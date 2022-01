Kommentti: Anton Lundell tekee NHL:ssä nyt jotakin hyvin harvinaista – on yhdessä tilastossa koko sarjan paras hyökkääjä

Anton Lundellin sisääntulo NHL:ään hakee suomalaishistoriasta vertaistaan, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Florida Panthersin tulokassentterin Anton Lundellin, 20, poikkeuksellinen kypsyys näkyi jo hänen ensimmäisissä NHL-otteluissaan muutama kuukausi sitten.

Nyt kun kausi lähestyy pian jo puoliväliä, voidaan sanoa, että Lundell on tulokkaaksi hyvin harvinaislaatuinen tapaus.

Hän on heti ensimmäisellä kaudellaan kokonaisvaltaisesti hämmästyttävän valmis NHL:ään.

Viime vuosien suomalaistulokkaista vastaavaan ei ole kyennyt kuin oikeastaan Dallasin Miro Heiskanen, joka Lundellin tavoin vietti varauksensa jälkeen vielä yhden ”ylimääräisen” kauden SM-liigassa HIFK:ssa.

Lundell on ottanut heti merkittävän roolin NHL:n kärkijoukkueen keskikaistalta. Vastaavaan ei ole yksikään suomalaissentteri aiemmin kyennyt.

Lundellin 29 ottelun tehopistesaldo on 7+10=17, joka riittää tulokkaiden pistepörssissä seitsemänteen sijaan. Yksin tehopisteet eivät kuitenkaan kerro juuri mitään Lundellin suoritustasosta.

Pistesaldo on varsin kova siihen nähden, että Lundell on ajettu NHL:ään harvinaisesti lähes puolustusspesialistin roolissa, eikä ylivoimavastuuta ole tullut juuri lainkaan. Pisteistään Lundell on tehnyt ylivoimalla vain yhden ainoan.

Sen sijaan nämä tilastopoiminnat ovat huimaa luettavaa:

Kiekonriistotilastossa Lundell on ykkönen kaikista NHL:n hyökkääjistä.

Vähintään 10 ottelua pelanneista Lundell on koko sarjan toiseksi eniten alivoimaa pelannut hyökkääjä (2.46 min / ottelu).

Lundellin teholukema +9 on tulokashyökkääjistä selvästi korkein.

Nathan MacKinnon ei ehtinyt kissaa sanoa, kun Lundell oli kähveltänyt kiekon hänen lavastaan.

Suomalaistulokas pelaa illasta toiseen NHL:n huippujoukkueessa kuin konkarisentteri.

Älykäs ja kypsä ovat adjektiiveja, joita Lundellin kohdalla on toisteltu monta kertaa, mutta kun hänen pelaamistaan seuraa, nämä sanat tulevat jatkuvasti mieleen.

Valmennus ja joukkuekaverit ovat kehuneet kilpaa Lundellia alkukauden aikana.

Heti ensimmäisten NHL-otteluiden aikana hänet on laitettu jäälle ottelun tärkeimpiin aloituksiin puolustusalueelle suojelemaan johtoa – vaikkakin juuri aloitukset ovat Lundellin kohdalla vielä selkeä kehityskohde.

Ei Floridan kaltaisella kärkijoukkueella olisi mikään tarve ajaa Lundellia väkisin sisään näin vastuullisessa roolissa. Hän on lunastanut suuret saappaansa ihan itse suorituksillaan.

Lundellin kuuluisi ilman muuta olla kärkisijoilla, kun vuoden tulokasta äänestetään.

Hän ei kuitenkaan ole pelaajatyyppi, joka keräisi isoja otsikoita ja salamavaloja suorituksillaan, joten spekulaatio Calder Trophysta lienee turhaa.

Lundellia näyttävämmät ja silmiinpistävämmät kikkapojat Trevor Zegras ja Lucas Raymond nakuttelevat suomalaista enemmän pisteitä, vaikkei heidän pelaamisensa ole vielä läheskään yhtä kypsää ja vastuullista.

Sen sijaan Lundell on ihanteellinen joukkuepelaaja, jonka loisto rakentuu jatkuvista pienistä, voittavista ratkaisuista.

Niin jäällä kuin sen ulkopuolellakin Lundellissa on paljon samaa kuin joukkueensa ykköstähdessä ja kapteenissa Aleksander Barkovissa.

Tulevaisuudessa Florida päässee rakentamaan joukkuettaan näiden kahden suomalaissentterin varaan. On täysin mahdollista, että tulevaisuudessa jopa Panthersin kolme kärkisentteriä ovat kaikki suomalaisia.

Eetu Luostarisen alati kehittyvät otteet ovat nimittäin jääneet alkukaudella Lundellin suoritusten varjoon.

Juuri Lundellin ja Luostarisen kaltaisten alaketjujen sentterien piinkova taso on suuri syy, miksi Panthersilla on nyt kasassa parempi joukkue kuin koskaan ennen ja miksi se lukeutuu potentiaalisten mestariehdokkaiden joukkoon.

Edmontonista voi tiedustella, miten vain kahden hyvän ketjun joukkue toimii.

Anton Lundellista on Floridassa iloa pitkälle tulevaisuuteen.

Lundell ei todellakaan lähtenyt Pohjois-Amerikkaan vihellellen tai takki auki.

Hän on kertonut valmistautuneensa jo parin edellisen kauden ajan niin henkisesti kuin fyysisesti NHL:n vaatimuksiin, jotta sopeutuisi uuteen sarjaan mahdollisimman nopeasti – kuten on tehnyt.

Vaikka Lundell ei useinkaan tee jäällä suuria taikatemppuja, hänen pelaamistaan on hienoa seurata. Hänen asenteensa ja fyysiset pohjansa mahdollistavat jokaisessa vaihdossa kaiken likoon laittamisen.

Floridan numero 15 on jatkuva piikki vastustajan lihassa. Siitä kertoo myös paikka koko sarjan kovimpien kiekonriistäjien joukossa.

Lundellista ja hänen valmistautumisestaan taalajäille kertoo paljon myös se, että lähes kaikista muista Suomen viime vuosien huippulupauksista poiketen hän suoritti asevelvollisuutensa pois alta viime kesänä, jottei siitä murehtiminen häiritsisi enää NHL-vuosien aikana.