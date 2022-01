Jesse Puljujärvi NHL:n kriisipesäkkeen ytimessä – ”Miten tämä on näin kääntynyt?”

Edmonton Oilers on ajautunut karmeaan syöksykierteeseen. Jesse Puljujärvi toivoo lauantain räjähdysherkän paikallistaiston kääntävän kelkan.

Loisteliaan alkukauden jälkeen Edmonton Oilers on luisunut NHL:ssä kriisiin. Edellisistä 15 ottelusta voittoja on vain kaksi, ja parhaillaan joukkue tarpoo seitsemän ottelun tappioputkessa.

Edellisottelussaan Oilers kärsi nöyryyttävän 0–6-kotitappion Floridalle. Turhautunut kotiyleisö heitteli jo fanipaitojakin jäälle.

Yleinen ilmapiiri Oilersin ympärillä on ollut viime aikoina tulikivenkatkuinen. Milloin päävalmentaja Dave Tippett on suolannut median edessä maalivahti Mikko Koskista, milloin Leon Draisaitl on kinastellut äreänä toimittajan kanssa lehdistötilaisuudessa. Kohuja ja tappioita toisensa perään.

Myös joukkueen sisällä alkukauden positiivisuus on karissut.

– Onhan tunnelma ollut vähän huonohko. Kyllähän se kiristää ilmapiiriä, kun häviöitä tulee häviöiden perään, Jesse Puljujärvi sanoo IS:lle.

Joulukuun ensimmäisenä päivänä Edmonton nousi koko NHL:n kärkijoukkueeksi. Siitä tähän päivään se on puolestaan ollut koko sarjan huonoin joukkue.

– Olemme yrittäneet joukkueen kanssa miettiä, miten tämä on näin kääntynyt. Sen kun tietäisi...

– Jotenkin homma lähti vain väärään suuntaan, emmekä ole saaneet käännettyä sitä takaisin, Puljujärvi sanoo.

Edmontonin kriisi on herättänyt myös paljon keskustelua joukkueen keulakuvien Draisaitlin ja Connor McDavidin kyvyistä johtaa joukkuettaan vaikeilla hetkillä.

Puljujärven mukaan supertähtikaksikko ei ainakaan pakoile vastuuta pukukopissa.

– Kyllä johtavat pelaajat yrittävät olla myös kopissa johtavia pelaajia. Kaikki yrittävät kyllä kaikkensa, että kelkka saataisiin käännettyä.

– Ei tässä muu auta kuin yrittää tehdä parhaansa joka päivä, että alkaisi tapahtua positiivisia asioita.

McDavidin ja Draisaitlin alkukauden hurja pistetykitys on enää muisto vain. Vielä supertähtikaksikko ei ole pystynyt viemään joukkueena Oilersia minnekään.

Oilersin toinen suomalaispelaaja Koskinen on joutunut Edmontonissa jälleen median ja fanien hampaisiin ja saanut runsaasti kritiikkiä.

Puljujärvi puolustaa maanmiestään.

– Kun joukkue häviää, monesti maalivahteja aletaan syyttää. Mutta ei tämä pelkästään maalivahdista ole kiinni. Koko joukkueelta tarvitaan apuja, ja puolustuksen pitäisi olla parempi.

Itse Puljujärvi on hoitanut kärkiketjun työmiehen roolinsa kutakuinkin kunnialla joukkueen kyntämisestä huolimatta.

Joulukuun alun jälkeen pelaamiensa 13 ottelun aikana Puljujärvi on tehnyt tehot 3+5 ja ollut heti McDavidin ja Draisaitlin jälkeen Oilersin kolmanneksi tehokkain pelaaja.

Tuskin kukaan odottaa Puljujärven olevan Oilersista se pelaaja, joka ottaa joukkueen reppuselkäänsä kriisin keskellä, mutta itseltään hän vaatii enemmän.

– Tuppaahan tässä meikäläiselläkin vähän kuivaa kautta olemaan, kuuteen viime peliin tehot 0+2 tehnyt Puljujärvi manaa.

– En olen hirveän tyytyväinen omiinkaan esityksiin. Minun pitää pystyä auttamaan joukkuetta paremmin.

Suomen aikaa sunnuntaiaamuna Oilersilla on edessä kauden toistaiseksi tärkein ottelu. Albertan paikallistaisto kotijäällä Calgary Flamesia vastaan.

Tunteet käyvät normaalitilanteessakin kuumina räjähdysherkässä Battle of Albertassa, mutta nyt ottelussa on vielä ylimääräistä latausta.

Paikallistaisto avaa Oilersille herkullisen mahdollisuuden kurssinsa kääntämiseen. Tappioputken jatkuminen kotikaukalossa paikallisvihollisen kustannuksella sen sijaan syventäisi kriisiä entisestään ja voisi olla jopa viimeinen naula päävalmentaja Tippettin arkkuun.

– Pistetään kaikki likoon ja otetaan voitto. Siitä sitten energiaa tulevaan, Puljujärvi sanoo päättäväisesti.

– Latauksesta ei varmasti jää kiinni. Haluamme ottaa sen voiton.