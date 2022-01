Anton Lundellilta upea taidonnäyte, Barkov hurjassa maalivireessä – NHL:n ykkösjoukkueelle ei löydy pysäyttäjää

Florida Panthers takoi taas vastustajansa kanveesiin.

NHL:n kärkijoukkue Florida Panthersin kotiluola on ollut tällä kaudella vastustajille tuskainen linnake.

Florida on voittanut kauden 22 ottelustaan peräti 19. Tiistain kierroksella Sunrisen karusellin joutui kokemaan Vancouver Canucks.

Kotijoukkueen voittoluvut kirjattiin lopulta 5–2.

Panthers ratkoi ottelun toisessa erässä karkaamalla kolmella maalillaan 5–1-johtoon.

Mestari Aleksander Barkov ja kisälli Anton Lundell olivat totutun kovalla pelipäällä. Barkov keräsi tehot 1+1, Lundell 0+2.

Toisessa erässä suomalaissentterit esittelivät vuorotellen osaamistaan.

Ensin Lundell tarjoili päädystä upeasti jalkojensa välistä selkänsä taakse syötön, josta ketjukaveri Maxim Mamin laukoi tilanteeksi 4–1.

Tovi myöhemmin Barkov polki alivoimalla läpiajoon ja upotti vastustamattomasti 5–1-maalin ohi Thatcher Demkon.

Päätöserässä Vancouverin Juho Lammikko osui kauden toisella osumallaan vanhan seuransa verkkoon ja kavensi loppuluvuiksi 5–2.

Floridan kovimmat tehomiehet ottelussa olivat Barkovin laituri Sam Reinhart (2+1) ja ykköspakki Aaron Ekblad (1+2).

Ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa Ekblad kehui vuolaasti Barkovia, tämän alivoimamaalia ja vaatimustasoa.

– Barky on uskomaton. Penkillä hän toisteli, että ”meidän täytyy tehdä seuraava maali”. Ja johdimme silloin 4–1, Ekblad sanoi.

– Emme halua nostaa jalkaa kaasulta. Erityisesti toisissa erissä voi saada aikaan pitkiä painostuksia ja luoda paikkoja, tähtipuolustaja jatkoi viitaten pitkään vaihtomatkaan.

Floridan riveissä pelasi peräti viisi suomalaista. Barkovin ja Lundellin lisäksi ketjukavereina nelosketjussa pelanneet Eetu Luostarinen ja Aleksi Heponiemi sekä puolustaja Olli Juolevi.

Lisäksi Panthersilla on vielä reservissään liki koko kauden loukkaantumisen vuoksi sivussa ollut puolustaja Markus Nutivaara.

Hurjassa maalivireessä oleva Barkov on tehnyt tällä kaudella pelaamissaan 23 ottelussa nyt tehot 15+12=27.

Vaikka Barkovilta on jäänyt tällä kaudella väliin 13 ottelua, hän on silti vauhdissa 45 maalin kauteen. Useista poissaoloistaan huolimatta Barkov on myös Panthersin maalipörssin kärjessä.

Upeaa tulokaskautta enemmänkin puolustavan sentterin ja alivoimaspesialistin roolissa pelaava Lundell on puolestaan tehnyt 32 ottelussa tehot 7+13=20, joilla hän nousi tulokkaiden pistepörssissä jo viidenneksi.

Suomalaispörssi

Mikko Rantanen, Colorado 16+24=40 (30 ott.) Sebastian Aho, Carolina 15+22=37 (30) Mikael Granlund, Nashville 5+28=33 (35) Aleksander Barkov, Florida 15+12=27 (23) Teuvo Teräväinen, Carolina 10+17=27 (33) Roope Hintz, Dallas 13+10=23 (30) Jesse Puljujärvi, Edmonton 10+13=23 (32) Miro Heiskanen, Dallas 4+17=21 (31) Anton Lundell, Florida 7+13=20 (32) Kasperi Kapanen, Pittsburgh 8+10=18 (33)