NHL-tuomio: Anton Lundellin taso on ”aivan käsittämätön” – yhden palkinnon voi jakaa jo nyt

Sami Hoffrén

Tähti

Parhaan puolustajan Norris Trophyn voi jakaa jo Cale Makarille. Colorado Avalanchen 23-vuotias supertähti säkenöi kierroksesta toiseen. Bobby Orr näytti aikanaan uuden tason puolustajille, nyt Makar tekee samaa 2020-luvulla. Poikkeuksellisen dynaaminen luistelija tekee kaukalossa välillä mitä lystää. Makar on tällä hetkellä 45 maalin vauhdissa – ja poika osaa myös puolustaa.

Cale Makar on NHL:n vaarallisin viivatanssija.

Puheenaihe

Itä jyrää. NHL:n toistaiseksi vakuuttavimmat joukkueet runkosarjassa tulevat itäisestä konferenssista. Koko sarjan neljä eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta ovat Tampa Bay Lightning, Florida Panthers, suuryllättäjä New York Rangers ja Carolina Hurricanes. Idässä myös kaikki pudotuspelijoukkueet ovat käytännössä selvillä. Lännessä paletti on herkullisesti auki.

Suomalainen

Boston Bruinsin kakkossentterin tontti on ollut joukkueen murheenkryyni sen jälkeen, kun David Krejci palasi Tshekkiin. Nyt Erik Haula on lunastamassa paikkaa kakkosen keskeltä. Porilaissentteri on muodostanut toimivan ketjun Taylor Hallin ja David Pastrnakin kanssa. Haula on naulannut seitsemään viime otteluun tehot 2+4. Latu on auki.

Farssi

Koronahässäkkä on päällä ja ottelusiirrot kasaantuvat, mutta yhdestä perinteestä NHL pitää uppiniskaisesti kiinni. On järjetöntä, että NHL järjestää tällä kaudella tähdistötapahtuman Las Vegasissa. Tähdistöviikonloppu on NHL-kauden muovisin tapahtuma, joka olisi pitänyt nykyisessä maailmantilanteessa jättää suosiolla väliin.

Yllätys

Aisha Visram kirjoitti historiaa torstain ja perjantain välisenä yönä, kun hänestä tuli kaikkien aikojen ensimmäinen nainen, joka työskenteli NHL:n vaihtopenkin takana. Visram oli Los Angeles Kingsin huoltajana ottelussa Pittsburgh Penguinsia vastaan. Visram on Kingsin AHL-seuran Ontario Reignin päähuoltaja.

Ismo Lehkonen

Tähti

Dallas Starsin Joe Pavelski, 37. Hänen ei pitäisi enää pystyä pelaamaan NHL:ssä luistelunsa takia, mutta niin vain hän pelaa elämänsä lätkää. Pavelski näyttää kaikille pienikokoisille, huonosti luisteleville pelaajille aurinkoa. Hän lyö pelinluvusta ja puolustuspelaamisesta lähtien nerokkuutta tiskiin. Maalinedustoiminta on timanttista: eritoten ohjurit ja riparit. Hän on tehnyt maalinteon tehokkuudesta taidetta.

Puheenaihe

Edmontoniin siirtyvä Evander Kane. Siirto kuvastaa kilpaurheilun maailmaa: vain voitolla on merkitystä. Kanesta puhutaan paljon kaukalon ulkopuolella, ja ympäri maailmaa löytyy vihulaisia ja tuomitsijoita. Mielenkiintoinen ratkaisu Oilersilta, jolla on selkeästi all in. Minimi on päästä pudotuspeleihin ja ensimmäiseltä kierrokselta jatkoon. Kane on suurennuslasin alla Edmontonissa.

Suomalainen

Anton Lundell – vilken juniorspelare! On aivan käsittämätöntä, millä tasolla Lundell pelaa. Uskomaton tulo NHL:ään. Lundellista huokuu se, että hän rakastaa pelaamista ja haluaa pelata paremmin kuin edellisessä pelissä. Hirveä kilpailuvietti. Hän on pari vuotta jumpannut luisteluaan, ja nyt se alkaa olla eliittitasoa. Puolustussuuntaan virheetöntä pelaamista. Lundellin ei pitäisi pelata noin hyvin noin nuorena. Floridan talismaani, joka sytyttää.

Anton Lundell on kerännyt 33 ottelussa tehot 7+14.

Farssi

Lockdown Kanadassa. Siellä pelataan tyhjille saleille. Ihmetyksen aihe on valtava, sillä samaan aikaan NFL:ssä pelataan 70 000 katsojan edessä ja jenkkien puolella NHL-hallit ovat täynnä. Rajan pohjoispuolella on kauhea paniikki päällä, ulkonaliikkumiskielto iltakymmenen jälkeen ja kaikki paikat kiinni. Ei mene millään jakeluun.

Yllätys

New York Rangers. Joukkue ei pelaa erityisen laadukasta jääkiekkoa, mutta kun katsoo pistemäärä, niin onhan Rangersin kausi ollut hurja. Tämä antaa Gerard Gallantille työrauhaa jumpata peliä kuntoon. Rangers kerää Mika Zibanejadin johdolla erikoisesti pisteitä. Joukkue pelaa vauhtilätkää, johon on tullut lisäksi santapaperiosastoa ja karheutta. Välillä Rangers leikkii voitolla ja puolustuspeli falskaa, mutta maalivahtipeli on onnistunut. Rangers on yli sadan pisteen vauhdissa.

Ville Touru

Tähti

Nikita Kutsherov on palannut ryminällä lähes kolmen kuukauden tauolta. Neljään peliin heti seitsemän pinnaa. Etenkin Tampan ylivoimaan sarjan parhaan yv-kapellimestarin paluu on elintärkeä asia. Laadustaan huolimatta Tampa on aina eri joukkue, jos Kutsherov tai Andrei Vasilevski on poissa rivistä.

Nikita Kutsherov on NHL:n juonikkain ylivoimamaestro.

Puheenaihe

Coloradon kärkivaraus, puolustajatalentti Bowen Byram, 20, joutui jättäytymään sivuun joukkueen toiminnasta piinaavien aivotärähdysoireiden takia. Ei hyvältä kuulosta. Byramilla on diagnosoitu lyhyen uransa aikana jo ainakin kolme aivotärähdystä. Valitettavasti nämä ovat NHL:ssä liki arkipäivää. Teuvo Teräväinenkin oli viime kaudella pitkään sivussa pitkittyneen päävamman takia.

Suomalainen

Aleksander Barkovin syyskausi oli rikkonainen, ja tuntuu, ettei hän ole vielä edes ollut erityisissä liekeissä. Silti etenkin maalitahti on ollut posketon: 24 peliin 15 osumaa. Panthers on nyt niin laadukas kokonaisuus, ettei Barkovin ole vielä edes tarvinnut ottaa joukkuettaan reppuselkään. Tämä lupaa erittäin hyvää. Uskon vahvasti, että Barkovilta nähdään vielä todellinen tykkikevät.

Farssi

Kun Boston hajotti Pecfection Linen, Dallas on ehkä NHL:n selvin ”yhden ketjun joukkue”. Roope Hintzin ykkösketju on sarjan parhaita, mutta ero joukkueen muihin hyökkäysvitjoihin on tolkuttoman suuri. Dallasissa olisi paperilla ainesta vaikka mihin, mutta tämä sama levy on soinut jo aivan liian pitkään.

Hintzin, Pavelskin ja Robertsonin ketju hinaa Dallasia.

Yllätys

Rangers porskuttaa kärkitaistossa, mutta joukkueen superlupaukset Kaapo Kakko ja Alexis Lafrenière eivät meinaa saada vieläkään hanojaan auki. Toista kauttaan pelaavalla Lafrenierèllä 17 viime peliin viisi tehopistettä, kolmannen kauden Kakko 20 edelliseen 19 maalitonta ottelua. Rangers tarvitsee kärkivarauksiltaan enemmän.