NHL:n suomalaishyökkääjän joulu meni mönkään – "He tulivat Suomesta asti, mutta en pystynyt näkemään heitä lainkaan"

Kristian Vesalaisella oli karu joulu.

Koronatartunnat ovat jyllänneet myös NHL:ssä, ja yksi monista karanteeniin joutuneista pelaajista on Winnipeg Jetsin suomalaishyökkääjä Kristian Vesalainen, 22. Vesalaiselle ennen joulua tullut positiivinen testitulos tuli suurena yllätyksenä.

– Olin todella yllättynyt. Minulla ei ollut mitään oireita, joten luulin sitä ensin vain huonoksi vitsiksi, mutta eipä ollut. Olen se tyyppi, joka ei huolehdi, tunnen olevani Teräsmies enkä saisi koronaa. Mutta olin väärässä, torstaina harjoituksiin palannut Vesalainen kertoi seuran Twitter-tilillä.

Karanteeni tuli kaiken lisäksi erityisen epämieluisaan hetkeen.

– Perheeni oli tulossa tänne samana päivänä (jolloin positiivinen testitulos tuli), joten senkin myötä harmitti tosi paljon. Oli todella turhauttavaa istua vain kotona. Olo oli hyvä, mutta mitään ei voinut tehdä.

– He tulivat Suomesta asti, mutta en pystynyt näkemään heitä lainkaan. Rankkaa. He olivat täällä yhdeksän vai kymmenen päivää, hankin heille majoituksen ja he kävivät jouluostoksilla ja sen sellaista. Mutta yhdessä emme pystyneet tekemään juuri muuta kuin juttelemaan ja pelaamaan (lautapeli) Monopolia videopuhelun välityksellä, Vesalainen kertoi.

Niin Kanadassa kuin koko jääkiekkomaailmassa kohauttanut alle 20-vuotiaiden MM-turnauksen peruminen kesken kaiken koronatartuntojen takia harmitti myös Vesalaista.

– Tuntuu pahalta pelaajien puolesta. Pelasin itsekin nuorten MM:ssä ja nautin niistä kovasti. Ja kun olette olleet (joukkueena) pitkään yhdessä ja sitten viimeinen turnaus (jää kesken), niin pahalta tuntuu heidän puolestaan. Toivottavasti he kuitenkin vielä pääsevät pelaamaan yhdessä jossain.