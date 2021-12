Podcast: Juuse Saros paljastaa NHL:n viisi vaarallisinta laukojaa: ”Kiekko lähtee kuin sählypallo”

Total NHL Foreverin tämän viikon jaksossa vieraana on Juuse Saros.

Nashville Predatorsin ykkösmaalivahti Juuse Saros on noussut parissa vuodessa NHL:n huippuvahtien joukkoon.

Saros, 26, auttoi viime keväänä huimilla otteillaan Predatorsin pudotuspeleihin, ja HPK:n kasvatti keräsi kauden päätteeksi kuudenneksi eniten Vezina-ääniä sarjan parhaan maalivahdin äänestyksessä.

Saros on jatkanut tällä kaudella siitä, mihin viime kaudella jäi. Atleettinen suomalaisvahti on torjunut 24:sta ottelusta 15 voittoa. Torjuntaprosentti on vakuuttava 92,4 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2,22.

TNF:n haastattelussa Saros kertoo seikkaperäisesti, millaista huippuvahdin arki on maailman parhaassa jääkiekkosarjassa. Saros paljastaa myös, ketkä ovat hänen vinkkelistään NHL:n viisi vaarallisinta laukojaa.

Ohjelman juontavat Ilta-Sanomien jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén ja NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.