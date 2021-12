Vahvistus tuli: NHL ei päästä pelaajiaan Pekingin olympiakisoihin – näin Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen reagoi

NHL perui olympiataukonsa pahentuneen koronatilanteen takia.

Pekingin talviolympiakisoissa ei nähdä maailman parhaita jääkiekkoilijoita.

Pohjois-Amerikan jääkiekkoliiga NHL vahvisti keskiviikkoiltana odotetun uutisen: se perui olympiataukonsa eikä päästä pelaajiaan kisoihin.

Syyksi NHL kertoi pahentuneen koronatilanteen, jonka vuoksi liigan ohjelmaa on jouduttu rukkaamaan uusiksi rankalla kädellä. Liigan mukaan jo 50 ottelua on siirretty koronasta johtuvista syistä.

Ottelusiirtojen vuoksi olympialaisiin osallistuminen ei NHL:n mukaan ollut enää mahdollista, vaan liiga ottaa omaan käyttöönsä olympiatauoksi kaavailun aikavälin 6.–22. helmikuuta.

– NHL kunnioittaa ja ihailee NHL-pelaajien halua edustaa kotimaitaan ja osallistua turnaukseen, jossa pelaavat ”parhaista parhaat”. Tästä syystä odotimme viimeiseen mahdolliseen hetkeen saakka tämän päätöksen kanssa ja selvitimme kaikki konstit, jotka olisivat sallineet pelaajiemme osallistua vuoden 2022 talviolympialaisiin, NHL:n komissaari Gary Bettman sanoi tiedotteessa.

Bettmanin mukaan NHL aikoo osallistua vuoden 2026 kisoihin, jotka käydään Italian Milanossa Cortina d’Ampezzossa.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi ymmärtävänsä NHL:n päätöksen syyt, mutta olevansa silti pahoillaan pelaajien puolesta.

Suomen joukkue Pekingiin julkaistaan 20. tammikuuta. NHL:n päätöksen jälkeen Leijonien kisaryhmä kootaan Euroopassa pelaavista pelaajista.

– Meillä on ollut koko ajan kaksi rinnakkaista suunnitelmaa, joista toinen voidaan nyt unohtaa. Tässä mielessä on hienoa, että olemme päässeet näkemään yli 50 potentiaalista olympiapelaajaa maajoukkuepaidassa kahdessa tällä kaudella pelatussa EHT-turnauksessa. Tarkkailun alla on ollut myös muita pelaajia ja keskitämme nyt kaiken huomion Eurooppaan ennen lopullisen joukkueen nimeämistä, Jalonen sanoi Suomen jääkiekkoliiton sivuilla.

Juttua päivitetty klo 17.57. Lisätty Jukka Jalosen kommentit.