Jaromir Jagr, 49, julkaisi hilpeän joulukuvan – lähetti ”uhkauksen” Aleksandr Ovetshkinille

Aleksandr Ovetshkin lähestyy Jaromir Jagria NHL:n kaikkien aikojen maalipörssissä.

Jääkiekkolegenda Jaromir Jagr sonnustautui joulupäivänä punaiseen ja lähetti Twitterissä terveisensä maailmalle:

– Hyvää joulua kaikille. Työni Joulupukkina ovat tältä vuodelta ohi, joten voin nyt keskittyä jääkiekkoon. Varo, Ovi8, harvakseltaan twiittaava Jagr ilmoitti.

Ovi8 eli Aleksandr Ovetshkin on noussut NHL:n kaikkien aikojen maalipörssissä enää 14:n päähän Jagrista (766–752). Wayne Gretzkyn ennätystä, 894 runkosarjamaalia, jahtaava Ovetshkin, 36, on kuluvalla kaudella paukuttanut 22 maalia 31 ottelussa Washington Capitalsin paidassa.

Vaikka Jagr käskee Ovetshkinia varomaan, hänen oma maalisaldonsa NHL:ssä tuskin enää karttuu.

Jagr laukoi viimeisen NHL-maalinsa 9. marraskuuta 2017 Detroit Red Wingsin verkkoon. Se oli hänen tuon sesongin ainoa osuma 22 ottelussa (1+6).

Jagr jätti Calgary Flamesin kesken kauden ja palasi kotimaahansa. 49-vuotias Jagr pelaa yhä omistamansa Kladnon paidassa.

Jaromir Jagr pelaa yhä kotimaassaan Kladnossa, joka pelaa tämän kauden evakossa Chomutovissa. Kuva marraskuun kotiottelusta Karlovy Varya vastaan.

Hän on ollut joukkueen kolmanneksi tehokkain pistemies Tshekin Extraligassa tehtyään 27 ottelussa 7+10 pistettä. Tutkapari, toinen tshekkilegenda Tomas Plekanec on joukkueen tehokkaimpana takonut 31 otteluun 6+28 pinnaa. Sarjanousija Kladno on liigassa viimeistä edellisenä.

Jagr täyttää 15. helmikuuta 50 vuotta.