NHL-tähti Juuse Saros on ottanut uuden tilanteen upeasti vastaan – kertoo Aleksandr Ovetshkinin viheliäisestä niksistä

Juuse Saros on noussut yhdeksi NHL:n parhaista maalivahdeista.

Viime vuosikymmenten ajan maalivahdit ovat olleet Suomen ylpeydenaihe NHL:ssä.

Nyt sinivalkoinen maalivahtikenttä on kuitenkin murroksessa. Sarjassa pelaa tällä hetkellä vain yksi kiistaton suomalainen ykkösvahti, Nashvillen Juuse Saros.

26-vuotias hämeenlinnalainen on kohonnut edellisten parin vuoden aikana NHL:n maalivahtieliittiin. Viime kauden puolivälistä lähtien Saros on ollut ellei jopa koko sarjan paras maalivahti niin ainakin yksi parhaista.

Nyt Saros on myös yksi koko NHL:n eniten pelaavista maalivahdeista.

Tilanne on hänelle uusi, mutta uudet haasteet eivät ole olleet Sarokselle koskaan ongelma. Hän on läpi uransa pitänyt tasonsa harvinaisen tasaisena sarjatasosta tai joukkueesta riippumatta.

– Viime vuosina on tuntunut, että alkukaudet ovat olleet vähän hakemista. Tälle kaudelle otin eri lähtökohdan ja halusin olla heti kauden alussa valmiina, Saros sanoo.

– Siitä puhuttiin myös kesällä valmentajien kanssa. Muutin Helsinkiin, jonka ansioista pystyin olemaan aiempaa enemmän jäällä NHL-pelaajien kanssa. Se tuntui hyvältä, tuntuma oli parempi.

Vaikka Saros nousi Nashvillen ykkösvahdiksi jo kaudella 2019–2020, oli Pekka Rinteen viime kesän lopettamispäätös Sarokselle iso muutos.

– Kun Peku silloin heinäkuussa soitti, parin kolmen viikon ajan tuntui tosi oudolta. Mietin ennen kautta, että minkälaisia fiiliksiä tulee tai miten reagoin tilanteeseen.

Saros ja Rinne kuvattuna kesällä 2019.

Syksyn mittaan Saros ehti kuitenkin tottua ajatukseen, että Predatorsin maalivahtiosasto on nyt yksin hänen harteillaan, eikä mentori ole enää rinnalla.

– Olen aina nauttinut isosta roolista.

– Enää ei ehkä voi ottaa jokaisen treenin loppuun niin paljon rankkareita kuin aiemmin, mutta muuten tämä on ollut aika samanlaista. Välipäivät pitää käyttää hyväksi levon ja palautumisen kannalta.

Nashvillessä ei ole tarvinnut harmitella seuralegenda Rinteen vetäytymistä ansaituille eläkepäiville.

Joukkue on ollut kauden pirteimpiä yllättäjiä ennakkokaavailuihin nähden. Sen takana iso tekijä on Saros, joka voi tätä menoa hyvinkin panna paremmaksi viime kauden kuudennen sijansa Vezina-äänestyksessä.

Saroksen NHL-debyytistä on kulunut jo yli kuusi vuotta, mutta hän on yhä maalivahdiksi varsin nuori. Tällä pelipaikalla keski-ikä kun on selvästi kenttäpelaajia korkeampi.

Saros on kuitenkin ehtinyt jo nähdä ristikkonsa takaa muutoksen NHL:ssä.

– Tuntuu, että pelaajat ovat koko ajan taitavampia ja peli totta kai nopeampaa. Jos vähänkään antaa siimaa tai jättää etukulmaa auki, kyllä vastustajan hyökkääjät tilan löytävät.

Pelaajien taitotason noustessa ja mailojen kehittyessä myös maalivahdeilta vaaditaan koko ajan enemmän.

Elintärkeää on reaktiokyky, joka sähäkällä Saroksella on huippuluokkaa. Sitä ei pysty kehittämään pelkästään perinteisillä fyysisillä harjoituksilla.

– Nashvillessä on NHL-urani alusta asti käytetty silmäklinikkaa, joka tekee testejä, miten silmät pelittävät. Sitä kautta on tehty paljon erilaisia harjoituksia.

Saros kertoo hiovansa silmä-käsi-koordinaatiotaan esimerkiksi reaktiovaloharjoituksilla.

– Harjoitusleirin aikaan käytämme jäällä valkoisia kiekkoja. Siinä joutuu oikeasti silmä hommiin. Pari kertaa on kumahtanut päähänkin, kun kiekko on kadonnut silmistä.

Ennen otteluita Saros käy usein läpi vastustajan vaarallisimpien maalipyssyjen ratkaisuvalikoimaa. Videoklipeistä selviää, mihin joku tietty pelaaja useimmiten yrittää ampua.

– Mutta parhailla pelaajilla on monia tapoja tehdä maaleja. Sen takia oma pelaaminen täytyy pitää aika luonnollisena. Takaraivossa on kuitenkin mielessä, että saattaa tulla se yleisin ratkaisu.

Vaikka tempo pelissä on kova, Saros ehtii tarkkailla, keitä vastustajalla on kulloinkin kaukalossa. Kun vastustaja karkaa läpiajoon, korvienvälisen tietokoneen on toimittava salamannopeasti.

– Jos tunnistan pelaajan ja olen nähnyt, että hän on ampunut vaikka 10 kertaa sillä kaudella jalkojen välistä maalin, kyllä sen hoksaa.

Maalivahdin vinkkelistä NHL:n viheliäisimmiksi laukojiksi Saros nimeää muiden muassa Aleksandr Ovetshkinin, Auston Matthewsin ja Leon Draisaitlin sekä joukkuekaverinsa Filip Forsbergin.

– Tuntuu, että nuoremmille pelaajille koko ajan opetetaan uusia juttuja. On taitovalmentajia.

– Meillä Tolvasen Eeli ja Philip Tomasino ampuvat siten, että kulmaa muutetaan juuri ennen laukausta, ja lavalla hämätään. Enää ei pysty lukemaan lavasta niin hyvin, mihin kiekko lähtee. Se tekee heistä vaarallisia maalipaikoissa.

NHL:n kaikkien aikojen maaliennätystä jahtaavan Ovetshkinin laukauksissa Saros on pannut merkille erityisen piirteen.

– Hänen laukauksissaan kiekko on kuin sählypallo: kiertää sinne sun tänne. Välillä Ovetshkin ampuu tahallaan pyöriviin kiekkoihin, koska ne lähtevät ihan miten sattuu.

– Draisaitl taas on niin eri, koska hänellä on eri lapa. Hän enemmänkin napauttelee laukauksia ja pystyy tekemään sen mistä asennosta tahansa.

Suomalaisvastustajista Saros nostaa esiin yhden nimen.

– Mielestäni Barkovin Sasha on tosi aliarvostettu ampuja. Hän laukoo tosi hyvin pitkällä mailalla, ja se lähtee tosi lujaa, Saros sanoo.