin maalivahtina pelasi Tuukka Rask, jolle ottelu oli lonkkaleikkauksen jälkeen kauden kolmas. Rask on nyt torjunut kaksi voittoa. Bostonin muista suomalaisista Urho Vaakanainen urakoi hurjat minuutit, sillä puolustaja luuti Bostonin takalinjoilla yli 23 minuuttia, joista yli kolme minuuttia alivoimalla. Bostonin Erik Haula pelasi 13 minuuttia.

Winnipegin suomalainen Kristian Vesalainen uurasti kaukalossa yli kahdeksan ja puoli minuuttia.

Ristolaiselle harvinaista herkkua entistä seuraa vastaan

Myöhään lauantai-iltana pelattu Buffalo Sabresin ja Philadelphia Flyersin kohtaaminen päättyi Buffalon 6–3-voittoon. Ottelu oli Philadelphian puolustaja Rasmus Ristolaiselle ensimmäinen entistä seuraansa vastaan. Ristolainen pelasi Buffalossa kahdeksan edellistä kautta, kunnes siirtyi tälle kaudelle Philadelphiaan.

Ristolainen teki Philadelphian 1–1-tasoituksen ja se oli puolustajan kauden toinen osuma. Buffalo onnistui karkaamaan jo avauserässä 4–2-johtoon, eikä luopunut johtoasemasta enää ottelussa. Buffalon voittomaalin teki Peyton Krebs, johon syötön antoi suomalaispuolustaja Henri Jokiharju.

Lehkoselle kauden viides täysosuma

Denverissä Colorado Avalanche kaatoi viime kauden finalistijoukkue Montreal Canadiensin 3–2 jatkoajalla Gabriel Landeskogin tehtyä ratkaisumaalin. Coloradon suomalainen tehohyökkääjä Mikko Rantanen jäi tällä kertaa ilman tehopisteitä.

Sen sijaan Montrealin Artturi Lehkonen täräytti joukkueensa avausmaalin ottelun toisessa erässä. Maali oli Lehkoselle kauden viides. Montrealin muista suomalaisista Sami Niku oli katsomossa ja Joel Armia edelleen koronaprotokollassa.

Carolina Hurricanes oli matkustanut New Jersey Devilsin vieraaksi ilman Teuvo Teräväistä, joka jätti lauantaina alaraajavamman vuoksi pelin kesken. New Jersey voitti ottelun 7–4. Carolinan tähtipelaaja Sebastian Aho jäi ottelussa pisteittä, mutta Jesperi Kotkaniemi syötti yhden maalin. Myös New Jerseyn Janne Kuokkanen alusti yhden joukkueensa maaleista.