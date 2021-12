Jesperi Kotkaniemi heiluttaa nyt tahtipuikkoa NHL:n kärkijoukkueessa – taas ropisi tehoja

Kotkaniemi on ottanut kasvaneen vastuun hienosti vastaan.

Lauantain NHL-kierrokselle alun perin merkityistä kymmenestä ottelusta pelattiin ottelusiirtojen jälkeen lopulta vain puolet.

Carolinalta puuttui Sebastian Ahon johdolla useampi koronaprotokollaan joutunut kärkipelaaja, mutta se ei joukkuetta hidastanut.

Hurricanes kaatoi kotonaan Los Angelesin suvereenisti 5–1 ja nousi koko NHL:n kärkijoukkueeksi.

Poissaolot ovat avanneet isomman roolin muun muassa Jesperi Kotkaniemelle, joka on kantanut kasvaneen vastuun komeasti.

Los Angelesia vastaan tehot 1+1 tehnyt Kotkaniemi palkittiin ottelun kakkostähtenä heti ketjukaveri Jesper Fastin (1+1) jälkeen.

Kotkaniemen johtaman ketjun toisella laidalla viiletti niin ikään maalinteossa onnistunut Teuvo Teräväinen (1+0).

Kotkaniemi survoi pelin avausmaalin maalinedustalta vain 37 sekunnin pelin jälkeen, ja Fast tuplasi johdon heti perään ajassa 1.36.

Kärkiketjun lisäksi myös ykkösylivoimaan nostettu Kotkaniemi oli toisessa erässä alustamassa Teräväisen tulittamaa 4–0-osumaa.

– Tiedämme, että Kotkaniemi on parempi keskellä, mutta meillä on kolme loistavaa sentteriä ja hänelle on ollut hieman haastavaa saada kunnon tilaisuutta näyttää osaamistaan, Carolinan päävalmentaja Rod Brind’Amour sanoi ottelun jälkeen viitaten Kotkaniemen alkukauden pelipaikkaan laiturina.

– Nyt hän on saanut enemmän tilaisuutta, ja hän on tehnyt siinä loistavaa työtä, Brind’Amour kehui.

Kolmen viime pelin aikana Kotkaniemi on tehnyt kärkiketjuissa tehot 1+4. Kauden 29 pelin saldo on nyt 7+6.

– Yritän tehdä samoja juttuja oli jääaika mikä tahansa. Pitää pelin simppelinä, Kotkaniemi sanoi.

– Totta kai tämä on hyväksi itseluottamukselle. Kiekon kanssa tuntuu luultavasti vähän paremmalta ja on vähän enemmän itseluottamusta tehdä ratkaisuja. Pari viime peliä ovat olleet todella hauskoja.

Carolina on saanut viime peleissä myös arvokasta taustatukea AHL:stä apuun nostetuilta pelaajilta. Esimerkiksi Chris Drury, 21, on osunut kahdessa ensimmäisessä NHL-ottelussaan.

– Tässä tilanteessa, jossa olemme on aika vaikuttavaa, että jätkiä tulee AHL:stä ja he pelaavat tuolla tasolla. Se kertoo, kuinka hyvin tällä organisaatiolla menee, Kotkaniemi kehui.