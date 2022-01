Tuukka Raskin sopimus purettiin – ei pelannut otteluakaan, edessä paluu NHL:ään

Tuukka Raskin paluu NHL-peleihin on sinettiä vaille.

Boston Bruinsin farmijoukkue Providence Bruins on vapauttanut maalivahti Tuukka Raskin try out -sopimuksestaan.

Näin Rask voi nyt solmia Bostonin kanssa NHL-sopimuksen ja palata tositoimiin.

Rask, 34, on ollut alkukauden pelaamatta lonkkaleikkauksen takia. Hänen oli tarkoitus pelata Providencen riveissä valmistautuakseen NHL-jäille palaamiseen, mutta AHL-joukkueen viime viikon pelit siirrettiin koronatapausten takia.

– Yksi tai kaksi AHL-peliä. Ensi viikolla on tarkoitus pelata jo (Boston) Bruinsin mukana, jos ei ihmeitä tapahdu, Rask kommentoi viime viikolla IS:n haastattelussa.

Toronto Maple Leafsin varaus Rask on pelannut koko NHL-uransa Bostonissa. Hän voitti parhaan maalivahdin Vezina-palkinnon 2014 ja juhli Stanley Cupin voittoa 2011 Tim Thomasin kakkosvahtina. Rask torjui Bruinsin lisäksi Stanley Cupin loppuotteluihin 2013 ja 2019.

Kuluvalla kaudella Bruinsin torjuntavastuun ovat jakaneet viime kesän hankinta Linus Ullmark sekä Jeremy Swayman.