Kommentti: Mikko Rantanen on NHL:n paras laitahyökkääjä – Teemu Selänteen 23 vuoden takainen temppu toistuu vihdoin

Kiekkomaailman parhaaksi laitahyökkääjäksi noussut Mikko Rantanen pelaa yhtä NHL:n kaikkien aikojen kovimmista suomalaiskausista, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Mikko Rantanen on maailman paras laitahyökkääjä.

33 ottelua, 20+26=46. Edellisen reilun kahden kuukauden ajalta koko NHL:n tehokkain pelaaja (26 ott. 17+24=41).

Coloradon Mikko Rantanen pelaa hirmuista kautta NHL:ssä.

Ei Rantasen, 25, pistetykityksessä tosin mitään uutta ole. Hän keikkui NHL:n pistepörssin kärkimiehenä jo yli kolme vuotta sitten ja on piste per peli -pelaaja jo viidettä kautta putkeen.

Rantanen on kuulunut NHL:n eliittiin jo monta vuotta, mutta tänä talvena Nousiaisten mies on tuntunut löytäneen vielä uuden tason.

Rantanen on noussut kiekkomaailman parhaaksi laitahyökkääjäksi.

Syksystä 2017 lähtien eli edellisten neljän ja puolen kauden ajalta Rantanen on NHL:n neljänneksi tehokkain laituri (1,15p/peli). Edellään vain Nikita Kutsherov, Brad Marchand ja Artemi Panarin.

Kun otanta rajataan vain tähän ja viime kauteen, Rantasta tehokkaampi laitureista on ollut vain konkari Marchand – hänkin äärimmäisen niukasti.

Ylitse muiden Rantasen nostaa kuitenkin monipuolisuus. Rantasessa on kaikki. Niin hyökkäys- kuin puolustuspelin suhteen.

Hän osaa tehdä taitavasti peliä ja viimeistellä monipuolisesti.

NHL-uransa alussa Rantanen tunnettiin hieman enemmän syöttelijänä, mutta nykyään hänestä on muovautunut entistä enemmän kovan luokan maalitykki. Jo viime kaudella Rantanen sijoittui maalipörssissä viidenneksi. Nyt tahti ennakoi 45 maalin kautta.

Rantanen on myös nostanut laukaisumääriään jatkuvasti viime vuosina. Tällä kaudella hän on tulittanut kiekkoa kohti maalia jo yli 3,5 kertaa ottelua kohden.

Lisäksi 193-senttinen ja satakiloinen Rantanen on fysiikaltaan härkämäinen järkäle sen kuitenkaan vaikuttamatta negatiivisesti hänen liikkeeseensä.

Rantanen on kuin kotonaan fyysisessä paineessa NHL-kaukalon ruuhkabussissa tai kulmaväännöissä. Raamiensa ansiosta hän kykenee voittamaan kaksinkamppailuja ja suojaamaan kiekkoa taidokkaasti.

Rantanen käyttää ratkaisuissaan paljon mailan rystypuolta. Hän jakaa siltä syöttöjä ja suomalaistähden rystylaukaus on jopa NHL:n vaarallisin.

Ei Rantasen kaltaista härkämäisyyttä löydy muilta NHL:n tähtilaitureilta, kuten edellä mainitulta kolmikolta tai Mitch Marnerilta, Kirill Kaprizovilta, Jonathan Huberdaulta, David Pastrnakilta tai Patrick Kanelta.

Vegasin Mark Stone on ominaisuuksiltaan lähellä Rantasta, mutta hänen tehotilastonsa viime vuosilta kalpenee.

Aleksandr Ovetshkin on oma lukunsa. Hän on kyllä halutessaan härkämäinen, mutta venäläisveteraani on muuten omanlaatuisensa taiteilija.

Kun Coloradon ykkössentteri Nathan MacKinnon oli marraskuussa muutaman viikon loukkaantuneena sivussa, Rantanen vaihtoi täysin saumattomasti pelipaikkansa keskelle ja johti kapellimestarina koko orkesteria.

Se jos mikä kertoi kovaa kieltä Rantasen monipuolisuudesta. Vastaavaan tuskin pystyisi kovin moni muu mainituistakaan huippulaitureista.

Marraskuinen ajanjakso myös avasi varmasti entisestään silmiä Rantasen suhteen. Ei hän aliarvostettu ole viime vuosina ollut, mutta suomalaislaituri on joka tapauksessa jäänyt ketjukaverinsa MacKinnonin varjoon.

Osin ymmärrettävästikin. MacKinnon on näyttävämpi ja silmiinpistävämpi pelaaja fantastisine rytminvaihdoksineen ja tempokuljetuksineen.

On spekuloitu, minkälainen merkitys supertähtisentterillä on Rantasen loistoon. Enää ei tarvitse.

Rantanen pani ilman pitkäaikaista tutkapariaankin pystyyn melkoisen näytöksen ja takoi tehoja reilusti yli piste per peli -tahtiin.

MacKinnon, Rantasen ja Gabriel Landeskogin muodostaman superketjun vuosia jatkunut yhteispeli auttaa varmasti yksilöinä heistä jokaista, mutta varsinkin viime ja tämän kauden aikana Rantanen on osoittanut pystyvänsä kannattelemaan ketjuaan myös ilman MacKinnonia – tai Landeskogia.

Mikko Rantanen loistaa valokeilassa.

Edistyneitä tilastoja tarjoava Evolving-Hockey mittaa NHL-pelaajien suoritustasoa GAR-mallillaan (Goals Above Replacement), joka yhdistää sekä puolustus- että hyökkäyspelin dataa ja kertoo niiden perusteella, kuinka paljon yksittäinen pelaaja on tuonut joukkueelleen lisäarvoa.

Kyseisen tilaston perusteella Rantanen on ollut koko kuluvan NHL-kauden paras pelaaja – jopa selvällä erolla seuraaviin.

Rantanen pelaa yhtä kaikkien aikojen kovimmista suomalaiskausista NHL:n historiassa.

Tällä hetkellä hän on vauhdissa 110 pisteen kauteen, vaikka joutui alkukaudesta olemaan sivussa kolmesta ottelusta.

Jos Rantanen pysyy terveenä, hänestä tulee vuosituhannen ensimmäinen sadan tehopisteen rikkova suomalaispelaaja. Haamurajan ovat suomalaisista rikkoneet vain Jari Kurri ja Teemu Selänne, joka teki sen viimeisen kerran kaudella 1998–1999.

Suomen ennen näkemätöntä tilannetta NHL:ssä kuvaa, että vaikka Rantanen on nyt NHL:n paras laituri, hän ei välttämättä ole edes sarjan paras suomalaispelaaja.

Suomen superkolmikon Rantasen, Sebastian Ahon ja Aleksander Barkovin paremmuusjärjestykseen laittaminen on lähes mahdotonta.

Kaiken lisäksi nämä kolme supertähteä ovat kukin johtava, kenties jopa paras pelaaja pisteprosenteissa mitattuna kolmessa NHL:n tämän hetken parhaassa joukkueessa, joista jokainen taistelee tänä keväänä tosissaan Stanley Cupista.