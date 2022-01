Ilmiömäinen Ville Husso loistaa NHL:n maalivahtitilastojen kärjessä – myös Kaapo Kähkönen kovassa vireessä

Ville Husso pelasi jo kauden toisen nollapelinsä.

St. Louisin suomalaisvahti Ville Husso jatkoi loisteliaita otteitaan Bluesin vieraillessa Seattlessa.

Husso pysäytti vieraiden 5–0-voittoon päättyneessä ottelussa kaikki 27 laukausta ja pelasi jo kauden toisen nollapelinsä – 11. ottelussaan. Hänet palkittiin myös ottelun parhaana pelaajana.

Husson kauden torjuntaprosentti on huima 93,8 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2,02.

Molemmat ovat NHL:n parhaita vähintään kuusi ottelua pelanneista maalivahdeista.

Erityisen kovassa liekissä 26-vuotias helsinkiläisvahti on ollut sen jälkeen, kun hän pari viikkoa sitten palasi kuukauden sairauslomaltaan.

Sen jälkeen Husso on voittanut kaikki neljä otteluaan ja päästänyt niiden aikana vain viisi maalia torjuntaprosentin ollessa 95,9.

Husso on haastamassa nyt toden teolla Jordan Binningtonia St. Louisin ykkösvahdin paikasta. Suomalaisen kauden tilastorivit ovat huomattavasti kanadalista Stanley Cup -vahtia parempia.

Husso on aloittanut harvinaisesti jo kaksi viime ottelua Bluesin maalilla Binningtonin avatessa luukkua.

– Olin hieman yllättynyt, että sain aloittaa tänään. Mutta olin heti valmis, Husso sanoi pelin jälkeen.

– Tunnen oloni nyt hyväksi ja joka kerta kun saan mahdollisuuden pelata, yritän vain voittaa.

Hussolta kyseltiin lehdistötilaisuudessa hirmuvireen salaisuutta.

– Yritän vain tulla joka päivä paremmaksi ja tehdä kovasti töitä. Se on varmasti yksi iso syy, Husso vastasi.

Husso on tekemässä läpimurtoaan NHL:ssä.

Husson ilmiömäiset otteet ovat luoneet uuden tilanteen myös St. Louisin valmennukselle. Selvän ykkösvahdin rooliin tottunut Binnington on menettämässä asemaansa.

– Binnington on joukkuepelaaja ja hän ymmärtää tietenkin tilanteen. Voin kertoa, että hän tulee olemaan iso pala, mitä ikinä teemmekään. Aivan kuten Hussokin. Binner on paiskinut harjoituksissa kovasti hommia, ja hän on valmis, kun hänen vuoronsa tulee, päävalmentaja Craig Berube sanoi.

Neljän kauden ajan farmisarjoja kolunnut Husso debytoi NHL:ssä viime kaudella.

Myös Kähkönen loistaa

Niin ikään kovaan vireeseen äitynyt Minnesotan Kaapo Kähkönen, 25, loisti jälleen tähdistössä, kun Wild haki 5–1-vierasvoiton Chicagosta.

Kähkönen torjui ottelussa komeat 35 kertaa.

Wildin konkarivahti Cam Talbot on ollut viime ajat sivussa, ja Kähkönen on kiittänyt kasvaneesta vastuusta.

Kahdeksasta edellisestä ottelustaan Kähkönen on torjunut kuusi voittoa ja hävinnyt vain kerran varsinaisella peliajalla. Tänä aikana hänen torjuntaprosenttinsa on kivenkova 94,1 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2.05.

Kaapo Kähkönen on huippuiskussa Minnesotan maalilla.

Hintz lopussa sankariksi

Dallasin suomalaispelaajat olivat vahvasti esillä, kun Stars haki Detroitista 5–4-jatkoaikavoiton.

Roope Hintz ja Esa Lindell nakuttivat molemmat 1+1, kauden avausmaalinsa tehnyt Joel Kiviranta 1+0 ja Miro Heiskanen 0+2. Siis yhteensä seitsemän tehopistettä.

Hintz liittyi pistetalkoisiin kreivin aikaan. Hän syötti Jason Robertsonin 4–4-tasoituksen minuutti ennen varsinaisen peliajan loppua Dallasin pelatessa ilman maalivahtia.

Jatkoajalla Hintz puolestaan ratkaisi kauden 17. maalillaan voiton vieraille. Dallasin ykkössentteri palkittiin myös ottelun parhaana pelaajana.

Dallas nousi Läntisessä konferenssissa 10. sijalle kaksi pistettä pudotuspeliviivasta.

Roope Hintz (kesk.) nousi Dallasin sankariksi.