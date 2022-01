16-vuotias kiekkoilija kuoli traagisesti kesken ottelun – NHL-seuralta koskettava ele

New York Rangers muisti 16-vuotiaana kuollutta Teddy Balkindia.

St. Luke’s Schoolin joukkue kunnioitti 16-vuotiaana menehtyneen joukkuekaverinsa Teddy Balkindin muistoa New York Rangersin ottelussa.

NHL-seura New York Rangers kunnioitti 16-vuotiaana menehtynyttä juniorikiekkoilijaa Teddy Balkindia ennen otteluaan Torontoa vastaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

St. Luke’s Schoolin joukkueessa pelannut Balkind törmäsi tammikuun alussa jääkiekko-ottelussa vastustajaan, jonka luistin viilsi häntä kaulan alueelle. Balkind kiidätettiin sairaalaan, mutta hän ei selvinnyt leikkauksesta.

Balkind oli suuri Rangers-fani ja joukkue kunnioitti hänen muistoaan hiljaisella hetkellä, uutisoi Expressen. Balkindin joukkuekaverit oli kutsuttu paikalle, ja lämmittelyssä kaikki Rangersin pelaajat olivat pukeutuneet Balkindin nimeä ja numeroa kantaviin paitoihin.

– Tämä on tunteellista. Koskaan ei halua nähdä mitään tällaista tapahtuvan, varsinkaan kaverille, joka on niin nuori. Se on kamalaa. Mutta oli hienoa kunnioittaa häntä, ja oli mukava nähdä myös kaikki hänen joukkuetoverinsa, Rangersin Adam Fox kommentoi ottelun jälkeen ruotsalaislehden mukaan.

Toisin kuin Suomessa, Yhdysvaltojen juniorisarjoissa ei ole pakollista käyttää kaulasuojaa, vaikka sitä suositellaankin. Balkindin tapaus on nostanut esille keskustelun sääntöjen muuttamisesta.

Ei ole kuitenkaan varmaa, käyttikö Balkind kaulasuojaa traagisessa ottelussa.