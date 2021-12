Valmentaja kertoi uusimman tiedon Patrik Laineen tilanteesta

Patrik Laineen kunto on tarkassa syynissä.

Marraskuun alussa loukkaantunut Patrik Laine on palannut mukaan joukkueensa harjoituksiin, NBC raportoi.

Laine luisteli Columbus Blue Jacketsin mukana sunnuntaina. Valmentaja Brad Larsen kommentoi suomalaishyökkääjän kuntoa kuitenkin vielä varovaiseen sävyyn.

– Jatkamme hänen tarkkailuaan. Hänestä tuntuu jo paremmalta, mutta katsotaan, Larsen sanoi.

Valmentaja ei ollut varma, olisiko Laine pelikuntoinen jo tiistain ja keskiviikon välisenä yönä pelattavassa Chicago-ottelussa, mutta tuo kamppailu siirtyi myöhemmin koronatilanteen vuoksi.

Laine palasi omatoimisiin jääharjoituksiin jo kaksi viikkoa sitten. Hän kärsi kylkivammasta.

Suomalaistykki on pelannut tällä kaudella yhdeksän ottelua, joissa hän on iskenyt 3+7=10 tehopistettä.

Blue Jackets on ajautunut joulukuun aikana hankaliin asemiin, sillä se on hävinnyt kahdeksan viimeisestä kymmenestä ottelustaan. Joukkue on itäisessä konferenssissa kymmenentenä.