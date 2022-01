Tuukka Raskilla tunteikas paluu NHL-kaukaloon – ”Epätavallista”

Tuukka Rask, 34, palasi NHL-peleihin yli seitsemän kuukauden tauon jälkeen.

Suomalaisen jääkiekon maalivahtisuuruus Tuukka Rask palasi Boston Bruinsin maalille reilun seitsemän kuukauden tauon jälkeen ja torjui joukkueensa 3–2-kotivoittoon Philadelphia Flyersista. Viime kesän lonkkaleikkauksestaan toipunut Rask, 34, pysäytti paluuottelussaan kiekon 25 kertaa.

Savonlinnalaismaalivahti oli pelannut edellisen kerran kesäkuun alussa Bostonin pudotuspeliottelussa New York Islandersia vastaan.

– Tämä oli tunteikasta. Se, mitä tunsin ennen ottelua, oli aika epätavallista. Oli mahtavaa nähdä kannattajien tuki. Meillä on parhaat fanit, Rask kertoi ottelun jälkeen Bruinsin julkaisemassa haastattelussa.

Rask teki alkuviikosta Bruinsin kanssa loppukauden kestävän pelaajasopimuksen ja pääsi virittäytymään ottelutunnelmaan jo keskiviikon Montreal-ottelussa, kun hän oli joukkueensa kakkosmaalivahtina ruotsalaisen Linus Ullmarkin tukena. Pelitauko ei Raskin otteissa juurikaan näkynyt.

– Hän näytti kuin vanhalta Tuukalta, ja olen iloinen, että hän on palannut joukkueeseen. Luulen, että pelaajamme pelasivat kovasti hänelle, sanoi päävalmentaja Bruce Cassidy.

Uransa 15. NHL-kauden aloittanut Rask on pelannut taalaliigassa ainoastaan Bostonissa, jossa hän voitti Stanley Cupin vuonna 2011. Vuonna 2014 Raskille myönnettiin toisena suomalaisvahtina liigan parhaan maalivahdin Vezina-palkinto.

Ykkösmaalivahtina Rask johti Bruinsin liigafinaaleihin 2013 ja 2019, mutta joukkue joutui molemmilla kerroilla taipumaan tappioihin.

Boston on aloittanut kalenterivuoden väkevästi, sillä joukkue on voittanut vuoden kahdeksasta ottelustaan seitsemän. Joukkueen tshekkitähti David Pastrnak paukutti Philadelphiaa vastaan hattutempun, joka oli laiturille jo uran 11:s NHL:n runkosarjassa.

Rask oli pitkään Bruinsin ainoa suomalaispelaaja, mutta nyt joukkueen kokoonpanossa on kaksi muutakin suomalaista. Puolustaja Urho Vaakanainen on saanut kauden edetessä jälleen mukavasti NHL-vastuuta, ja hyökkääjä Erik Haula liittyi joukkueeseen viime kauden jälkeen.

– Se on ollut mahtavaa, olemme puhuneet suomea ja kuuntelimme pelin jälkeen suomalaista laulua. Meillä on ollut tarpeeksi tshekkejä, slovakkeja ja ruotsalaisia, joten on jo aikakin, että joukkueessa on muita suomalaisia, Rask virnisti.

Suomalaismaalivahdeista myös St. Louis Bluesin Ville Husso vietti huippuiltaa, kun Blues kukisti Seattle Krakenin 2–1. Husso torjui 31 kiekkoa ja on voittanut nyt molemmat tämän vuoden puolella pelaamansa ottelut.

Nashville Predatorsin ja maalivahti Juuse Saroksen viiden ottelun voittoputki puolestaan päättyi hieman yllättäenkin, kun itäisen konferenssin häntäpään Buffalo löi Predatorsin vieraissa 4–1.

Myös Raleigh'ssa nähtiin kovan luokan yllätys, kun Columbus Blue Jackets höykytti vieraskentällä liigan kärkijoukkueisiin lukeutuvan Carolina Hurricanesin peräti 6–0. Patrik Laine vastasi Columbuksen kolmannesta osumasta.