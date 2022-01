Anton Lundell, 20, on poikkeustapaus myös kaukalon ulkopuolella – kukaan ei tunnista NHL:n ykkösjoukkueen uutta komeettaa

Anton Lundell pelaa huimaa tulokaskautta Florida Panthersissa. Arki rantalomakohteessa maistuu.

Anton Lundell on lunastanut vakioroolin kivikovasta Florida Panthersista.

Lämpömittari huitelee tammikuisena päivänä hellelukemissa ja vain palmujen varjot tarjoavat pientä suojaa paahtavalta auringolta.

Floridan osavaltio ei ole perinteistä kiekkoseutua. Siitä huolimatta se on tällä hetkellä – monessakin mielessä – NHL:n kuumin kolkka.

Osavaltion pitkäaikainen hallitsija Tampa Bay Lightning on juhlinut Stanley Cupia kahdella viime kaudella. Nälkäinen ja raikas haastaja Florida Panthers komeilee tällä hetkellä sarjan kärkijoukkueena.

Muutaman kuukauden ajan tämä paikka on ollut koti myös Suomen kuumimmalle uudelle NHL-pelaajalle Anton Lundellille, 20.

– On yllättänyt erittäin positiivisesti, Lundell sanoo.

– Aina vierasreissuilta tullessa huomaa, kuinka hienoa on päästä tänne kotiin. Paikkanahan tämä on ihan loistava. Enhän minä koskaan aiemmin ole viikkoa pidempään ollut etelässä.

Mikäpä Lundellilla Floridan auringon alla ollessa. Hän pelaa loistavaa tulokaskautta NHL:n tämän hetken ykkösjoukkueessa.

Koskaan aiemmin suomalaissentteri ei ole lunastanut tällaista roolia heti tulokaskaudellaan NHL:n huippujoukkueesta.

Lundell on ajettu sisään hyvin poikkeuksellisesti puolustusspesialistin roolissa. Kaikista NHL:n vakiohyökkääjistä Lundell on pelannut toiseksi eniten alivoimaa. Tasakentinkin hän on aloittanut puolustusalueelta enemmän vaihtoja kuin yksikään toinen Panthersin hyökkääjä.

Lundell on heitetty heti syvään päähän, mutta sitä ole tarvinnut Floridassa katua.

NHL-hyökkääjien kiekonriistotilastossa Lundellin nimi komeilee kärkipaikalla. Teholukema +12 on sarjan tulokkaista paras.

33 ottelun jälkeen kasassa ovat pisteet 7+14=21, mikä on rooliin ja hyvin vähäiseen ylivoimavastuuseen nähden kova lukema.

– NHL:ään lähtiessäni tavoitteenani oli, ettei tarvitsisi muuttaa pelaamisessa mitään, Lundell sanoo.

– Oma pelini toimii. Tärkeintä on, että olen uskaltanut pelata omilla vahvuuksillani. Ei ole tarvinnut varoa tai pelata liian kiltisti. Tiedän, että pystyn pelaamaan ketä vastaan vain.

Viime viikot Lundell on nakuttanut tehoja jo piste per peli -tahtiin.

Edelliset yhdeksän ottelua Lundell on tehnyt tehoja jo piste per peli -tahtiin, ja edistyneissäkin tilastoissa käyrä nousee koko ajan.

Edellisottelussa tiistaina Lundell löi jo tiskiin todellisen highlight-suorituksen. Hän antoi päädystä selkänsä taakse paitsi omista myös vastustajan puolustajan jalkojen välistä fantastisen syötön, josta ketjukaveri Maxim Mamin pääsi laukomaan maalin.

– Se meni aika nappiin, espoolainen naurahtaa.

– Välillä noita tulee, jos paikka on. Tykkään olla luova. Siinä oli täydellinen paikka. Mutta olihan se myös aika maailmanluokan rystylaukaus Maminilta.

Suurimman osan kaudesta Lundell on pelannut kolmosketjun keskellä. Kovaa kieltä tulokkaan tasosta kertoo myös se, että ketjukaverit rinnalla ovat vaihtuneet lähes viikoittain, mutta Lundellin suoritustasoon sillä ei ole ollut merkitystä.

Varaustilaisuutensa jälkeen vielä yhden kauden HIFK:ssa isossa roolissa kypsynyt Lundell kertoo valmistautuneensa jo parin viime vuoden ajan NHL:n lähtöön huolellisesti, jottei arki rapakon takana iskisi vasten kasvoja.

– Tiedostin, ettei tulokkaille kaikki yleensä tule tarjottimille. Olin valmistautunut näyttämään.

– Varsinkin alkuun sentterinä on todella tärkeää, että pystyy pelaamaan luotettavasti puolustuspäässä. Sillä ansaitsee luottamuksen, ja valmentajat uskaltavat laittaa kentälle. Sitten pystyy rakentamaan lisää.

Tulokkaaksi poikkeuksellisen kypsästi pelaava suomalaissentteri on todellakin lunastanut valmennuksen luottamuksen. Viime aikoina myös ylivoimavastuuta on alkanut hieman tulla.

Lundell on ollut alkukaudella Panthersin alivoimasspesialisti.

Yksi selvä kehityskohde Lundellilla on mielessä.

– Aloitukset ovat aika isossa osassa pelissä. Niihin koetan keskittyä ja parantaa. Välillä on tullut vähän liian huonoja pelejä aloitusympyrässä.

– Tiedän, että osaan aloittaa, mutta täällä on aika kokeneita pelaajia, jotka saavat tehdä aloituksissa mitä vain. Se on oppimisprosessi.

Vaikka Lundell on aloittanut NHL-uransa upeasti, minkäänlaisista kiekkotähteyden lieveilmiöistä ei Floridassa tarvitse pahemmin huolehtia.

Kun NHL:n kärkijoukkueen pelaajat astuvat jäähallista pihalle, he saavat olla kotikulmillaan kuin kuka tahansa kadunmies.

– Ei ole kadulla kertaakaan tunnistettu. Ei haittaa ollenkaan, Lundell sanoo.

Rantalomakohteena tunnetussa Fort Lauderdalessa asuva Lundell muutti Floridaan suoraan vanhempiensa luota, joten yksin asuminenkin on uusi kokemus.

Kuten ei kaukalossa myöskään arjessa Lundell ei ole ongelmissa.

– Olen aina osannut hoitaa itseni, tehdä perusruuat ja sellaiset, pasta bolognesen bravuurikseen ilmoittava Lundell sanoo.

– Yksin asuminen on maistunut hyvin. On oma rauha.

Lähes kaikki Suomen nuoren polven NHL-tähdet ovat kertoneet viettävänsä vapaa-aikaa usein videopelien parissa. Lundell on kuitenkin poikkeustapaus.

– En ole niinkään pleikkarin pelaaja. Tykkään olla paljon ulkona.

– Täällä on niin hienot ilmat, että tykkään käydä vapaapäivinä rannalla kävelemässä tai uimassa. Välillä voi ottaa vähän aurinkoakin.

Ulkojäistä Fort Lauderdalessa on turha haaveilla, muttei Lundell ole malttanut pysyä pois kaukalosta vapaapäivinäkään.

– Juuri tilasin rullaluistimet, että pääsen vähän fiilistelemään tuohon läheiselle rullakiekkokentälle. Olen käynyt siellä jo vähän kikkailemassa.