Tuukka Rask palaa NHL:ään, kertoo nyt ratkaisustaan – ”Ei missään nimessä rahan perässä”

Tuukka Raskin on tarkoitus palata Boston Bruinsin maalille ensi viikolla. Lopettaminen tai muualle siirtyminen eivät ole olleet tähtivahdin mielessä – ainakaan vielä.

Seitsemän kuukauden ajan pelaamatta olleen Tuukka Raskin, 34, paluu tositoimiin on nyt käsillä. Boston Bruinsin AHL-joukkue Providence Bruins ilmoitti torstaina tehneensä tähtivahdin kanssa muodollisen try-out-sopimuksen.

Raskin oli määrä olla joukkueen maalilla perjantain ottelussa Lehigh Valleya vastaan. Se jouduttiin kuitenkin siirtämään koronatapausten takia.

– Voi olla, että pelaan myös sunnuntaina. En ole vielä aivan varma siitä, torstain harjoitusten jälkeen Providencesta tavoitettu Rask sanoi IS:lle ennen kuin tieto otteluiden siirrosta tuli.

– Yksi tai kaksi AHL-peliä. Ensi viikolla on tarkoitus pelata jo Bruinsin mukana, jos ei ihmeitä tapahdu.

Rask on harjoitellut jäällä jo pidempään. Hän on ollut mukana myös Bruinsin harjoituksissa.

Raskin lonkka leikattiin heinäkuussa.

Hän tunsi epäilyttävän naksahduksen jo syksyn 2020 kuplapudotuspeleissä, mutta vielä tuolloin lonkalle ei tehty mitään.

Viime kaudella lonkka alkoi kuitenkin vaivata toden teolla. Rask taisteli kauden loppuun, mutta kesällä oli pakko mennä leikkauspöydälle.

– Nyt se on tosi hyvä. Huomasin heti, että lonkka on paljon parempi kuin ennen leikkausta.

– Eihän siitä uutta saa mitenkään, mutta nyt pystyn ainakin pelaamaan.

Rask on kuulunut Bostonin organisaatioon vuodesta 2007 lähtien.

Lähes puolen vuoden kuntoutusprosessia Rask kuvailee pitkäksi ja tylsäksi. Varsinkin ensimmäiset kuukaudet kuluivat vain kuntopyörää polkiessa.

Syksyn mittaan Rask on kuntouttanut itseään Bruinsin harjoituskeskuksessa, joten joukkuekavereistaan hän ei ole vieraantunut.

NHL-joukkueen kiireisestä arjesta sivussa oleminen oli myös mukavaa vaihtelua.

– Oli mukavaa olla koti-isänä ja osallistua enemmän arkeen. Yleensä se on ollut vähän katkonaista pelireissujen takia.

– Sain viedä tyttöjä kouluun ja tehdä tuollaisia ihan normiaskareita. Vaihtelu virkisti, kolmen tyttölapsen isä sanoo.

Raskin mukaan peliuran lopettaminen ei ollut missään vaiheessa vakavasti harkinnassa.

– Kun menin leikkaukseen, päätin, että haluan tulla takaisin. Nyt on mukava katsoa, pääsenkö samalle tasolle, missä olin. Ei tarvitse sitten ainakaan jossitella.

– Toki siinä oli myös se, että jos leikkausta ei olisi tehty, se olisi todennäköisesti ollut joka tapauksessa edessä 10 tai 20 vuoden päästä, vaikka olisin lopettanut.

Vielä Raskilla ei ole virallisesti NHL-sopimusta. Se lienee kuitenkin vain julkistusta vailla.

Sopimuksen rahallisella arvolla ei ole savonlinnalaiselle nyt merkitystä. Eikä Bostonilla toisaalta ole tällä hetkellä palkkakatossaan tilaa kuin vajaa miljoona.

– Ei tässä missään nimessä rahan perässä olla. Jos se olisi tilanne, olisin varmaan lähtenyt jonnekin muualle.

– Eikä mitään monivuotista sopimusta. Katsotaan nyt tämä kausi tässä ja sitten katsotaan, mitä tehdään jatkon suhteen.

Raskin palveluksista olivat varmasti kiinnostuneita myös monet muut joukkueet, ja halutessaan hän olisi voinut lähteä muuallekin.

– Tässä vaiheessa minulla ei ollut mitään halua lähteä yksinään viideksi kuukaudeksi johonkin hotelliin, ellei nyt ihan pakko olisi ollut. Se oli alusta asti aika selvää.

– Jos sen aika tulee joskus, sitten on tullakseen. Mutta nyt se ei käynyt missään vaiheessa konkreettisesti mielessä.

Rask haluaa vielä kerran kokeilla menestyä Bruinsissa, jonka maalilla hän jäi vuonna 2019 vain voiton päähän Stanley Cupista.

Pitkään huipulla ollut joukkue ei enää lukeudu suurimpiin mestarisuosikkeihin, mutta menestysikkuna on yhä raollaan.

Pitkäaikaisesta, vuonna 2011 mestaruutta juhlineesta ydinryhmästä ovat Raskin lisäksi jäljellä enää Patrice Bergeron, 36, ja Brad Marchand, 33. Reilun vuoden sisään joukosta ovat lähteneet Zdeno Chara ja David Krejci.

Myös ykkössentteri Bergeronin tulevaisuus on hämärän peitossa. Hänen sopimuksensa loppuun tähän kauteen, ja kapteeni on ilmoittanut, ettei aio tehdä uutta ainakaan ennen kesää. Varovaisia spekulaatiota jopa Bergeronin lopettamisaikeista on heitelty.

– Kun olen koko urani pelannut tässä joukkueessa samojen äijien kanssa, niin kiva se on pysyä tässä. Katsotaan vielä se viimeinen kortti, että mihin meillä riittää, Rask sanoo.

– Itselläni, Bergyllä ja muilla alkaa ikää tulla, eikä ole monta vuotta jäljellä. Mieluummin nyt sitten pelaa niiden kanssa. Kun on ollut samassa joukkueessa yli vuosikymmenen ja luonut kaverisuhteita, sekin painaa vaakakupissa.

Bostonin pitkäaikainen ydinporukka on alkanut hajota. Tämän kuvan pelaajista David Backes (2. vas), David Krejci ja Zdeno Chara eivät enää ole Bruinsin miehiä. Rask, Bergeron ja Marchand porskuttavat vielä.

Ainakin tämän kevään Rask pelaa Bostonissa. Hän ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta pelata vielä uransa aikana jossakin muualla.

– Kaikki on aina mahdollista. Mitään ei tarvitse sulkea pois.

– Tuossa vitsailtiinkin, että ehkä alan lähteä nyt askel kerrallaan takaisin päin, kun pelaan nyt Providencessa. Seuraavaksi lähden varmaan sitten Ilvekseen, Rask naureskeli.