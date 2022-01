Jenkkiräppäri kohautti suomalaisten tähdittämässä NHL-pelissä – härski video levisi somessa

Räppäri Kodak Black oli vauhdissa Florida Panthersin kotiottelussa.

Vaikka Florida Panthers peittosi Vancouver Canucksin kotiyleisönsä edessä 5–2 ja Aleksander Barkov teki 1+1 ja Anton Lundell 0+2 pistettä, varasti show’n ottelua katsomassa ollut jenkkiräppäri Kodak Black.

Häntä esiteltiin mediakuutiolla, ja NHL julkaisi Twitter-tilillään kuvasarjan katsomossa istuvasta räppäristä.

Kolmanteen erään Kodak Black siirtyi uteliailta katseilta piiloon aitioon, mutta ei saanut täyttä työrauhaa piippuhyllylläkään.

Sosiaalisessa mediassa alkoi levitä jo ottelun aikana video, jossa räppäri ja hänen naisseuralaisensa vaikuttivat viihtyvän hyvin intiimissä kanssakäymisessä Panthersin johtoportaan viereisessä aitiossa.

Videoiden perusteella näytti kuin pariskunta olisi harrastanut avoimesti seksiä aitiossa.

NHL poisti Kodak Blackin läsnäoloa hehkuttaneet kuvat Twitter-tililtään.

Ottelun jälkeen kävi kuitenkin ilmi, että räppäri ja seuralainen olivat vain ”tanssineet” aitiossa vaatteet yllään. Asian vahvisti Twitterissä Bally Sportin toimittaja, lähistöllä peliä seurannut Katie Gaus.

Gausin väite varmistui, kun tanssiperformanssista julkaistiin videomateriaalia Twitterissä.

Kodak Black, oikealta nimeltään Bill Kahan Kapri on 24-vuotias, floridalaissyntyinen rap-artisti. Hänet tunnetaan mm. kappaleistaan Tunnel Vision ja Wake Up in the Sky.

Hänellä on ollut vuosien varrella jos jonkinnäköisiä lainopillisia ongelmia. Vuonna Vuonna 2019 Black pidätettiin aseiden hallussapidosta ja tuomittiin 46 kuukaudeksi vankilaan. Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump armahti hänet viime tammikuussa.