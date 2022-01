Aleksander Barkov tuhosi Edmontonin – nöyryytetty kriisijoukkue karmeassa syöksyssä

Aleksander Barkov jatkoi kovaa maalitehtailuaan, kun Florida moukaroi Edmontonissa taululle tennislukemat.

Useita päiviä levännyt Edmonton Oilers lähti latautuneena katkaisemaan tappioputkeaan torstain kotiotteluun Florida Panthersia vastaan.

Suunnitelma ei aivan onnistunut. Summerin soidessa Rogers Placen valotaululla loistivat vieraiden voittolukemat 6–0, ja turhautuneet Oilersin fanit heittelivät fanipaitojaan jäälle.

Panthersin tehokkaimpana säkenöi Aleksander Barkov tehoillaan 2+1. Hänet valittiin ottelun kakkostähdeksi. Anton Lundell nappasi yhden syöttöpisteen.

Lukemat kuitenkin vääristivät pelin kuvaa, eikä ottelu ollut aivan niin yksipuolinen näytös. Oilers jopa loi ottelussa enemmän maaliodottamaa.

Etenkin avauserässä Oilers vyöryi nälkäisenä päälle, mutta peräti 40 torjunnan nollapelin pelannut ja ottelun ykköstähtenä palkittu Sergei Bobrovski oli ilmiömäisessä vedossa.

Oilersin maalilla Mikko Koskisella ei ollut paras päivä. Torjuntoja kertyi vain 22.

Maalittoman avauserän jälkeen Florida karkasi toisessa erässä kahden maalin johtoon.

Barkov laukoi ottelun voittomaaliksi jääneen 1–0-osuman ylivoimalla suoraan Sam Reinhartin upeasta lättysyötöstä.

Illan toisensa suomalaiskapteeni tulitti päätöserän alkupuolella viuhuvalla rannelaukauksella, joka vei vieraat 3–0-johtoon.

Lukemat repesivät rumiksi vasta lopussa, kun Florida kuritti luovuttanutta kriisijoukkuetta viimeisten reilun neljän minuutin aikana kolmella maalilla.

Barkov on takonut kauden 27 otteluunsa nyt tehot 17+15=32. Vaikka Barkovilta on jäänyt välistä 13 ottelua, hän on silti vauhdissa huimaan 43 maalin kauteen.

Panthers nousi voitolla jälleen koko NHL:n kärkijoukkueeksi.

Edmontonissa tuska ja turhautuminen ovat sen sijaan nyt käsinkosketeltavissa. Tappio oli sille seitsemäs peräkkäinen. Edellisistä 15 ottelustaan Oilers on voittanut vain kaksi.

Joulukuun alussa koko NHL:n ykkösjoukkueeksi noussut Edmonton on vapaapudotuksessa sarjataulukossa. Se on romahtanut Läntisessä konferenssissa jo 13. sijalle.

Leon Draisaitlin ja Connor McDavidin tehohanat ovat jäätyneet kiinni. McDavid on rämpinyt kiikaritehoilla harvinaisesti jo kolme ottelua putkeen.

Oilersin seuraava ottelu on lauantai-iltana räjähdysherkkä Albertan paikallistaisto Calgarya vastaan.