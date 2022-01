NHL-tähti murtui kyyneliin vaihtopenkillä

Winnipeg Jetsin laitahyökkääjä Nikolaj Ehlers antoi tunteidensa näkyä.

Nikolaj Ehlers sinetöi Winnipeg Jetsille voiton Arizona Coyotesin vieraana tiistain NHL-kierroksella. Tanskalaishyökkääjä viimeisteli 3–1-loppulukemat osuttuaan tyhjään maaliin ottelun päätösminuutilla.

25-vuotias laituri ei sen kummemmin tuulettanut maaliaan. Vaihtopenkille päästyään Ehlers murtui kyyneliin.

Reaktion taustalla oli ennen ottelua käyty tunteikas puhelu sairaalahoitoon joutuneen isoisän kanssa, paikallislehti Winnipeg Sun tiesi kertoa. Ehlersin isoisä on taistellut syöpää vastaan kuusi vuotta.

– Tällaisten asioiden käsittely on raskasta. Kyse on elämästä. Yritämme tukea pelaajaamme parhaalla mahdollisella tavalla. Hetki oli ilman muuta koskettava Nikille. Hän on erittäin läheinen isoisänsä kanssa, Jetsin tilapäisvalmentaja Dave Lowry valotti.

449 NHL-ottelua urallaan pelannut Jets-hyökkääjä on ollut Hockey Fights Cancer -kampanjan näkyvimpiä hahmoja. Vuonna 2017 Ehlers viestitti hiustyylillään tukevansa taistelua syöpää vastaan. Juutin kuontaloon oli taiteiltu syövän vastaista taistelua kuvaava nauha, kaksi jääkiekkomailaa ja sana ”Fights”.

Tanskalainen on pelannut tällä kaudella 33 ottelua ja summannut 13+12=25 pistettä.

Suomessa Ehlers tunnetaan myös entisen joukkuekaverinsa Patrik Laineen hyvänä ystävänä.