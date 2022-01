NHL-tuomio: Juuse Saros on NHL:n paras maalivahti – Columbukselta löytyy ”aina pari jätkää, jotka vuotavat kuin verkkokassi”

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ismo Lehkonen, Ville Touru ja Sami Hoffrén.

Ismo Lehkonen

Tähti

Tristan Jarry. Pitää antaa GM Ron Hextallille arvostusta. Hän ilmoitti viime kauden jälkeen, että Jarry on heidän miehensä, johon he luottavat. Jarry pantiin aika kovaan mankeliin pudotuspelipettymyksen jälkeen. Hän nosti lapasen pystyyn ja sanoi, että olin huono ja lähden tästä harjoitushalliin harjoittelemaan maalivahtivalmentajan kanssa. Jarry on jumpannut peliään kuntoon. Ei ihan paska tarina.

Puheenaihe

Pakko nostaa esille Kanadan lockdown. Harmittaa vietävästi. Montrealissa pistettiin täydellinen harjoituskielto. Pelaajat ovat olleet kovilla tämän koko koronapandemian aikana. Oma poikani pelaa Montrealissa, ja siellä sapluuna on selvä: jäähalli, omalla autolla kotiin, hissillä ylös ja ovet kiinni. Se on tylyä. Päivän kohokohta on pelien ja harjoitusten jälkeen se, että ruoka tulee oven taakse.

Suomalainen

Juuse Saros on NHL:n paras maalivahti. Pekka Rinne saa olla ylpeä oppipojastaan. Nashvillen pelitapa vuotaa sieltä täältä. Puolustuspelaamisessa on ongelmia ja joukkue ylihyökkää. Pakka ei pysy kertaakaan 60 minuuttia kasassa, mikä tarkoittaa, että Saroksen on otettava huikeista maalipaikoista isoja torjuntoja. Keskinkertainen maalivahtipeli tuhoaisi tällä hetkellä Nashvillen.

Farssi

Columbus Blue Jackets. Joukkueessa on liian monta pelaajaa, jotka puolustavat huonosti pelin sisällä. En sanoisi, että nämä ovat pelitavallisia juttuja, vaan kyse on henkilökohtaisesta huonosta osaamisesta. Se ei ole välinpitämättömyyttä, mutta miten voi löytyä viisikosta aina pari jätkää, jotka vuotavat kuin verkkokassi?

Pirteästi kauden aloittaneen Columbuksen heikkoudet alkavat näkyä talven edetessä.

Yllätys

Bruce Boudreau ja Vancouver Canucks. Nosta lapasen pystyyn: en ikipäivänä olisi uskonut, että lääkärin määräämä burana iskisi heti. Vancouver on ottanut joka pelistä pisteen. Se on kova saldo. Joukkueesta paistaa se, että Boudreau on jotenkin saanut kaikki vahvuudet esille. Kun lumipallo on lähtenyt vyörymään oikeaan suuntaan, Boudreau on painanut lisää kaasua ja saanut motivoitua pelaajat loistavasti.

Ville Touru

Tähti

4,9,5,6,5. Siinä Floridan maalimäärät joulutauon jälkeisissä otteluissa. Viidessä pelissä maalinteossa on onnistunut 16 eri pelaajaa. Panthers kykenee jauhamaan tulosta kaikkien neljän ketjun voimin ja panemaan vastustajan ahtaalle tauottomalla paineellaan. Florida on nousemassa jo Coloradon veroiseksi rumputulikoneeksi.

Florida on mättänyt tällä kaudella maaleja 3,88 ottelua kohden. Enemmän on tehnyt vain Colorado (4,30).

Puheenaihe

Pisteprosenteissa mitattuna NHL:n kahdeksasta kärkijoukkueesta peräti seitsemän tulee idästä. Nämä seitsemän (CAR, FLA, TBL, TOR, WSH, NYR, PIT) näyttävät jo tässä vaiheessa selviltä pudotuspelijoukkueilta, jolloin jaossa olisi vain yksi paikka. Lännessä paletti on sen sijaan vielä täysin levällään.

Suomalainen

Patrik Laineen paluu tositoimiin parin kuukauden tauolta ei ole vielä aiheuttanut suurempia väristyksiä. 4 otteluun tehot 1+0. Nyky-NHL:ssä kriittisen tärkeä räjähtävyys puuttuu edelleen Laineen luistelusta, mutta tilaisuuksia maalintekoon hän on siitä huolimatta saanut varsin mukavasti. Viimeistelyssä on kuitenkin vielä havaittavissa mailan puristusta.

Farssi

Kanadasta ja sen rajoituksista on tullut NHL:lle tuskainen ongelma. Tyhjille katsomoille ei raaskita pelata, joten Kanadan joukkueiden kotiotteluja siirrellään vain eteenpäin. Winnipegissä viritellään luovaa ratkaisua. Joukkue suunnittelee vievänsä kotipelejään naapuriprovinssi Saskatchewaniin, jossa saisi ottaa sisään täyden tuvan.

Yllätys

Pittsburgh on taas kerran näyttämässä, ettei joukkuetta sovi vieläkään kirjoittaa ulos kärkikahinoista. Joukkueen peli on hienosti balanssissa. Parhaillaan letkussa on 10 voittoa ensimmäisenä joukkueena tällä kaudella. Sidney Crosbykaan ei ole vielä edes ollut missään erityisissä liekeissä, ja Jevgeni Malkin on vasta aloittelemassa pian kauttaan.

Sami Hoffrén

Tähti

Vuoden 2022 kovin pistelinko tulee Steel Citystä. Pittsburgh Penguinsin 29-vuotias jenkkihyökkääjä Bryan Rust on aloittanut tämän vuoden käsittämättömällä pistelinkouksella. Rust mätti vuoden ensimmäisessä ottelussa tehot 3+2. Perus. Seuraavaan kahteen otteluun rouhea ikiliikkuja, Sidney Crosbyn aseenkantaja luiskautti ujot tehot 2+1.

Edellispelissä Rust kuritti verivihollista Philadelphiaa.

Puheenaihe

Ottelusiirrot kasaantuvat pelottavalla tahdilla. Olympiatauolle tarkoitettuun koloon mahtuu toki paljon rästiotteluita, mutta pakostakin otteluita on pantava muihinkin ajankohtiin. Pelitahti on väkisinkin erittäin kiivas runkosarjan jälkimmäisellä puoliskolla, mikä nostaa kysymysmerkkejä otteluiden laadusta.

Suomalainen

Mikko Rantanen takoo tulosta tehtaan takuulla. Kaikille niille, jotka ovat hehkuttaneet Nathan MacKinnonia maailman parhaaksi pelaajaksi, uutisväläys: MacKinnon ei ole edes joukkueensa paras pelaaja. Colorado Avalanchen tärkein pelaaja on 25-vuotias Nousiaisten mies. Rantasen monipuolisuus nostaa hänet joukkueensa arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Mikko Rantanen on tikannut 27 ottelussa tehot 16+20.

Farssi

Edmonton Oilers on pahassa luisussa. Kun supermiehet eivät hakkaa tehoja ja ylivoima sakkaa, Oilers on edelleen köykäinen nippu. Puolustuspelaaminen on repaleista, eikä veskaripelikään vakuuta. Kaiken päälle päävalmentaja Dave Tippett laukoi medialle noloja kommentteja muun muassa Mikko Koskisesta. Oilers on virallisesti kriisissä.

Yllätys

En olisi uskonut, että tässä vaiheessa kautta New York Rangers keikkuu koko sarjan neljännellä sijalla. Erityisesti viisikkopuolustus on yllättävän korkealla tasolla – toki mainio Igor Shestjorkin tolppien välissä auttaa paljon, mutta Rangersin peli on paremmin tasapainossa kuin viime kaudella. Kärkiosasto Artemi Panarinin johdolla kantaa komeasti vastuuta.