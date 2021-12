Kommentti: NHL:n olympiavetäytyminen on valtaisa pettymys – ja sääli jääkiekolle sekä Jukka Jaloselle

Jääkiekon kannalta on valtaisa sääli, etteivät parhaat pelaajat pääse taaskaan ratkomaan parasta maajoukkuetta, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

NHL ilmoitti keskiviikkona virallisesti vetäytyvänsä helmikuun Pekingin olympialaisista. Se oli koko kiekkomaailmalle valtaisa pettymys.

Huippuodotettu superturnaus lässähti tasoltaan kauden viidenneksi Euro Hockey Tour -tapahtumaksi.

Tällä kertaa NHL-omistajia ei voi syyttää ahneiksi. Koronatilanne ja siitä johtuvat ongelmat eskaloituivat viime viikolla sellaisiin mittoihin, että olympialaisista vetäytyminen oli täysin perusteltu ja NHL:n kannalta ainoa järkevä ratkaisu.

Jääkiekon kannalta on kuitenkin valtaisa sääli, etteivät parhaat pelaajat pääse taaskaan kohtaamaan toisiaan.

Edellinen kerta oli syksyinen ja muovinen World Cup, josta siitäkin on aikaa jo yli viisi vuotta. Edellisestä todellisesta parhaat vastaan parhaat -maajoukkueturnauksesta tulee kuluneeksi jo kahdeksan vuotta. Seuraavien olympialaisten aikaan siitä on 12 vuotta.

Tilanne on hullunkurinen esimerkiksi jalkapalloon verrattuna, jossa likimain parhaat mahdolliset maajoukkueet pelaavat toisiaan vastaan useita kertoja vuodessa ja parin vuoden välein myös arvokisoissa.

NHL:n vetäytyminen on harmittava asia myös Jukka Jalosen kannalta. Kaikkien aikojen leijonavalmentaja olisi saanut käsiinsä jopa kaikkien aikojen leijonajoukkueen ja uransa parhaan mahdollisuuden näyttää osaamisensa.

NHL:n kovimpien seurapomojen kokoamien ja NHL:n parhaiden valmentajien luotsaamien supertähtisikermien kaataminen pienessä kaukalossa koko kiekkomaailman suurennuslasin alla olisi varmasti saanut Jalosen nimen resonoimaan aivan eri tavalla NHL-piireissä, jonne hän on haikaillut.

Jukka Jalonen joutuu jälleen tyytymään europelaajiin.

Toinen kysymys on, mitä Pekingin olympiaturnauksesta oikein tulee.

Haluavatko Euroopan kärkipelaajat lähteä testaamaan Kiinan epämääräisiä koronasäädöksiä? Tai ovatko seurat halukkaita päästämään parhaita pelaajiaan Kiinan viranomaisten käsiin juuri kauden tärkeimpien pelien kynnyksellä tai niiden aikana?

Esimerkiksi SM-liiga, SHL ja Tshekin liiga pyörivät normaalisti olympialaisten aikaan, KHL:ssä pudotuspelit alkavat melkein heti olympialaisten päätyttyä.

Sehän tästä farssista vielä puuttuisi, että Euroopan kärkipelaajat alkaisivat kieltäytyä joukolla.

NHL:n vetäytymisen myötä käytännössä kaikki lajin parhaat urheilijat puuttuvat nyt siis olympialaisista.

Tilannetta voisi verrata siihen, että maastohiihdossa olympiamitaleista olisivat kilpailemassa maailmancupin hiihtäjien sijaan vain Skandinavia Cupin hiihtäjät tai mäkihypyssä Continental Cupin hyppääjät.

Onhan olympiamitali silloinkin olympiamitali, mutta ei se ihan samalta maistu saati ole urheilullisesti saman tason suoritus.

Selvää kuitenkin on, että jos ja kun Leijonat pelaa olympialaisten pudotuspeleissä, miljoonayleisö tapittaa kisoja kotisohvalla.

Kun leijonalogo lyödään rintaan, valtaosalle suomalaisista on lopulta se ja sama, kantavatko paitaa Aleksander Barkov ja Sebastian Aho vai Marko Anttila ja Niko Ojamäki. Leijonat on Leijonat, ja monelle suomalaiselle jääkiekon ”arvokisaseuraajalle” ei ole juuri merkitystä, mikä nimi kenenkin selässä on.

Toiset peräkkäiset EHT-olympialaiset ja jokakeväiset MM-karkelot ovat ihan kivoja tapahtumia ja monille mukavaa viihdettä. Olisi silti kaikkien kannalta suotavaa, että b-maajoukkueiden sijaan maidensa parhaat pelaajat pääsisivät ratkomaan maailman parasta maajoukkuetta edes kerran kymmeneen vuoteen.

Sitä haluavat myös maailman parhaat pelaajat. Esimerkiksi Suomen nykyinen tähtikaarti ei ole NHL-uriensa aikana päässyt pelaamaan koskaan yhdessä maajoukkueessa.

Muun muassa Sebastian Aho, Patrik Laine ja Aleksander Barkov ovat päässeet pelaamaan yhdessä maajoukkueessa vain vuonna 2016 ennen kuin Aho ja Laine olivat edes debytoineet NHL:ssä.

Vuosien 2014 ja 2026 väliin mahtuu kokonainen sukupolvi NHL-pelaajia, jotka eivät saa välttämättä koskaan mahdollisuutta pelata olympialaisissa.

Suomen NHL-tähdille Pekingin peruuntuminen ei vielä tarkoita olympiaunelman lopullista murenemista, ei lähimainkaan.

Suomen tämän hetken kokenein NHL-pelaaja Mikael Granlund on seuraavien olympialaisten aikaan 33-vuotias, Barkov 30, Aho 28, Patrik Laine 27, Miro Heiskanen, 26 ja niin edelleen. Tämä sukupolvi on seuraavissa kisoissa oikeastaan vasta parhaassa iässään.

Osalle maailman parhaista jääkiekkoilijoista tuore vetäytymispäätös kuitenkin tarkoittaa, etteivät he todennäköisesti pääse koskaan olympialaisiin.

Esimerkiksi yksi vuosituhannen parhaista pelaajista, kaksinkertainen NHL:n maalikuningas Steven Stamkos on Milanon aikaan jo 36-vuotias, eikä tuskin ole enää silloin ehdokas Kanadan ”Dream Teamiin”.

Vancouverissa 2010 Stamkos oli nuorena miehenä viimeisiä Kanadan joukkueesta pudotettuja, Sotshin hän joutui jättämään väliin loukkaantumisen vuoksi ja nyt NHL-pelaajat puuttuvat jo toisista kisoista putkeen.

Kaksinkertainen Stanley Cup -kapteeni Steven Stamkos tuskin pääsee kertaakaan urallaan olympialaisiin.

Myös NHL:n parhaisiin laitahyökkääjiin lukeutuvan Brad Marchandin, 33, olympiaunelma saattoi murskautua nyt lopullisesti.

Myöskään kenties viime vuosikymmenen paras puolustaja Victor Hedman ei ole koskaan päässyt edustamaan Tre Kronoria olympialaisissa. Seuraavan mahdollisuuden aikaan Hedman on jo 35-vuotias.

Nähdäänkö Aleksandr Ovetshkinia enää olympialaisissa? Seuraavien aikaan kaikkien aikojen maalintekijä on 40-vuotias. Sidney Crosby puolestaan 38, eikä hän välttämättä pääse koskaan pelaamaan ”manttelinperijänsä” Connor McDavidin kanssa olympiajäillä, joita Kanadassa arvostetaan yli kaiken.

Vielä ennen Milanon kisoja, ehkä vuonna 2024, NHL saattaa hyvinkin järjestää World Cupin, mutta ei se olympialaisia korvaa.