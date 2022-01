Äiti kuvaili NHL-tähteä pihiksi – joukkuekaverit piikittelevät poikaa autosta: ”Sille naureskellaan”

Joukkuetoverit ovat pitäneet Timo Meierin jalat maassa.

San Josen NHL-joukkueen hyökkääjä Timo Meier vietti maanantaina viiden maalin iltaa, kun Sharks kaatoi Los Angeles Kingsin kotikaukalossaan 6–2. Meier iski viisi osumaansa kahden erän aikana ensimmäisenä pelaajana sitten vuoden 1994.

Hän kertoi sveitsiläislehti Blickin haastattelussa, että ei ole päässyt pukukopissa leijumaan saavutuksellaan.

Sveitsiläinen luonnehti haastattelussa huippuiltaansa koko joukkueen suoritukseksi.

– Hyökkääjänä on paras onnistua aikaisin pelissä, sitten kaikki on helpompaa. Hattutempun jälkeen jalat tuntuivat liikkuvan itsestään, Meier sanoi.

– Mutta se ei olisi ollut mahdollista ilman pelikavereiden upeita syöttöjä. Juhlistimme voittoa pelin jälkeen parilla oluella, tietysti minun piikkiini.

Meier kuvaili viiden maalin iltaa unohtumattomaksi, mutta hänen mukaansa sitä ei voi jäädä muistelemaan pitkäksi aikaa. Meierin jalat pitävät maassa joukkuetoverit, jotka ovat sveitsiläisen mukaan piikitelleet häntä autostaan.

Sveitsiläislehden toimittaja muistelee haastattelussa Meierin äidin kuvailleen poikaansa pihiksi ja tiedusteli, millaisella autolla 25-vuotias ajaa?

– Autolleni naureskellaan ja ehkä joskus ostan uuden, mutta nyt minulla ei ole sellaista tarvetta. Olen tyytyväinen siihen, mitä minulla on. Se auto on, no pieni. Ei mikään Bentley, Rolls-Royce tai Ferrari, minulla ei ole tarvetta sellaiselle, Meier sanoo.

Sveitsiläislehden jutusta ei selviä, millaisella autolla Meier Kaliforniassa kurvailee.

Instagramin perusteella Meier kuitenkin ymmärtää kalliiden autojen päälle.

Kuuden miljoonan dollarin kausiansioista nauttiva maalitykki on julkaissut sosiaalisessa mediassa maisemakuvia, joissa näkyy Maseratin arvoauto. Meierin kaudella 2019-20 alkaneen sopimuksen kokonaisarvo on 24 miljoonaa dollaria.

Meier onnistui vasta viidentenä pelaajana edellisten 25 vuoden aikana viiden maalin teossa. Edelliset olivat Marian Gaborik (2007), Johan Franzen (2011), Patrik Laine (2018) ja Mika Zibanejad (2020).

Sveitsiläinen on tehnyt tällä kaudella NHL:ssä 35 ottelussa tehot 20+25=45. Meier johtaa San Josen joukkueen pistepörssiä kymmenellä pisteellä. Hänet valittiin 4.–5. helmikuuta Las Vegasissa järjestettävään NHL:n tähdistötapahtumaan.