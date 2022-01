Miro Heiskanen kiehui ratkaisusta – dramaattinen loppu tuhosi Dallasin työn: ”Tämä on syvältä”

St. Louis nousi viimeisellä minuutilla tappioasemasta voittoon Dallasia vastaan. Miro Heiskanen ja Jani Hakanpää olivat dramaattisten hetkien keskiössä.

Sunnuntai-illan NHL-ottelu St. Louis Bluesin ja Dallas Starsin välillä tarjosi dramatiikkaa.

Dallas oli Jason Robertsonin osumalla kiinni voitossa aina viimeiselle minuutille asti, mutta sille ei lopulta jäänyt käsiin pistettäkään. St. Louis nousi kahdella päätösminuutin maalillaan 2–1-kotivoittoon.

Dallasin suomalaispuolustaja Jani Hakanpää otti koukkaamisjäähyn, kun pelikellossa oli jäljellä vajaat kaksi minuuttia. Blues pääsi näin ollen jahtaamaan tasoitusta kuudella neljää vastaan.

Ensimmäisen minuutin Hakanpään jäähystä Stars onnistui tappamaan, mutta sitten nähtiin tunteita kuohuttanut tapahtumaketju.

Heiskanen kamppaili Dallasin maalin takana kiekosta Brayden Schennin kanssa, ja suomalainen näytti jo pääsevän purkamaan pelivälineen pois omalta alueelta. Jäässä maannut Schenn tarttui kuitenkin Heiskasen mailasta ja repi tämän kumoon.

Tuomaristo jätti selvän jäähyn viheltämättä ja ylös noussut Heiskanen huitaisi kiekollista Bluesin pelaajaa käsille.

Tästä tuomaristo nosti välittömästi kätensä ylös jäähyn merkiksi ja vain muutama sekunti myöhemmin, ajassa 59.13, Ryan O’Reilly laukoi 1–1-tasoituksen siirretyn rangaistuksen aikana.

Heiskanen kävi kuumana ja jahtasi raivoissaan tuomareita tivaten selitystä.

Hakanpää pääsi pois jäähyltä, mutta hänen tilalleen joutui Heiskanen. Tämän rangaistus ei ehtinyt vanheta kuin 18 sekuntia, kunnes Jordan Kyrou laukaus kimposi maalinedustalta Hakanpään kautta Dallasin maaliin, ja St. Louisin kotiyleisö räjähti uudelleen riemuun.

Heiskanen kihisi vielä ottelun jälkeenkin tuomariston toiminnasta – ja aiheesta. Jos Schennille olisi vihelletty rangaistus, kumpaakaan St. Louisin maalia ei olisi todennäköisesti syntynyt.

– Se oli mielestäni todella huono ratkaisu heiltä (tuomareilta). Minut kampitettiin kulmassa, ja he vihelsivät minulle huitomisjäähyn. Okei, se ehkä oli huitominen, mutta se oli aika selvä kampitus kulmassa ennen sitä, Heiskanen sanoi.

– Tämä on turhauttavaa. Tämä on syvältä. Pelasimme mielestäni todella hyvin ja he tekivät tuon lopussa.

Ottelu oli molemmille joukkueille tärkeä, ”neljän pisteen” divisioonakohtaaminen. St. Louis nousi voitolla jo toiseksi Läntisessä konferenssissa, kun taas Dallas on pudotuspelipaikkojen ulkopuolella 12. sijalla.

Jopa yleensä rauhallinen Dallasin päävalmentaja Rick Bowness kävi harvinaisen kuumana lopun tuomaritoiminnasta. Bowness paiskoi raivoissaan vaihtoaition luukkua ja ottelun jälkeen hakkasi mailalla seiniä.