NHL:n supertähti nappasi kannattajan kännykän – pian siitä löytyi ikimuistoinen yllätys

Brad Marchand jätti iloisen tervehdyksen fanin puhelimeen.

Brad Marchand on Bostonin kovin pistemies.

Boston Bruinsin tähtihyökkääjä Brad Marchand jakaa otteillaan lätkäfanien mielipiteet. Omat rakastavat, vastustajat kenties eivät.

Marchandin tuoreimmalla tempauksella ei välttämättä kuitenkaan ole tuomitsijoita. Ennen taannoista Bruinsin ottelua Marchand poistui hiljalleen alkulämmittelyn jälkeen jäältä.

Innokas fani kuvasi Bruinsin pelaajia poistumassa pelaajatunnelin kautta pukukoppiin. Marchand löi ylävitosia fanien kanssa, käveli videota kuvanneen fanin ohi ja nappasi puhelimen käteensä.

– No moi, miten menee? Tässä BM63, lähden tässä lämmittelyistä. En tiedä, kenen puhelin tämä on, mutta toivottavasti sinulla on tänään hauskaa. Tiedän, että minulla tulee olemaan. Täytyy mennä, nähdään! Marchand jutteli kameraan.

Bruinsin fani paljastui nuoreksi Aiden Smithiksi. Hän sai mieluisan yllätystervehdyksen puhelimeensa ennen torstain ottelua Capitalsia vastaan.

33-vuotias Marchand on tutusti taas Bruinsin kovimpia tehomiehiä. 32 ottelussa on syntynyt 20 maalia ja 43 tehopistettä.

Marchandilla ei kuitenkaan ollut niin hauska peli kuin hän ounasteli. Bruins voitti 4–3, mutta konkarihyökkääjä joutui jättämään pelin kesken toisessa erässä. Capitalsin Garnet Hathaway taklasi Marchandin selästä laitaan.

Marchand joutui jättämään ottelun kesken. Vamman vakavuudesta ei ole tietoa.