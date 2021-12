NHL-joukkue lupasi, että 21-vuotiaan suomalaislupauksen unelma toteutuu – paria tuntia myöhemmin matto vedettiin jalkojen alta

Matias Maccellin unelma saa vielä odottaa.

Suomalaisjääkiekkoilija Matias Maccelli, 21, oli hyvin lähellä unelmiensa täyttymystä keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa. Hänen NHL-seuransa Arizona Coyotes tiedotti ensin tiistaina, että Maccelli on nostettu ylös farmijoukkue Tucson Roadrunnersista.

Kello yhdeltä Suomen aikaa Coyotesin pr-tili twiittasi toisen suomalaisen ilouutisen: Maccelli todennäköisesti debytoisi NHL:ssä San Josea vastaan jo keskiviikon vastaisena yönä.

Kello 3.10 Suomen aikaa, siis vain paria tuntia ennen San Jose -ottelun alkua, turkulaisen jalkojen alta vedettiin matto. Sama Coyotesin pr-tili ilmoitti, että Maccelli on asetettu NHL:n koronaprotokollaan eikä hän voi pelata.

Toisin sanoen pelaaja todennäköisesti joko antoi positiivisen koronatestin tai altistui virukselle. Seura ei ole täsmentänyt myöhäisen poisjäännin syytä.

Maccelli pelaa ensimmäistä kauttaan Pohjois-Amerikassa. Jälki farmiliiga AHL:ssä on ollut kovaa. Taitava laitahyökkääjä on takonut 21 ottelua piste per peli -tahdilla (7+14) ja on Tucsonin paras pistemies sekä maalintekijä. Hänet valittiin marraskuun parhaaksi tulokkaaksi AHL:ssä.

Maccelli on Arizonan neljännen kierroksen varaus vuodelta 2019. Viime kaudella hän pelasi SM-liigassa Ilveksessä. Tampereella 51 pelissä syntyivät tehot 15+24. TPS:n kasvatti vietti Ilveksen nutussa yhteensä kaksi tehokasta kautta.