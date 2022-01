HockeyGM:n uusi peliajakso alkaa – tässä ovat syksyn tilastokärjet

NHL-valmentajapeli HockeyGM:n kauden kolmas pelijakso starttaa kevätkauden.

HockeyGM:ssä ajatus on perinteisestä IS Liigapörssistä tuttu. Jokainen pääsee kasaamaan oman joukkueen NHL-pelaajista. Oma joukkue menestyy sen mukaan miten valitut pelaajat suoriutuvat taalaliigan otteluissa. Pisteitä kertyy mm. maaleista, syötöistä, laukauksista, torjunnoista sekä voitetuista otteluista.

Syksyn kahden ensimmäisen pelijakson osaavin HockeyGM-valmentaja oli Jussi Sahi. Sahin joukkue keräsi kaikkiaan 2582 pistettä. Ykköspaikasta käydään tiukkaa taistelua. Kärkeä tiukasti jahtaava Samuel Kurten on 49 pisteen ja kolmantena oleva Oskari Tuominen 77 pisteen päässä johtavasta Sahista.

Tuottoisin NHL-pelaaja syyspuolikkaalla oli Aleksandr Ovetshkin. Washington Capitalsin kippari latoi kahteen ensimmäiseen pelijaksoon huimat 420 HockeyGM-pistettä. Perässä seuraavat Edmontonin Leon Draisaitl 394 pisteellä sekä puolustajien ykköspyssynä häärivä Tampa Bayn Victor Hedman 386 pisteellä. Maalivahtien ykkönen oli Pittsburghin Tristan Jarry.

Suomalaisista eniten HockeyGM-pisteitä valmentajilleen on tuottanut Sebastian Aho. Aho on takonut häneen luottavilleen HocekyGM-valmentajille 293 pistettä. Suomi-tilaston kakkonen HockeyGM:ssä on Mikko Rantanen 246 pisteellä. Pakkien ykkönen puolestaan on Miro Heiskanen ja maalivahtien kärkipaikalta löytyy Juuse Saros.

HockeyGM:n uusi ja kauden kolmas pelijakso käynnistyy tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Uuden jakson taitavimmat valmentajat ovat tiedossa helmikuun alussa.

Oman HockeyGM-joukkueen pääsee kasaamaan täällä.