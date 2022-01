Juuse Saros saa kovaa ylistystä – NHL-tähti suitsutti: ”Liigan paras maalivahti”

Nashvillen Juuse Saros torjui Vegas Golden Knightsin nurin.

Nashville Predatorsin suomalaismaalivahti Juuse Saros keräsi jälleen ylistystä seuratovereiltaan, kun Predators kukisti läntisen konferenssin kärkikamppailussa vieraskentällä Vegas Golden Knightsin 3–2. Hämeenlinnalaisvahti loisti Vegasin kiekkosateessa ja keräsi ottelussa peräti 41 torjuntaa.

– Hän on ylivoimaisesti suurin syy menestykseemme, kaksi maalia tehnyt ruotsalaishyökkääjä Filip Forsberg suitsutti Sarosta Predatorsin verkkosivujen mukaan.

– Pelaamme todella kovaa hänen edessään ja teemme oikeita asioita. Hän vain on liigan paras maalivahti, ja olemme onnekkaita, että meillä on hänet.

Nashville on ollut viime viikkoina NHL:n kovavireisimpiä joukkueita, ja samalla myös Saros on tehnyt nousua liigan maalivahtitilastoissa. Suomalaisvahti on voitettujen otteluiden tilastossa jaetulla toisella sijalla (17 voittoa) ja myös torjuntaprosentillaan 92,7 liigan kärkikaartia.

Vegasia vastaan suomalaisvahti oli pitkään kiinni kauden kolmannessa nollapelissään, mutta joutui antautumaan ottelun päätöskympillä kahdesti Williams Karlssonille ja Shea Theodorelle. Nashvillen johto kuitenkin piti.

Predatorsin ykkössentteri Mikael Granlund antoi syötön Forsbergin tekemään ottelun avausmaaliin. Forsbergin toinen osuma oli vielä komeampaa katseltavaa, kun ruotsalainen rynni Vegas-puolustaja Alex Pietrangelon ohi ja veivasi kiekon verkkoon.

– Taisteluasenteemme oli kohdallaan, pelasimme kovaa heti alusta alkaen. En tiedä, miten monta taklausta saimme, mutta tämä oli fyysinen peli, yli piste per peli -tahdilla tällä kaudella kiekkoillut Forsberg sanaili.