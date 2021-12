NHL:n joulutauko venyy – nyt siirrettiin 14 peliä

Harjoitukset voivat näillä näkymin jatkua sunnuntaina, mutta ensimmäiset ottelut pelattaneen vasta varhain keskiviikkona Suomen aikaa.

Etuajassa joulunviettoon lähtenyt koronan kurittama NHL jatkaa kautta päivää suunniteltua myöhemmin, kertoo NHL.com-sivusto.

Joulutauolta paluuta lykätään, jotta liiga ehtii analysoida koronatestituloksia ja arvioida pelivalmiutta.

Kauden oli määrä jatkua jo maanantaina kaikkiaan 14 ottelulla. Nämä mittelöt on nyt siirretty ja liigan on määrä palata kaukaloihin tiistaina. Ensimmäiset joulun jälkeiset ottelut pelataan näillä näkymin siis Suomen aikaa varhain keskiviikkona. Pelikalenterin mukaan luvassa on tuolloin neljä ottelua.

Joukkueet voivat kuitenkin palata joulupatojen äärestä harjoitusten pariin jo sunnuntaina.

NHL:n oli alkuperäisen aikataulun mukaan määrä olla joulutauolla 24.–26. joulukuuta. Tauolle lähdettiin kuitenkin jo keskiviikkona 22. joulukuuta. Ennen ilmoitusta aikaistetusta joulutauosta yhdeksän seuraa oli jo ehditty lähettää joulun viettoon kaavailtua aiemmin.

NHL on siirtänyt tällä kaudella yhteensä 64 ottelua, mikä on johtanut osaltaan myös siihen, ettei NHL-pelaajia nähdä helmikuussa Pekingin olympiaturnauksessa.

NHL vahvisti asian keskiviikkona. Se kertoi peruvansa kauteen suunnitellun olympiataukonsa ja pyrkivänsä järjestämään siirrettyjä otteluita olympialaisten aikana.

– NHL kunnioittaa pelaajien halua edustaa maitaan ja osallistua turnaukseen, jossa parhaat pelaavat parhaita vastaan. Valitettavasti, kun otamme huomioon viimeaikaisen koronaviruksen aiheuttaman häiriön NHL:n runkosarjan aikatauluun, osallistuminen olympialaisiin ei ole enää mahdollista, NHL:n komissaari Gary Bettman muotoili aiemmin viikolla.

Apulaiskomissaari Bill Dalyn mukaan liiga joutunee järjestämään kuitenkin helmikuulle myös vapaa-aikaa, jotta olympialaistaukoa odottaneet pelaajat pääsevät lepäämään.

Pekingin talviolympialaisten vuoksi liigan oli aiemmin määrä jäädä reilun kahden viikon mittaiselle tauolle, jotta pelaajat olisivat voineet osallistua turnaukseen.