Suomalaispeluri on lyöty kovaan paikkaan NHL:ssä – ”Ei auta itku markkinoilla”

Henrik Borgström pelaa vaikean alkukauden jälkeen nyt Chicagon ykkösketjun sentterinä.

Henrik Borgström (2. vas.) on saanut ison näyttöpaikan Chicagossa.

Chicago Blackhawksin Henrik Borgström, 24, ei ole NHL-kauden aikana juuri parrasvaloissa paistatellut.

Täksi kaudeksi HIFK:sta Chicagoon siirtyneen entisen Floridan ykköskierroksen varauksen taival uudessa joukkueessa ei ole todellakaan saanut lentävää lähtöä.

Haasteita on riittänyt.

– Heti kuuden pelin jälkeen iski korona. Sen jälkeen otti aikansa, että pääsin kondikseen. Sitten kun alkoi vihdoin kulkea, tuli toinen sairastelu, mikä kesti vähän pidempään, Borgström kertoo.

– Nyt sitten uuteen nousuun! Ei auta itku markkinoilla.

Borgström on pelannut tällä kaudella 20 ottelua. Niissä ovat syntyneet vaatimattomat tehot 2+3. Pisteistä yli puolet ovat tosin tulleet neljän viime pelin aikana.

Syytäkin tehoiluun on, sillä Borgström on nostettu joulutauon jälkeen Blackhawksin ykkösketjun keskelle.

Helsinkiläisen aisaparina kolmen viime ottelun ajan on ollut supertähti Patrick Kane. Toisella laidalla ovat vuorotelleet Alex DeBrincat ja Brandon Hagel.

– Siinä on kiva koettaa itse rouhia kiekkoa maestrolle.

– On ollut kyllä siistiä pelata tuollaisen kaverin rinnalla, jota on pienestä pojasta asti katsonut. Joskus nuorempana on aika moneen kertaan kelattu Kanen highlightit läpi.

Joulukuun 9. päivä Borgström (vas.) teki kauden toisen maalinsa, mutta heti sen jälkeen edessä oli yli kolmen viikon tauko peleistä.

Chicagon ykkösvitjassa työnjako on selvä. Raamikas ja ulottuva Borgström on omaksunut nopeasti haalarimiehen roolin.

– Kane elää kiekosta, joten olen yrittänyt saada sitä hänelle mahdollisimman paljon.

Pitkälle yli tuhat tehopistettä NHL-urallaan takonut kolminkertainen Stanley Cup -voittaja ei epäröi antaa palautetta nuorelle suomalaissentterilleen.

– Kane on hyvä antamaan vaihtoaitiossa palautetta, mitä hän haluaa nähdä ketjukavereilta. Palautehommat ovat aika jiirissä.

– Se on ihan hyväkin. Siinä myös oppii. Vähän vie tietenkin aikaa, että oppii toisen tavat ja muut ratkaisut jäällä.

Lue lisää: Yhden NHL-tähden vaikutus on ollut järisyttävä – Olli Jokinen: ”40–60 prosenttia vastaa edelleen hänet”

Borgströmin rooli on heitellyt roimasti kauden aikana. Välillä hän on pelannut jämäminuutteja nelosketjun laidassa, nyt vastuuta tulee kärkiketjussa joukkueen ykköstähden aisaparina.

– Olen saanut kyllä mukautua erilaisiin rooleihin. Nyt kun olen päässyt tällaiseen ketjuun, pitää koettaa luoda ja tehdä tulosta.

Viime peleissä tehopisteitä on alkanut hiljalleen tullakin, mutta Borgström tietää itsekin, että parempaan on pystyttävä.

– Joukkueena olemme hakanneet päätä seinään, samoin henkilökohtaisesti. Tietenkin haluaisin enemmän tehoja. Ennen viimeisintä sairastelua pelasinkin mielestäni hyvin ja olin siihen tyytyväinen.

– Mutta ei kannata jäädä jumittamaan siihen, jos tehoja ei tule. Jos pelkästään tehojen kautta arvottaa omaa pelaamista, niin sitten olisi itsellänikin aika rankka kausi menossa, helsinkiläinen naurahtaa.

Vuosina 2018–20 Borgström (oik.) vietti runsaat kaksi kautta Floridan organisaatiossa, kunnes palasi viime kaudella hakemaan uutta vauhtia HIFK:sta.

Suurin satsauksin kauteen lähteneen Chicagon meno on ollut tuskaista. Kausi lähti heti lokakuussa väärille raiteille. Sen jälkeen kurssi hieman korjaantui, mutta parhaillaan joukkue rämpii taas tappioputkessa. Pudotuspelihaaveet ovat käyneet jo hyvin ohuiksi.

Oman myllerryksensä Chicagoon toi syksyn skandaali yli 10 vuoden takaisiin tapahtumiin liittyen. Sen seurauksena GM Stan Bowman lähti.

Tovi myöhemmin surkeiden peliesitysten takia myös valmentaja vaihtui Jeremy Collitonista Derek Kingiin.

– Aika jännittäviä aikoja on ollut. Tulin ihan uutena organisaatioon, enkä oikeastaan tiennyt kuin GM:n ja päävalmentajan, joiden kanssa olin jutellut.

– Sitten molemmat saivat monoa, ja olin itse koronakurimuksessa. Kyllähän siinä tuli sängyn pohjalla vähän funtsittua, mitäköhän tässä tulee, Borgström sanoo.

Haastavan syyskauden jälkeen Borgström katsoo nyt toiveikkaana eteenpäin.

Viime peleissä otteet kärkiketjussa ovat olleet jo lupaavia, ja niiden jatkuessa tehopisteitäkin on lupa odottaa nähtyä enemmän.

– Loppukaudelle tavoite on parantaa omaa peliä. Ehdoton ykköstavoite on kuitenkin pysyä terveenä, etten olisi koko ajan lasaretissa, Borgström sanoo.