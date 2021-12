Seurapomolta suoraa puhetta Jesperi Kotkaniemestä – tyrmää väitteet epäilyttävästä suhmuroinnista

Carolinan toimitusjohtaja ja päävalmentaja kehuvat Jesperi Kotkaniemen kehitystä.

Jesperi Kotkaniemi on parantanut kauden edetessä.

Hyökkääjä Jesperi Kotkaniemi oli viime NHL-kesän kuumimpia puheenaiheita. Montreal Canadiensin hyökkääjän NHL-uran ensimmäiset kolme kautta eivät olleet tuoneet sellaista kehitystä, jota seurajohto toivoi.

Kotkaniemi väläytteli pudotuspeleissä, kun Montreal meni aina finaaleihin saakka. Yllätyksenä kuitenkin tuli Carolina Hurricanesin tekemä niin sanottu offer sheet sopimuksettomalle porilaiselle.

Kaikki tuntevat tarinan tähän saakka: Canadiens hallitsi yhä Kotkaniemen pelioikeutta, mutta Hurricanesin tarjous – yksi vuosi, 6,1 miljoonaa dollaria – oli liian suolainen Montrealin makuun. Se sai sääntömääräisesti ykköskierroksen varauksen entisestä ykköskierroksen varauksestaan ja päätti, että menköön suomalainen muualle.

Alku uralle suomalaisseura Hurricanesissa ei ole ollut huumaava. Seitsemän maalia 29 ottelussa ei varsinaisesti sytytä liekkeihin. Viime ottelut ovat sujuneet hieman tehokkaammin, maali ja neljä syöttöpistettä kolmessa ottelussa viiden pisteettömän pelin jälkeen.

Onko valoa tunnelin päässä?

Seuran toimitusjohtaja Don Waddell – kiistanalaisen offer sheetin ideanikkari – kommentoi 21-vuotiaan Kotkaniemen tilannetta The Athleticin haastattelussa.

– Hän aloitti kauden aivan uskomattoman hitaasti monesta eri syystä. Yksi syy on varmasti se, että pelaamme ihan eri tavalla kuin hänen entinen seuransa. Yritämme pelata nopeasti. Hän tykkää hidastaa peliä. Se on ollut aina hänen tyylinsä, joten tuo vaati sopeutumista, Waddell sanoi.

Tämän lisäksi Kotkaniemi pelasi laidalla. Hurricanesilla riittää kelpo senttereitä, muiden muassa Sebastian Aho, kapteeni Jordan Staal sekä Vincent Trocheck. Pelitapa ja roolitus hankaloittivat alkukautta.

Waddellin mukaan Kotkaniemen pelissä nähtiin selvä muutos 17. marraskuuta pelatusta Vegas-ottelusta eteenpäin. Tuossa ottelussa Kotkaniemi siirrettiin takaisin keskushyökkääjäksi.

Antti Raanta on torjunut kahdeksassa ottelussa tällä kaudella. Jesperi Kotkaniemi kuvassa vasemmalla.

– Tuon jälkeen olemme saaneet nähdä, millainen pelaaja hän on. Valmentajani (Rod Brind’Amour) on alkanut tykästyä häneen. Aluksi hän ei ollut ihan varma, millainen pelaaja hänellä oikein oli käsissään. Mutta Kotkaniemi on kilpailija. Jos kilpailee ja tekee kovasti töitä, Rod antaa peliaikaa.

Kotkaniemi saa kehuja sekä toimitusjohtajalta että valmentajalta siitä, että hän on parantanut otteitaan, kun Aho ja Staal ovat olleet sivussa.

Fakta kuitenkin on, että kaikkien ollessa pelikunnossa Kotkaniemi olisi yhä nelossentteri. Tuolloin on vaikea perustella hulppeaa 6,1 miljoonan dollarin (noin 5,4 miljoonan euron) palkkaa tai muutenkaan kovaa investointia pelaajaan.

Syvyys kelpaa varmasti kovatasoiselle Hurricanesille, mutta Kotkaniemi joutunee takaisin laidalle, jos haluaa vastuuta kärkiketjuissa. Silloin pitää tulla myös tehoja.

Waddell puolustaa Kotkaniemen värväystä paitsi kehumalla tämän kehitystä niin myös sen vuoksi, että seura hankki ”hallittavan” pelaajaoikeuden kaupassa. Kotkaniemi on myös ensi kesänä rajoitettu vapaa agentti. Tämän kauden perusteella hänen perässään on tuskin hurjaa jonoa värvääjiä, joten Waddell saanee neuvotella jatkosta rauhassa.

Kun Kotkaniemi hyväksyi Carolinan yksivuotisen tarjouksen, alkoi välitön spekulointi siitä, että kulisseissa osapuolet olivat jo sopineet pidemmästä jatkosta.

– Aivan täyttä roskaa. Kun puhuimme offer sheetistä, keskustelimme aluksi pidemmästä sopimuksesta, muttemme löytäneet oikeanlaista rakennetta. Siksi valitsimme lyhyemmän. Tiesimme, että siinä oli riskejä. Joka tapauksessa päätimme, että murehdimme asiasta sitten myöhemmin, Waddel kommentoi.

Pitääkseen Kotkaniemen Hurricanesin pitää tarjota ensi kaudeksi vähintään viiden miljoonan dollarin (noin 4,4 miljoonan euron) vuosipalkkaa, jolleivät osapuolet sovi toisenlaisista ehdoista.