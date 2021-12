The Athletic: NHL-pelaajat eivät osallistu olympialaisiin

Pekingin olympiaturnausta ei pelata maailman parhailla pelaajilla, kertoo urheilumedia The Athletic lähteisiinsä vedoten.

Kiekkomaailman pelkäämä mutta viime aikojen tapahtumien jälkeen odotettu uutinen on The Athleticin mukaan nyt varma.

The Athletic uutisoi tiistaina, että NHL ja sen pelaajayhdistys ovat sopineet, etteivät NHL-pelaajat lähde Pekingiin. Asia on vahvistettu The Athleticille NHL:n sisäpiiristä, urheilumedia kertoo.

Sarjan virallisen tiedotteen odotetaan tulevan myöhemmin.

Myös ESPN uutisoi tiistaina, ettei NHL-pelaajia nähdä Pekingissä.

NHL oli jo aiemmin sopinut palaavansa olympialaisiin kahdeksan vuoden tauon jälkeen, mutta sarja käytti sopimuksessaan olleen vetäytymisoption.

Syynä ratkaisuun on etenkin edellisen viikon aikana rajusti heikentynyt koronatilanne, joka on sekoittanut nopeasti NHL-kauden. Viime viikon alun jälkeen NHL on joutunut siirtämään siirtämään 45 ottelua, ja kaikkiaan kauden siirrettyjen otteluiden lukumäärä on jo 50.

Koronaprotokollassa eli joukkueidensa toiminnasta eristettynä oli maanantaihin mennessä pitkälle toistasataa pelaajaa. Maanantaina NHL myös ilmoitti aikaistavansa joulutaukonsa alkamista kaoottisen tilanteen rauhoittamiseksi.

NHL:n vetäydyttyä Pekingissä pelataan siis käytännössä Euro Hockey Tour -tason joukkueilla. Olympialaiset pelataan kuitenkin kapeassa NHL-kaukalossa, kuten myös kevään MM-kisat Suomessa.

Vielä ei ole tiedossa, nähdäänkö Pekingissä myös joitakin AHL- ja yliopistopelaajia Pohjois-Amerikasta, kuten Pyeongchangissa 2018.

Vielä ei myöskään tiedetä, ovatko kaikki Euroopan kärkipelaajat halukkaita lähtemään olympialaisiin Kiinan epämääräisten karanteenisäädösten takia.

NHL:n nykyiseen työehtosopimukseen on jo aiemmin hyväksytty pelaajien osallistuminen Milanon olympialaisiin 2026. Nykyisten nuorten tähtien sukupolvi päässee tuolloin kohtaamaan ensi kertaa toisensa maajoukkuepaidoissa olympiajäillä.

Myös mahdollisuutta ennen Milanon kisoja järjestettävästä World Cupista on väläytelty.