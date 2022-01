Patrik Laine selvisi harvinaiseen joukkoon karmeassa murskatappiossa – Columbuksen tähti suorasanaisena: ”En tiedä, onko nolompaa tilannetta”

Florida Panthers jatkoi huimia murskavoittojaan nyt Columbus Blue Jacketsin kustannuksella. Patrik Laine ei ottanut miinuksia, Zach Werenski päivitteli tappion noloutta.

Tulikuuma Florida Panthers jatkoi vastustajien ryöpyttämistä kotikaukalossaan.

Edellisottelussaan Dallas Starsin lukemin 7–1 murskannut Panthers löi nyt Columbus Blue Jacketsin peräti 9–2.

– En tiedä, onko nolompaa tilannetta jääkiekossa kuin se, kun heidän kotiyleisönsä alkaa huutamaan ”we want 10” ja he ovat yhden päässä, Columbuksen tähtipakki Zach Werenski totesi NHL.comissa.

– He ovat liigan paras joukkue, sanoisin, kun katsoo miten nopeita he ovat ja miten hyvin he pelaavat pelisysteeminsä mukaan. Mutta on yksi asia hävitä lätkäpeli, on toinen juttu hävitä se tuolla tavalla.

Patrik Laine jäi tehopisteittä mutta oli yksi Columbuksen kolmesta pelaajasta, joiden plusmiinus-tilasto ei painunut pakkaselle. Laine ei ollut takaiskujen aikana jäällä.

Rumin lukema oli KalPassakin pelanneella ranskalaishyökkääjällä Alexandre Texierillä: -5.

Columbuksen toinen suomalainen, maalivahti Joonas Korpisalo korvasi Elvis Merzlikinsin avauserässä ja torjui 31 laukausta 36:sta.

Pohjoisamerikkalaiseen kiekkokulttuuriin on kuulunut ”vastustajan kunnioittaminen” niin, ettei murskajohdossa välttämättä enää ”kuulu” hakea aktiivisesti lisämaaleja.

Columbuksen päävalmentajalla Brad Larsenilla ei ollut ongelmaa sen kanssa, että Panthers jatkoi iloista hyökkäyspeliään.

– He pelasivat täydet 60 minuuttia kuten heidän on tarkoituskin, Larsen totesi.

Floridan tulikuuma tulokassentteri Anton Lundell teki kaksi maalia, Aleksander Barkov ja Eetu Luostarinen kuittasivat ottelussa syöttöpisteen mieheen.

Panthers on 57 pisteellään koko NHL:n kärkijoukkue. Se on tasapisteissä paikalliskilpailijansa Tampa Bayn kanssa. Tampa on pelannut kaksi ottelua enemmän.