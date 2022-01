Nyt on jäinen tunnelma! NHL:n supertähden ja toimittajalegendan keskustelu muuttui kiusalliseksi – "Miksi olet niin v****mainen, Leon?"

Leon Draisaitl ei osoittanut suurta kiinnostusta Jim Mathesonin kysymyksiä kohtaan.

NHL-joukkue Edmonton Oilersilla menee huonosti. Ja sen kyllä huomaa.

Oilersin saksalainen supertähti Leon Draisaitl, 26, esiintyi erikoisella tavalla joukkueensa mediatilaisuudessa. Kanadalainen toimittajalegenda Jim Matheson, 72, kysyi Draisaitlilta, mikä on suurin syy sille, miksi Oilersilla menee huonosti. Mitä yksittäistä asiaa joukkueen pitäisi parantaa?

Draisaitl pyöritteli kysymyksen kuullessaan päätään ja suki kasvojaan.

– Meidän pitää parantaa kaikkea, Draisaitl sanoi.

– Haluaisitko tarkentaa? Matheson jatkoi.

– En. Tarkenna itse. Sinä tiedät kaiken, Draisaitl sanoi.

Sitten kaiken nähneellä Mathesonilla läikähti.

– Miksi olet niin vittumainen, Leon? Matheson kysyi.

– Häh? Draisaitl äännähti.

– Miksi olet niin vittumainen?

– En ole. Vastaan vain kys...

– Oletpas! Aina kun kysyn sinulta kysymyksen.

– Minä vastasin sinulle.

– Et kovin hyvin, Matheson sanoi.

– Ok, Draisaitl kuittasi.

Toimittaja halusi esittää vielä yhden kysymyksen. Hän sanoi Draisaitlin näyttäneen olleensa turhautunut edellisessä pelissä Ottawa Senatorsia vastaan. Edmonton hävisi lauantaina 4–6 Ottawalle.

– Onko hyvä asia näyttää vastustajalle, että on turhautunut? Matheson kysyi.

– Se on varmasti ihan mahtava juttu, Draisaitl kommentoi ironisesti.

Edmonton on voittanut vain kaksi ottelua edellisestä 10 pelistään. Samalla se on romahtanut pois pudotuspelipaikoilta. Draisaitl johtaa NHL:n pistepörssiä yhdessä Aleksandr Ovetshkinin kanssa. Saksalainen on takonut 35 peliin tehot 26+28.

Matheson on nostettu median edustajana jääkiekon kunniagalleriaan. Hän on seurannut Edmontonia alusta asti, vuodesta 1973. Hän on nähnyt Edmonton Journalin toimittajana seuran nousun WHA-liigasta NHL:n suurimmaksi dynastiaksi Wayne Gretzkyn myyttisinä vuosina 1980-luvulla.