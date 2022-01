Kommentti: Aleksander Barkovin Florida on nyt NHL:n paras joukkue

Florida Panthersista on tullut hämmästyttävän nopeasti NHL:n tämän hetken mahtijoukkue, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Tuskin kertaakaan vajaan 30-vuotisen seurahistorian aikana on voinut näin sanoa, mutta nyt voi – ja ihan vakavalla naamalla. Florida Panthers on NHL:n paras joukkue.

Sen kertoo sarjataulukkokin, mutta Panthers komeilee täysin ansaitusti piikkipaikalla niin pisteissä kuin pisteprosentissakin mitattuna.

Joulutauon jälkeen Panthers on irronnut kaikista köysistä. Yhdeksään viime peliin se on tehnyt 54 maalia eli keskimäärin kuusi ottelua kohden.

Viikonloppuna siitä tuli yli 20 vuoteen ensimmäinen NHL-joukkue, joka ottaa kahtena päivänä peräkkäin vähintään kuuden maalin voiton.

Floridan ylivoimaisuus on ollut ajoittain täysin mykistävää luokkaa sinänsä laadukkaita vastustajiakin vastaan.

Tämän hetken tahdilla Panthers olisi matkalla yli 120 pisteen runkosarjaan, mikä menisi heittämällä kaikkien aikojen top 10 -listalle.

Vaikka viime viikkojen huima lentokeli ei varmasti jatku koko kautta, Panthers on joka tapauksessa vakiinnuttanut paikkansa NHL:n huippujoukkueiden joukosta.

Se on tapahtunut hämmästyttävän nopeasti.

Kun viime kaudeksi GM:n ruoriin tarttui Bill Zito, sen jälkeen meno on ollut hurjaa. Panthers on tuuletettu Ziton vain reilun vuoden kestäneen ajanjakson aikana lähes täysin. Mädät omenat on pudotettu puusta.

Syksyllä 2020 kuplapudotuspeleissä kontanneesta ryhmästä ei ole enää jäljellä juuri mitään muuta kuin ydin: hyökkääjätähdet Aleksander Barkov ja Jonathan Huberdeau, ykköspari Aaron Ekblad ja MacKenzie Weegar ja ykkösvahti Sergei Bobrovski.

Heidän ympärilleen Zito on onnistunut kasaamaan todella laadukkaan ja hyvähenkisen joukkueen, joka on sitoutunut upeasti kapteeni Barkovin vaalimaan työnteon kulttuuriin.

Hyljeksitty kiertolainen Anthony Duclair, Tampan ylijäämämies Carter Verhaeghe ja Calgaryn ”floppi” Sam Bennett pelaavat kaikki nyt elämänsä kiekkoa Panthersin kärkiketjuissa.

Gustav Forsling tuli viime kaudella ilmaiseksi siirtolistalta, Brandon Montour löytyi Buffalon alelaarista, Anton Lundell on osoittautumassa todelliseksi ryöstöksi ”vasta” 12. varausvuorolla.

Likimain jokainen Ziton ratkaisu näyttää tällä hetkellä nerokkaalta.

Huberdeau, Bennett ja Duclair ovat olleet viime aikoina täysin pitelemättömiä.

Floridan erityisen hyväksi joukkueeksi on tehnyt se, ettei se ole yhdenkään yksittäisen ketjun varassa, vaan se on laajuudessaan ollut tällä kaudella NHL:n mahtavin tykistö.

Panthers laukoo eniten kaikista joukkueista, maaliodottamaa se luo tasakentin eniten ja tekee maalejakin eniten.

Panthersin pelaaminen on nyt upeaa seurattavaa.

Kaikki neljä ketjua kykenevät pelaamaan laadukasta ja näyttävää kiekollista peliä. Panthers vyöryy jatkuvasti kiekottelemalla yli keskialueen, ja kaikissa kiekollisissa ratkaisuissa on ajatus takana. Jokainen joukkueen pelaajista vaikuttaa olevan koko ajan samalla sivulla.

Panthers myös puolustaa äärimmäisen sitoutuneesti. Kiekonriistojakin sillä on selvästi eniten kaikista joukkueista. Vastustajilla on lähes poikkeuksetta suuria vaikeuksia päästä pois omalta alueeltaan Panthersin paineen alta.

Floridan menoa ei hidastanut edes päävalmentaja Joel Quennevillen vaihtuminen äkisti kesken kauden Andrew Brunetteen.

Kaukaisilta tuntuvat ne ajat, kun ykköstähti Barkov oli pakko peluuttaa puhki sekavan Panthersin yrittäessä pitää epätoivoisesti päätään pinnalla.

Nyt Barkovin ja Huberdeaun ympärille on kasattu kaksi loistavaa ketjua.

Myös kolmos- ja nelosketjua johtavat nuoret suomalaissentterit Lundell ja Eetu Luostarinen ovat tärkeitä tekijöitä Floridan loistossa.

Lundell ja Luostarinen ovat laadukkaita ja vastuullisia keskushyökkääjiä, jotka tekevät jatkuvasti oikeita asioita ja voittavat ratkaisuillaan pelin virtausta joukkueelleen. Kun alaketjuista pitävät huolen tämän tason pelaajat, ei tarvitse ihmetellä, miksi Florida kykenee rummuttamaan nyt illasta toiseen neljän ketjun tauotonta rumputulta.

Itse asiassa juuri ”ilmaisella” tulokassopimuksella pelaavan Lundellin odottamattoman kova taso heti tulokaskaudella on suurimpia tekijöitä Floridan materiaalin laajuudessa.

Myös kilpailu pelipaikoista on kovaa. Panthersilla on viisi ketjullista hyvän NHL-tason hyökkääjiä. Eikä näiden joukkoon edes mahdu veteraani Joe Thornton.

Viime aikoina Panthersin terävin syömähammas on ollut Huberdeaun, Bennettin ja Duclairin ilmiliekeissä ollut ketju.

Joukkueen kirkkaimmalla timantilla Barkovilla on 25 ottelun jälkeen kasassa kovat tehot 15+14, mutta hänen standardeillaan tämä on vielä varsin normaalia tekemistä. NHL:n top 5 -sentterillä on vaihdelaatikossaan vielä pykäliä käyttämättäkin.

Florida on siis NHL:n ykkösjoukkue ilman, että Barkov on edes vielä tehnyt mitään erityisiä urotekoja. Melkein puolet kaudesta hän on ollut loukkaantumisen vuoksi sivussakin!

Tilannetta voisi kuvailla Floridan kannalta vähintäänkin lupaavaksi.

Pitkäaikainen parivaljakko Barkov ja Huberdeau pelaa nykyään yhdessä vain ylivoimalla.

Eikä joukkue muutenkaan ole vielä kaikilla saroilla potentiaalinsa äärirajoilla pelannut. Panthersin ylivoima on vasta sarjan 16. tehokkainta, alivoimakin on yskinyt.

Sitten päästäänkin otsikon repäisevään kysymykseen kapteeni Barkovin käsille nousevasta Stanley Cupista.

Tällä haavaa se vaikuttaa täysin mahdolliselta skenaariolta kesäkuulle – vaikka pudotuspeleissä on yhdentekevää, mikä oli kauden puolivälissä sarjan paras joukkue.

Florida on kuitenkin osoittanut viime ja tämän kauden otteillaan, että sillä on täysin realistiset mahdollisuudet pelata nyt mestaruudesta.

Silti edes yhden pudotuspelisarjan voitto on kaikkea muuta kuin selviö. Niin julma on nimittäin kilpailutilanne kovatasoisemmassa Itäisessä konferenssissa.

Eritoten Floridan Atlantin divisioona on todella julma. Sen kolme muuta pudotuspelijoukkuetta ovat Tampa Bay, Toronto ja Tuukka Raskilla kuorrutettu Boston.

Viime kevään Tampa-sarja antoi Floridalle tärkeän oppitunnin voittamisesta. Tänä vuonna pantterilauma on takuulla entistä vaikeampi pala jopa Tampalle.

Floridan osavaltion paikallistaistosta on muodostunut yksi NHL:n kuumimmista väännöistä. Se voidaan hyvin nähdä jälleen tällä kaudella pudotuspeleissä, joissa Panthers janoaisi revanssia.

Vaikka Florida on vasta noussut mestariehdokkaaksi, se on lyötävä saman tien toden teolla puita uuniin. Palkkakattoaikakaudella menestysikkunat eivät pysy kovin pitkään selkosen selällään.

Barkovin superhalpa sopimus lähes tuplaantuu ensi kaudeksi. Muista tähdistä Huberdeaulla ja Weegarilla sama on edessä ensi kauden jälkeen. Ykkösketjun Verhaeghen hinta nelinkertaistuu ensi kaudeksi ja niin edelleen.

Joukkueen poikkeuksellinen laajuus kärsii huippusuoritusten takia nopeasti varsinkin nyt, kun palkkakatossa ei tapahdu isoa nousua moneen vuoteen. Nyt jos koskaan Panthersilla on paikka iskeä.

Esimerkiksi viime kausien tähtisikermät Tampa Bay ja Colorado menettivät palkkakattohaasteiden takia jo täksi kaudeksi useampia runkopalasiaan, ja molemmista virtaa saman syyn takia ulos kovia nimiä myös tulevana kesänä.