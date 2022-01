Kommentti: Löytyikö Erik Haulasta ratkaisu Bostonin ikuisuusongelmaan? NHL:n pudotuspelitaistossa erikoinen tilanne

Boston rikkoi superketjunsa, ja Erik Haula asetettiin supertähtien väliin. Toistaiseksi ratkaisu on toiminut, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Erik Haula on ottanut Bostonin kakkosketjun johdettavakseen.

Boston Bruins on tunnettu vuosikaudet jopa NHL:n parhaasta ketjusta. Brad Marchandin, Patrice Bergeronin ja David Pastrnakin muodostama ykkösvitja on ollut joukkueelle kaikki kaikessa.

Perfection Linen rikkomiseen on turvauduttu Bostonissa viime vuosina vain ani harvoin ja silloinkin kokeilu on yleensä kestänyt vain hyvin lyhyen aikaa.

Nyt Uudesta Englannista kuuluu kuitenkin kummia. Perfection Line on ollut erillään jo viisi ottelua putkeen. Näistä Boston on voittanut neljä. Tuoreimpana se kävi takomassa kanveesiin itsensä Tampa Bayn.

Bostonin ongelma on ollut jo pitkään, ettei kärkiketjun takaa ole löytynyt juuri minkäänlaista taustatukea. Parilla viime kaudella se on kostautunut karusti pudotuspeleissä.

Joulutauon jälkeen päävalmentaja Bruce Cassidy ruuvasi ketjunsa uuteen uskoon.

Marchand ja Bergeron saivat rinnalleen Craig Smithin. Kauden vaisusti aloittanut ja taannoin kerran kokoonpanon ulkopuolellekin jätetty Erik Haula nostettiin puolestaan johtamaan sentterinä toista kärkiketjua laidoillaan Taylor Hall ja Pastrnak.

Toistaiseksi muutos on toiminut erinomaisesti. Iso merkitys on ollut Haulalla, joka on täyttänyt paikkansa huippulaiturien välissä hienosti.

Parhaillaan porilainen vauhtikone paahtaa neljän ottelun pisteputkessa – pisimmässään yli kahteen vuoteen.

Koko joulukuun maaleitta tahkonnut Pastrnak on saanut Haulan rinnalla taas hanansa auki. Tshekkipyssy on nakuttanut kolmeen edelliseen peliin yhtä monta maalia.

Pastrnak katkaisi yhdeksän ottelun maalittoman putkensa laukomalla Haulan syötöstä voittomaalin Devilsin verkkoon.

Kun vielä kolmosketju on kasattu entisen kakkossentterin Charlie Coylen ympärille, Bostoniin onkin yhtäkkiä löydetty melkoista laajuutta.

Joulutauon jälkeisten viiden pelin aikana maalinteossa on onnistunut peräti 15 eri pelaajaa.

Harvinaisia lukemia Bostonille.

Otanta on tietenkin vielä pieni, mutta ensimmäiset merkit superketjun hajottamisen vaikutuksista ovat lupaavia. Seuraavaksi on mielenkiintoista nähdä, palauttaako Cassidy ensimmäisten vaikeuksien tullen superkolmikkonsa taas yhteen vai onko Bostonissa siirrytty pysyvämmin uuteen malliin.

Boston ei lukeudu enää suurimpiin mestarisuosikkeihin, mutta sen menestysikkuna on yhä raollaan.

Tähän kevääseen Bostonissa panostetaan varmasti kaikki, mitä panostettavissa on.

Kenties jo alkavalla viikolla joukkue saa myöhäisen joululahjan, kun pitkäaikainen selkänoja Tuukka Rask palaa Bruinsin maalille.

Tällä haavaa Boston on kahdeksannella eli viimeisellä pudotuspelipaikalla Itäisessä konferenssissa. Tähtivahti Raskin paluun ja viime aikojen väkevien otteiden jälkeen pudotuspelipaikka tuskin luisuu Bostonissa käsistä.

Brad Marchand ja Patrice Bergeron ovat Bostonin ykkösketjun pitkäaikainen parivaljakko.

Siitä päästäänkin Itäisen konferenssin tilanteeseen. Vaikka runkosarja ei ole ehtinyt vielä edes puoliväliin, idän pudotuspelitaisto näyttää erikoisen selvältä.

Pisteprosenteissa mitattuna koko NHL:n seitsemästä kärkijoukkueesta kuusi tulee idästä.

Florida, Carolina, Toronto, Rangers, Tampa Bay ja Washington ovat kukin pelanneet läpi alkukauden sellaisella tasolla, että yhtäkkistä romahdusta on turha odottaa.

Seuraavat idän joukkueet ovatkin sarjan kovavireisimpiin kuuluva Pittsburgh ja niin ikään rutinoitunut joukkue Boston.

Varsinkin pisteprosentteja katsoessa ero muihin on venähtänyt jo isoksi.

Seuraavilla sijoilla olevat Detroit, Columbus ja New Jersey ovat vielä nuoria porukoita, joiden taso ailahtelee liikaa iltojen välillä.

Kauden alisuorittajiin lukeutuvan Philadelphian meno on ollut läpi kauden tahmeaa, eikä merkkejä nousukiidon alkamisesta ole näkyvissä.

Vielä suurempi pettymys on ollut New York Islanders, joka on myös pelannut toistaiseksi vähiten kaikista NHL-joukkueista. Siitä huolimatta pudotuspelijunaan yltäminen vaatisi hurjaa loppukautta. Idän kova taso huomioiden Islandersin pitäisi kyetä keräämään lähemmäs 70 prosenttia jaossa olevista pisteistä yltääkseen pudotuspeleihin.

Kuten todettua, runkosarja ei ole vielä edes puolivälissä. Silti on vaikea nähdä, että yksikään Itäisen konferenssin pudotuspelijoukkueista enää vaihtuisi.